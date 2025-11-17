Váratlan név került a kalapba: kiderült, melyik ország óriáscége vásárolná fel a Lukoilt

Megvenné a MOL a Lukoil romániai hálózatát: 22 milliárd dollár a tét
A magyar olajipari vállalat is versenybe szállt a Lukoil romániai finomítójáért és benzinkút-hálózatáért – az amerikai szankciók miatt sürgőssé vált az üzlet.
Meglepő fordulat.
Drámai fordulat történt a Lukoil-ügyben:
Kazahsztán legnagyobb állami energiavállalata, a KazMunayGas megerősítette,
hogy előrehaladott tárgyalásokat folytat a Lukoillal a szomszédos országban található eszközök jövőjéről. A nemzetközi szankciók miatt eladásra kényszerülő orosz cég vagyonára már azonosították is a potenciális vevőt – ezt Nurlan Zsakupov, a Samruk–Kazyna állami alap vezetője közölte a Lenta beszámolója szerint. Ugyanakkor hangsúlyozta:
egyszerű megoldás nem várható”,
mivel a két vállalat több közös projektben is együttműködik, így az eszközök átruházása előtt további szakértői egyeztetések szükségesek. A felek tanácsadói dolgoznak az ügyön, de konkrét megállapodásról egyelőre nem tudott beszámolni.
Ezt is ajánljuk a témában
A magyar olajipari vállalat is versenybe szállt a Lukoil romániai finomítójáért és benzinkút-hálózatáért – az amerikai szankciók miatt sürgőssé vált az üzlet.
A Lukoil helyzete azután vált ingatagabbá, hogy az Egyesült Államok, az Európai Unió és az Egyesült Királyság blokkoló szankciók alá helyezte a vállalatot, amelyek a teljes külföldi leányvállalati hálózatra is kiterjednek. Ennek következtében az orosz cég vezetése aktívan vizsgálja a nemzetközi eszközök értékesítésének lehetőségeit.
Moldovában már megszületett az első megállapodás: a helyi kormány megegyezett a Lukoillal egyes moldovai eszközök átvételéről. Dorin Jungietu energiaügyi miniszter bejelentette, hogy a vállalat átadja a kisinyovi repülőtér üzemanyag-terminálját állami kezelésbe, ezzel biztosítva a légiközlekedés folyamatos kerozin-ellátását a szankciók ellenére. A KazMunayGas és a Lukoil közötti további tárgyalások a következő hónapokban folytatódnak, miközben Kazahsztán célja, hogy a régió energetikai stabilitása ne sérüljön az átrendeződés során.
Nyitókép: Nikolay DOYCHINOV / AFP