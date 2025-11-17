Ft
Lukoil KazMunayGas szankciók

Váratlan név került a kalapba: kiderült, melyik ország óriáscége vásárolná fel a Lukoilt

2025. november 17. 18:01

Meglepő fordulat.

2025. november 17. 18:01
null

Drámai fordulat történt a Lukoil-ügyben: 

Kazahsztán legnagyobb állami energiavállalata, a KazMunayGas megerősítette,

hogy előrehaladott tárgyalásokat folytat a Lukoillal a szomszédos országban található eszközök jövőjéről. A nemzetközi szankciók miatt eladásra kényszerülő orosz cég vagyonára már azonosították is a potenciális vevőt – ezt Nurlan Zsakupov, a Samruk–Kazyna állami alap vezetője közölte a Lenta beszámolója szerint. Ugyanakkor hangsúlyozta: 

egyszerű megoldás nem várható”,

mivel a két vállalat több közös projektben is együttműködik, így az eszközök átruházása előtt további szakértői egyeztetések szükségesek. A felek tanácsadói dolgoznak az ügyön, de konkrét megállapodásról egyelőre nem tudott beszámolni.

A Lukoil helyzete azután vált ingatagabbá, hogy az Egyesült Államok, az Európai Unió és az Egyesült Királyság blokkoló szankciók alá helyezte a vállalatot, amelyek a teljes külföldi leányvállalati hálózatra is kiterjednek. Ennek következtében az orosz cég vezetése aktívan vizsgálja a nemzetközi eszközök értékesítésének lehetőségeit.

Moldovában már megszületett az első megállapodás: a helyi kormány megegyezett a Lukoillal egyes moldovai eszközök átvételéről. Dorin Jungietu energiaügyi miniszter bejelentette, hogy a vállalat átadja a kisinyovi repülőtér üzemanyag-terminálját állami kezelésbe, ezzel biztosítva a légiközlekedés folyamatos kerozin-ellátását a szankciók ellenére. A KazMunayGas és a Lukoil közötti további tárgyalások a következő hónapokban folytatódnak, miközben Kazahsztán célja, hogy a régió energetikai stabilitása ne sérüljön az átrendeződés során.

Nyitókép: Nikolay DOYCHINOV / AFP

 

