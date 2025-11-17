Váratlan név került a kalapba: kiderült, melyik ország óriáscége vásárolná fel a Lukoilt

Drámai fordulat történt a Lukoil-ügyben:

Kazahsztán legnagyobb állami energiavállalata, a KazMunayGas megerősítette,

hogy előrehaladott tárgyalásokat folytat a Lukoillal a szomszédos országban található eszközök jövőjéről. A nemzetközi szankciók miatt eladásra kényszerülő orosz cég vagyonára már azonosították is a potenciális vevőt – ezt Nurlan Zsakupov, a Samruk–Kazyna állami alap vezetője közölte a Lenta beszámolója szerint. Ugyanakkor hangsúlyozta:

egyszerű megoldás nem várható”,

mivel a két vállalat több közös projektben is együttműködik, így az eszközök átruházása előtt további szakértői egyeztetések szükségesek. A felek tanácsadói dolgoznak az ügyön, de konkrét megállapodásról egyelőre nem tudott beszámolni.