péntek
háború Háború Ukrajnában béke Ukrajna orosz-ukrán háború Oroszország Traski Viktor katona Kárpátalja

„Most már túl késő a béke” – hátborzongató kijelentést tett egy kárpátaljai magyar katona

2025. november 14. 21:52

„Túlságosan eldurvultak a dolgok” – mondta a munkácsi 128. hegyi rohamdandár tüzére.

2025. november 14. 21:52
Ukrán katona

Három nap eltávot kapott Traski Viktor, hogy részt vegyen a Közép-európai Stratégia Intézet (ICES) által szervezett Re:Open Zakarpattia fórumon, ahol az Index munkatársa is tudott vele beszélni.

A munkácsi 128. hegyi rohamdandár tüzére később már indult is vissza a zaporizzsjai frontra. Az Ungvári Nemzeti Egyetem matematikusoktatója még 2022-ben önkéntesként vonult be. Elmondása szerint a front megacélozta, és a háborút meg lehet szokni, de a két kisfiától való elválást soha.

A háború befejezése kapcsán így fogalmazott a katona: „remélem mielőbb, de attól tartok, nagyon nehéz lesz. Túlságosan eldurvultak a dolgok. Ha ’22-ben vagy ’23-ban bizonyos országok másképpen állnak a helyzethez, békét sürgetnek, akkor talán másképpen alakulhatott volna.

Most már túl késő”.

A kárpátaljai magyarság helyzetével, és jövőjével kapcsolatban pedig így válaszolt: „átalakul. Sokan mondják, hogy a különböző törvények elnyomnak minket.

Én úgy látom, 2014 óta a háború sokkal nagyobb problémát jelent a magyarságnak.

Mert lehetnek bármilyen szuper törvények, amelyek akár megvédenek, de mire megyünk vele, ha nem marad ember Kárpátalján? Akkor hol lesz a nyelv? Hol lesz a kultúra? Nem lesz ott semmi. Jómagam 2015 óta az ungvári egyetemen dolgozom, ahol magyarul oktattam. Már akkor érezhető volt, hogy csökkent a felvételizők száma. 2022 óta pedig alig lehet diákot találni. No nem azért, mert inkább az ukrán egyetemekre mennek, hanem mert kiutaznak, valószínűleg a mozgósítás miatt is. És ezzel együtt kiürülnek az iskolák. Én otthon a fiúkkal magyarul beszélek. Biztos vannak, akiknek nem tetszik, de én még nem találkoztam olyannal, aki számonkért volna miatta” – mondta Traski Viktor.

A nyitókép illusztráció. Fotó: MTI/ EPA / Andrew Marienko

