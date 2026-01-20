Ft
Egy dán politikus már hadüzenetet is küldött Trumpnak: készek fegyverrel megvédeni Grönlandot az amerikaiaktól

2026. január 20. 09:35

Egyre keményebben fogalmaznak a dánok.

2026. január 20. 09:35
Rasmus Jarlov dán parlamenti képviselő a CNN-nek azt nyilatkozta, hogy ha Trump elnök parancsot ad az amerikai hadseregnek Grönland megszállására, „az háborúhoz vezetne, és egymás ellen harcolnánk”.

Jarlov kijelentette: meg fogják védeni Grönlandot az Egyesült Államokkal szemben. 

„Tudjuk, hogy az amerikaiak sokkal erősebbek, mint mi. Nektek egy sokkal erősebb hadseregetek van, mint nekünk. De a kötelességünk megvédeni a területünk és az embereink, a 50 ezer dánt, aki Grönlandon él, és akik nyilvánvalóvá tették, hogy nem akarnak Amerika alatt élni.”

A képviselő szerint „kötelességük harcolni a grönlandiakért, és ezt az erőink meg is fogják tenni.”

Jarlov hozzátette: ez katasztrofális lenne. 

A dán politikus szerint üzleti szempontból sincs értelme a dolognak, mert az amerikaiaknak már van hozzáférése Grönlandhoz és az annektálása csak további költségekhez vezetne. 

A képviselő elmondta: Dánia sokat költ Grönland védelmére, és jobban örülnének, ha ehhez Amerika is csatlakozna a fenyegetések helyett. 

Nyitókép: Odd ANDERSEN / AFP

