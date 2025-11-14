„Most már túl késő a béke” – hátborzongató kijelentést tett egy kárpátaljai magyar katona

Három nap eltávot kapott Traski Viktor, hogy részt vegyen a Közép-európai Stratégia Intézet (ICES) által szervezett Re:Open Zakarpattia fórumon, ahol az Index munkatársa is tudott vele beszélni.

A munkácsi 128. hegyi rohamdandár tüzére később már indult is vissza a zaporizzsjai frontra. Az Ungvári Nemzeti Egyetem matematikusoktatója még 2022-ben önkéntesként vonult be. Elmondása szerint a front megacélozta, és a háborút meg lehet szokni, de a két kisfiától való elválást soha.

A háború befejezése kapcsán így fogalmazott a katona: „remélem mielőbb, de attól tartok, nagyon nehéz lesz. Túlságosan eldurvultak a dolgok. Ha ’22-ben vagy ’23-ban bizonyos országok másképpen állnak a helyzethez, békét sürgetnek, akkor talán másképpen alakulhatott volna.

A kárpátaljai magyarság helyzetével, és jövőjével kapcsolatban pedig így válaszolt: „átalakul. Sokan mondják, hogy a különböző törvények elnyomnak minket.