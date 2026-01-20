Újabb dán csapatok érkeztek Grönlandra: Trump sem zárja ki a katonai konfliktust

Egy dán politikus már hadüzenetet is küldött Trumpnak: készek fegyverrel megvédeni Grönlandot az amerikaiaktól
Egyre keményebben fogalmaznak a dánok.
Dánia ismét katonákat küldött Grönlandra, miközben Washington egyre fokozza a nyomást.
Fokozódik a feszültség az Egyesült Államok és Dánia között Grönland miatt: Koppenhága újabb katonai egységeket vezényelt a szigetre, miközben Donald Trump amerikai elnök vámfenyegetésekkel és katonai utalásokkal próbál nyomást gyakorolni szövetségeseire. Az ügy már a NATO-t és az Európai Uniót is megosztja, miközben több európai ország a saját védelmi felkészültségét is növeli – írja a Daily Mail.
A dán hadsereg hétfőn „jelentős hozzájárulásként” jellemezte azt az újabb csapaterősítést, amely Grönlandra indult. A dán hadsereg tájékoztatása szerint a mintegy száz katona már megérkezett Grönland fővárosába, és a következő napokban újabb egységek települnek a sziget nyugati felére. Søren Andersen vezérőrnagy, a dán sarkvidéki parancsnokság vezetője szerint a lépés a térség hosszú távú biztonságát szolgálja.
A koppenhágai vezetés hangsúlyozta: a katonai jelenlét növelése nem Trump kijelentéseire adott közvetlen reakció,
hanem része annak a NATO-val összehangolt stratégiának, amely a sarkköri térség védelmét hivatott erősíteni.
Donald Trump azonban nyíltan összeköti a kérdést saját politikai nyomásgyakorlásával. Közösségi oldalán arról írt, hogy a NATO vezetésével is egyeztetett Grönlandról, és szerinte
„nemzeti és világbiztonsági” okokból az Egyesült Államoknak kellene ellenőriznie a szigetet.
Azt állítja, hogy Dánia évtizedek óta képtelen megvédeni Grönlandot az orosz és kínai befolyástól.
Trump vámokkal is fenyeget:
februártól 10 százalékos, nyártól akár 25 százalékos importadót vetne ki azon országok termékeire, amelyek támogatják Dániát és Grönlandot.
Az intézkedés egészen addig maradhat érvényben, amíg „meg nem születik a megállapodás” a sziget sorsáról. Arra a kérdésre, hogy katonai erőt is bevetne-e, Trump mindössze annyit mondott:
Nem kommentálom.”
Trump nyilvánosságra hozott egy Emmanuel Macron francia elnöktől kapott üzenetet is, amelyben
Macron óvatosságra és diplomáciára inti az amerikai elnököt, és egy G7-es egyeztetést javasol a feszültség enyhítésére.
Az Európai Unió vezetése közben jelezte: készen áll fellépni mindenféle gazdasági kényszerítéssel szemben, és rendkívüli uniós csúcsot is összehívnak.
A NATO főtitkára, Mark Rutte közölte: Dániával és Grönlanddal is egyeztetett a „kollektív biztonság” kérdéséről. Ugyanakkor a Fehér Ház szerint az európai csapatmozgások nem befolyásolják Trump döntéseit.
A feszültség hatására Norvégia is rendkívüli lépésre szánta el magát: több mint 13 500 lakost értesítettek arról, hogy háborús helyzetben a hadsereg ideiglenesen lefoglalhatja magántulajdonukat, járműveiket vagy eszközeiket. A norvég katonai vezetés szerint ez előzetes jogi felkészítés, mert az ország „a második világháború óta a legsúlyosabb biztonságpolitikai helyzetben van”.
Grönland miniszterelnöke, Jens-Frederik Nielsen közben jelezte: Trump vámfenyegetései nem változtatják meg álláspontjukat.
Nem hagyjuk magunkat megnyomás alá helyezni”
– írta közösségi oldalán.
Fotó: Jonathan NACKSTRAND / AFP