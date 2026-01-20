Ft
Grönland NATO Donald Trump Dánia hadsereg Európai Unió Egyesült Államok

Újabb dán csapatok érkeztek Grönlandra: Trump sem zárja ki a katonai konfliktust

2026. január 20. 21:42

Dánia ismét katonákat küldött Grönlandra, miközben Washington egyre fokozza a nyomást.

2026. január 20. 21:42
null

Fokozódik a feszültség az Egyesült Államok és Dánia között Grönland miatt: Koppenhága újabb katonai egységeket vezényelt a szigetre, miközben Donald Trump amerikai elnök vámfenyegetésekkel és katonai utalásokkal próbál nyomást gyakorolni szövetségeseire. Az ügy már a NATO-t és az Európai Uniót is megosztja, miközben több európai ország a saját védelmi felkészültségét is növeli – írja a Daily Mail.

Dán katonák érkeztek Nuukba

A dán hadsereg hétfőn „jelentős hozzájárulásként” jellemezte azt az újabb csapaterősítést, amely Grönlandra indult. A dán hadsereg tájékoztatása szerint a mintegy száz katona már megérkezett Grönland fővárosába, és a következő napokban újabb egységek települnek a sziget nyugati felére. Søren Andersen vezérőrnagy, a dán sarkvidéki parancsnokság vezetője szerint a lépés a térség hosszú távú biztonságát szolgálja.

A koppenhágai vezetés hangsúlyozta: a katonai jelenlét növelése nem Trump kijelentéseire adott közvetlen reakció,

hanem része annak a NATO-val összehangolt stratégiának, amely a sarkköri térség védelmét hivatott erősíteni.

Trump: „Grönland létfontosságú”

Donald Trump azonban nyíltan összeköti a kérdést saját politikai nyomásgyakorlásával. Közösségi oldalán arról írt, hogy a NATO vezetésével is egyeztetett Grönlandról, és szerinte

„nemzeti és világbiztonsági” okokból az Egyesült Államoknak kellene ellenőriznie a szigetet.

Azt állítja, hogy Dánia évtizedek óta képtelen megvédeni Grönlandot az orosz és kínai befolyástól.

Trump vámokkal is fenyeget:

februártól 10 százalékos, nyártól akár 25 százalékos importadót vetne ki azon országok termékeire, amelyek támogatják Dániát és Grönlandot.

Az intézkedés egészen addig maradhat érvényben, amíg „meg nem születik a megállapodás” a sziget sorsáról. Arra a kérdésre, hogy katonai erőt is bevetne-e, Trump mindössze annyit mondott:

Nem kommentálom.”

Európai aggodalmak, NATO-feszültség

Trump nyilvánosságra hozott egy Emmanuel Macron francia elnöktől kapott üzenetet is, amelyben

Macron óvatosságra és diplomáciára inti az amerikai elnököt, és egy G7-es egyeztetést javasol a feszültség enyhítésére.

Az Európai Unió vezetése közben jelezte: készen áll fellépni mindenféle gazdasági kényszerítéssel szemben, és rendkívüli uniós csúcsot is összehívnak.

A NATO főtitkára, Mark Rutte közölte: Dániával és Grönlanddal is egyeztetett a „kollektív biztonság” kérdéséről. Ugyanakkor a Fehér Ház szerint az európai csapatmozgások nem befolyásolják Trump döntéseit.

Norvégia készül a legrosszabbra

A feszültség hatására Norvégia is rendkívüli lépésre szánta el magát: több mint 13 500 lakost értesítettek arról, hogy háborús helyzetben a hadsereg ideiglenesen lefoglalhatja magántulajdonukat, járműveiket vagy eszközeiket. A norvég katonai vezetés szerint ez előzetes jogi felkészítés, mert az ország „a második világháború óta a legsúlyosabb biztonságpolitikai helyzetben van”.

Grönland miniszterelnöke, Jens-Frederik Nielsen közben jelezte: Trump vámfenyegetései nem változtatják meg álláspontjukat.

Nem hagyjuk magunkat megnyomás alá helyezni”

– írta közösségi oldalán.

***

Fotó: Jonathan NACKSTRAND / AFP

 

polárüveg
2026. január 21. 13:37
Dániának, mint országnak, nulla szüksége van egy olyan grönlandi gyarmatra, ahol az őslakosokat nem túl régen kényszersterilizálási vegzúra alá tette. Európának szüksége lehetne Grönlandra, mint erőtér forrásra, de ilyen alkalmatlan vezetéssel nem csoda, hogy ezt az elmúlt évtizedekben ezt a szükséget egyetlenegyszer sem ismerte fel. Mivel az új világrend az erőforrás potenciálokért folyik, ezért Grönland is előtérbe került. Márpedig a területe, helyzete, ásványkincsei erőforrásnak teszik. A hiányos ásványkincspalettával rendelkező nagyhatalmak, de akár nagyobb országok nyilván számoltak valamilyen formában Grönlanddal, - kivéve a nem európai érdek hálójával gúzsbakötött Európát. Ugyanez lesz a helyzet az Antarktikával: helyezkedés, pofozkodásos osztozkodás. Európában az életünket és pénzünket Ukrajnáért sztori mellé nehéz tenni az életünket és pénzünket Grönlandért sztorit. Aki fel akar ébredni a hamis narratívákból, az kezdje jó kis teával v. kávéval! Aki nem, az főjön tovább!
Válasz erre
0
0
Syr Wullam
•••
2026. január 21. 07:02 Szerkesztve
Kicsit szürreális 2026-ban meghalni egy gyarmatért, de a dánok megpróbálják. 😏
Válasz erre
3
0
hexahelicene
2026. január 21. 01:19
A dán őslakos-gyilkoló geciknek 9 db fregattja van, korvett és romboló és subjáró - zero. Ezzel a dán fasz potenciállal el sem indulnék a kikötőből.
Válasz erre
3
0
Kiscsiga
2026. január 21. 00:09
oda küldték újabb 10 katonát ?
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!