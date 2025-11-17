Kocsis Máté sem türtőztette magát, miután Von der Leyen levélben kért pénzt Magyarországtól Ukrajna támogatására

Kocsis Máté utalása az „aranyklotyóra” annak a korrupciós ügynek szól, amelyet a Die Welt tárt fel. A lap szerint Zelenszkij egyik legszorosabb üzlettársa, Timur Mindics évekig kulcsszerepet játszott az állami és félállami cégek körüli, százmillió dolláros pénzmozgásokban, miközben a korrupcióellenes hatóságok több mint tizenöt hónapon át vizsgálták a hálózat működését.

A házkutatások során amerikai banki csomagolású dollárkötegek és luxuscikkek kerültek elő, köztük a botrány jelképévé vált arany vécé is.

A nyomozás szerint az Energoatom döntéseit nem hivatalos felügyelők irányították, a támogatások pedig az ukrán állami struktúrákon keresztül gyakran magánzsebekben kötöttek ki. Mindics időközben eltűnt, az értesülések szerint feltehetően hivatalos engedéllyel hagyta el az országot.

Fotó: Facebook/Kocsis Máté