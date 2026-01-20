Egy dán politikus már hadüzenetet is küldött Trumpnak: készek fegyverrel megvédeni Grönlandot az amerikaiaktól

Így nézne ki egy Grönland-USA partnerség
Csendes-óceáni példák mutatják mire számíthatna a sziget.
Egyre keményebben fogalmaznak a dánok.
Rasmus Jarlov dán parlamenti képviselő a CNN-nek azt nyilatkozta, hogy ha Trump elnök parancsot ad az amerikai hadseregnek Grönland megszállására, „az háborúhoz vezetne, és egymás ellen harcolnánk”.
Jarlov kijelentette: meg fogják védeni Grönlandot az Egyesült Államokkal szemben.
„Tudjuk, hogy az amerikaiak sokkal erősebbek, mint mi. Nektek egy sokkal erősebb hadseregetek van, mint nekünk. De a kötelességünk megvédeni a területünk és az embereink, a 50 ezer dánt, aki Grönlandon él, és akik nyilvánvalóvá tették, hogy nem akarnak Amerika alatt élni.”
A képviselő szerint „kötelességük harcolni a grönlandiakért, és ezt az erőink meg is fogják tenni.”
Jarlov hozzátette: ez katasztrofális lenne.
A dán politikus szerint üzleti szempontból sincs értelme a dolognak, mert az amerikaiaknak már van hozzáférése Grönlandhoz és az annektálása csak további költségekhez vezetne.
A képviselő elmondta: Dánia sokat költ Grönland védelmére, és jobban örülnének, ha ehhez Amerika is csatlakozna a fenyegetések helyett.
