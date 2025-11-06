Ft
Ft
13°C
6°C
Ft
Ft
13°C
6°C
11. 06.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 06.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
tiszás Ukrajna Tisza-adatbotrány kárpátaljai magyarok

Vörös vonalat léptek át az ukránok, tiszás hangfelvétel szivárgott ki, Zelenszkij világos üzenetet küldött – ezek az ügyek tartják lázban a magyarokat

2025. november 06. 05:41

Ukrajna gyorsított uniós csatlakozását egyre jobban erőltetik. Magyar Péterék hiába próbálják lerúgni magukról, egyre több részlet kerül elő a tiszás adatbotrányról. Pozitív véget ért a kényszersorozott kárpátlajai diákok ügye. Ezekre a szerdai fejleményekre tapadtak rá a hírfogyasztók.

2025. november 06. 05:41
null

Szerdán olvasóinkat továbbra is lázban tartotta a tiszás adatbotrány, de Ukrajna gyorsított uniós csatlakozása is sokakat érdekelt, ahogy a kényszersorozott kárpátaljai diákok sorsa is kiemelt figyelmet kapott.

A tiszás adatbotrány és Ukrajna érdekli a legjobban olvasóinkat (Képernyőfotó)
A tiszás adatbotrány és Ukrajna érdekli a legjobban olvasóinkat (Képernyőfotó)

Hat pontban a lényeg: ezt tudjuk eddig Magyar Péterék adatbotrányáról

Hiába próbálná eltolni magáról a felelősséget a Tisza, egyre több részlet derül ki annak körülményeiről, hogy a párt támogatóinak érzékeny adatai nyilvánosságra kerültek. Mint ismert, a valaha volt legnagyobb adatszivárgási botrány érte el a Tisza Pártot: 200 ezer felhasználó érzékeny, személyes adatai kerültek nyilvánosságra, akik letöltötték a Tisza Világ mobilapplikációt és regisztráltak. 

A személyes adatok között szerepel 

  • a felhasználók teljes neve, 
  • lakcíme, 
  • az email címe, 
  • az érintett választókerület, 
  • a regisztráció időpontja, 
  • sőt még a felhasználók jogosultságairól is szerepelnek információk a listán.

 Cikkünkben összeszedtük, mit lehet tudni a példátlan adatbotrányról.

Ezt is ajánljuk a témában

„Ehhez Orbánnak nincs joga!” – teljesen kifakadt Zelenszkij, mindent egy lapra tett fel

Az Európai Bizottság értékelése szerint Ukrajna jelentős elkötelezettséget mutat az EU-csatlakozás iránt, de további előrelépés szükséges a jogállamiság, a korrupció elleni küzdelem és a civil társadalom védelme terén – írja az Unian.

A dokumentum kiemeli, hogy az utóbbi időben nőtt a nyomás az ukrán antikorrupciós szervekre, amit Brüsszel aggodalommal figyel. Bár szinte minden uniós tagállam támogatja Ukrajna csatlakozási törekvéseit, rövid távon nem várható tagság. Több akadály is nehezíti a folyamatot – köztük Magyarország álláspontja is említésre kerül.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök hangsúlyozza: Ukrajna útja az EU-ba visszafordíthatatlan,

míg Orbán Viktor magyar miniszterelnöknek szerinte nincs joga blokkolni ezt a folyamatot.

A cikk említést tesz arról, hogy az ukránok 2028 végéig szeretnének csatlakozni az Európai Unióhoz. A Mandiner kedden arra is felhívta a figyelmet, hogy nem véletlenül várják az ukránok a 2026-os választást Magyarországon, mert ha Magyar Péter lenne a miniszterelnök, ő teljes mellszélességgel kiállna Ukrajna uniós csatlakozása mellett, és elképzelhető, hogy onnantól nem lenne olyan tagország, amelyik megvétózná az ország a csatlakozását.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter korábban azt is leszögezte, hogy Magyarország ragaszkodik a kárpátaljai magyar kisebbség 2015 óta elvett jogainak teljes visszaadásához. A magyar kormány továbbra is feltételként szabja Ukrajna számára a kisebbségi jogok helyreállítását. Amennyiben ez a helyzet nem rendeződik, szóba sem kerülhet az ország uniós csatlakozása. Az erről szóló 11 pontos követelést Kijevnek átadták.

Ezt is ajánljuk a témában

Kárpátaljai kényszersorozás: Szijjártó bejelentette, mi lett a magyar diákok sorsa

Hazaengedték a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetemről sorozás okán elvitt magyar diákokat Ukrajnában, az újabb eset viszont ismét ráirányítja a figyelmet a béke fontosságára – írta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerdán a Facebookon.

Ezt is ajánljuk a témában

A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető arról tájékoztatott, hogy a kormány egész nap szorosan figyelemmel követte a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetemről sorozás okán elvitt magyar hallgatók ügyét.

