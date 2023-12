Győzött az igazság: ismét Schink István a Munkácsi II. Rákóczi Ferenc Középiskola igazgatója!

Ismét, immár harmadszor is törvénytelennek ítélte a bíróság a munkácsi II. Rákóczi Ferenc Középiskola menesztett magyar igazgatójának munkaszerződésének egyoldalú felbontását, és arra kötelezte a munkácsi tanfelügyelőt, hogy helyezze vissza őt iskolaigazgatói állásába – számolt be közösségi oldalán az intézmény.

Ismét Schink István a Munkácsi II. Rákóczi Középiskola igazgatója!

Három megnyert per után a munkácsi tanfelügyelő végre visszahelyezte állásába igazgatónkat” – fogalmaztak.

Mint ismert: a történet még 2023 januárjában kezdődött, amikor is Schink Istvánt – aki tizenhét éve volt az intézmény igazgatója – váratlanul és megalapozatlanul menesztették posztjáról. Ahogy korábbi cikkünkben mi is részletesen beszámoltunk róla, az elmúlt évben több köztiszteletben álló magyar intézményvezetőnek is felmondtak Munkácson és a hozzá tartozó falvakban, köztük a Munkácsi II. Rákóczi Ferenc Középiskola igazgatójának is.

A KMKSZ munkácsi alapszervezete akkor közleményben reagált: mint írták, értetlenül állnak Schink István iskolaigazgató valós indok nélküli felmentése előtt, „aki tevékenysége tizenhét esztendeje alatt tiszteletet vívott ki a munkácsi pedagógustársadalom és a polgárok körében”.