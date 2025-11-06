Vörös vonalat léptek át az ukránok, tiszás hangfelvétel szivárgott ki, Zelenszkij világos üzenetet küldött – ezek az ügyek tartják lázban a magyarokat

Szerdán olvasóinkat továbbra is lázban tartotta a tiszás adatbotrány, de Ukrajna gyorsított uniós csatlakozása is sokakat érdekelt, ahogy a kényszersorozott kárpátaljai diákok sorsa is kiemelt figyelmet kapott.

A tiszás adatbotrány és Ukrajna érdekli a legjobban olvasóinkat (Képernyőfotó)

Hat pontban a lényeg: ezt tudjuk eddig Magyar Péterék adatbotrányáról

Hiába próbálná eltolni magáról a felelősséget a Tisza, egyre több részlet derül ki annak körülményeiről, hogy a párt támogatóinak érzékeny adatai nyilvánosságra kerültek. Mint ismert, a valaha volt legnagyobb adatszivárgási botrány érte el a Tisza Pártot: 200 ezer felhasználó érzékeny, személyes adatai kerültek nyilvánosságra, akik letöltötték a Tisza Világ mobilapplikációt és regisztráltak.

A személyes adatok között szerepel