„Folyamatosan kapcsolatban álltunk a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetséggel és az egyetem vezetőivel,

az ukrajnai jogszabályok ugyanis ebből a szempontból világosak: ezek a hallgatók mentesítve vannak a sorozás alól”

– hangsúlyozta.

A mostani helyzet annyiban különbözik a korábbi kényszersorozásos ügyektől, hogy az érintetteknek egyértelműen van felmentésük a katonai szolgálat alól – jelentette ki a Mandiner megkeresésére Ferenc Viktória a Beregszászi Járási Hadkiegészítő Parancsnokságot (TCK) által szabályosan elrabolt kárpátaljai magyar egyetemisták ügyével kapcsolatban Ferenc Viktória, a Fidesz-KDNP európai parlamenti képviselője.

Ezt is ajánljuk a témában

A politikus hangsúlyozta, hogy a diákok telefonján rajta van az a dokumentum, amely igazolja, hogy a felsőoktatási tanulmányaik idejére mentességet éveznek a katonai szolgálat alól, azonban eddig ezt hiába mutatták be az ukrán toborzótiszteknek:

Ez önmagában egy jogsértő dolog, hiszen ők csak egy mindenki számára kötelező adategyeztetésre mentek be a hadkiegészítő parancsnokságra, ahonnan több mint 24 órája nem engedték el őket.”

Ahogy arról beszámoltunk korábban, négy magyar egyetemistát rabolt el a kényszersorozásokat vezényelő ukrán állami szerv.

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai  Egyetem hallgatói eleget téve törvényi kötelezettségüknek adatfrissítés céljából 2025. november 4-én felkeresték a Beregszászi Járási Hadkiegészítő Parancsnokságot (TCK), ahonnan négy hallgatót azóta sem engedtek ki – tudatta közleményében a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) elnöksége.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

Összesen 7 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
mr-woof-2
2025. november 06. 08:08
Ilyen aljas az állampárt: “ Közzétett egy sor olyan nevet a hódmezővásárhelyi portál, a Lázár Jánoshoz kötődő Promenád24, ami a Tisza Párt adatszivárgásából származhat – vette észre a 444. Az érintettek a csongrád-csanádi 4. választókerületben élnek, a lap szerint 1148 név került innen nyilvánosságra. A lap fel is sorolta, hogy „Hódmezővásárhelyről 518, Makóról 303, Algyőről 67, Székkutasról 28, Marosleléről 32, Csanádpalotáról pedig 24 számú tiszásnak vált ismertté a kiléte”. A Promenád24 ezután azt írta, „lássuk a neveket!”, majd listázni kezdte a neveket, amik mellé pozíciókat, munkahelyeket és megjegyzéseket is társított. A 444 megjegyzi, a Promenád24 tulajdonosa és ügyvezetője Bada János volt, aki Lázár gimnáziumi évfolyamtársa volt, a polgármestersége idején pedig az önkormányzattal közösen volt tulajdonosa a Zafír Média Kft.-nek. Bada benne volt a Lázárhoz köthető batidai vadászkastélyt működtető cégben is.”
Válasz erre
0
1
Dixtroy
2025. november 06. 08:05
De most akkor milyen piros csíkon haladtak át az ukránok teljes terjedelmükben? Hogy zeló fakadt? Egyre szarabb a színvonal.
Válasz erre
0
0
masikhozzaszolo
2025. november 06. 07:54
Micsoda szélsőséges ez az Ukrajna! Most nem verték agyon azt a négy fiatalt. Ez az egyhülés jele, vagy... Szerintem trükk.
Válasz erre
0
0
oberennsinnen49
2025. november 06. 07:26
Magyar Péterről és a Tiszáról MINDEN LEPEREG, szó szerint, ha szarral leöntött fejjel jelennek meg, azt is üdvrivalgással fogadják a hívek. Mert Magyar Péter az ő kiválasztott emberük, aki képes VÉGRE LEGYŐZNI a (szerintük, ez megingathatatlan meggyőződésük) "pénzünket ellopó Orbánt"! Minden Fidesz-replika, minden kormányintézkedés, Orbán bármennyi hasznos bejelentése: NULLA hatóerővel bír, mert attól, aki lop, attól csak messzire elmenni szabad, olyan messzire, hogy soha többé ne lehessen miniszterelnök, "NE LOPHASSA TOVÁBB A MAGYAROK PÉNZÉT"! És a "bűntársai", a Fidesz-emberek sem maradhatnak semmiféle irányító pozícióban. Ezért: Magyar Péter, Tisza: mindörökké! És ettől semmi nem téríti el őket, ez számukra alfa és omega. Eltéríthetné: HA ORBÁN VÉGRE MEGSZÓLALNA LOPÁSÜGYBEN. És közölné: Az, amit a kormány lopásának neveznek, az a magyar gazdasági erő újraépítése. A magyar gazdaság nyom nélkül eltűnt 1980 és 2010 között és ennek újraépítése a mindenkori kormánynak: KÖTELESSÉG!
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!