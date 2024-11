Amerikai választás 2024: Ez lenne Putyinnak a legjobb amerikai választási eredmény

Magyar idő szerint szerda reggel az utolsó szavazókörök is bezárnak az Egyesült Államokban és véget ér az elmúlt évtizedek legfontosabb kampánya. Mivel nem egy szövetségi választást tartanak – mint arról itt írtunk –, hanem ötvenegy különbözőt az ötven államban és a fővárosban, így mindenki a saját szabályai szerint számolja a szavazatokat, valamint folytatja le az állami választási törvények szerinti eljárást.

Bár a következő elnököt majd az elektori kollégium választja meg, az elmúlt évtizedekben két kivételtől eltekintve már a választás éjszakáján – magyar idő szerint szerda reggel – kellő bizonyossággal tudni lehetett, hogy kit hirdetnek majd ki győztesnek.

A két kivételből azonban az egyik éppen tavaly következett be (a másik a hírhedt floridai vesszőfutás volt 2000-ben), ezért érdemes felkészülnünk arra, hogy idén sem lesz azonnal egyértelmű ki nyert. Michigan, Georgia és Pennsylvania államok hatóságai is felhívták a választópolgárok figyelmét arra, hogy a szavazatszámlálás akár napokig is eltarthat, márpedig e csatatérállamok nélkül csak igen kis eséllyel alakulhat ki egyértelmű végeredmény....

