Így kezdik 2024-et a külhoni magyar közösségek

Igaz, hosszú út vezetett idáig, az MKP 2012-es szakadása után most sikerült „visszakebelezni” a vegyespárti-urbánus-liberális irányba elindult, majd létjogosultságát vesztett Most-Híd magyar töredékeit egy egyértelműen nemzeti, magyar pártba, ez a tizenegy év viaskodás azonban brutális veszteségeket okozott a szlovákiai magyar közösségnek, s ennek eredménye jól látszott a 2023. szeptember végén megrendezett választásokon is.

Még az önmagában is erőteljes fogyást kimutató 2021-es népszámlálás szerint is a szlovákiai lakosság több mint 8 százaléka magyar. A korfa idősödő, vagyis a hagyományosan jobban mozgósítható, szavazóképes korosztály nagyobb arányban van benne jelen, mint a szlovák átlag – mégsem sikerült bejutni a parlamentbe a Szövetségnek. Ami, mondhatni, papírforma volt: hiába mérte több intézet is az 5 százalékos küszöb fölé a formációt,

a magyar szavazók végül úgy döntöttek, nem adják meg a bizalmat

a személyeskedésig menő veszekedésekkel tarkított, nagy nehezen összekalapált pártnak (de tényleg, két éven át ment a tyúkper pozíciókon és pénzeken).