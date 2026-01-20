Újabb dán csapatok érkeztek Grönlandra: Trump sem zárja ki a katonai konfliktust

Fokozódik a feszültség az Egyesült Államok és Dánia között Grönland miatt: Koppenhága újabb katonai egységeket vezényelt a szigetre, miközben Donald Trump amerikai elnök vámfenyegetésekkel és katonai utalásokkal próbál nyomást gyakorolni szövetségeseire. Az ügy már a NATO-t és az Európai Uniót is megosztja, miközben több európai ország a saját védelmi felkészültségét is növeli – írja a Daily Mail.