11. 17.
hétfő
Ukrajna Ursula von der Leyen pénz Orbán Viktor

Kocsis Máté sem türtőztette magát, miután Von der Leyen levélben kért pénzt Magyarországtól Ukrajna támogatására

2025. november 17. 18:50

„Vicces hölgy ez az Ursula von der Leyen! Arany szippantós autót esetleg ne vegyünk nekik?” – fogalmazott bejegyzésében a politikus.

2025. november 17. 18:50
null

„Aranybudin nem húzzuk le a pénzünket!” – idéztük korábbi cikkünkben Orbán Viktort, aki Facebook-videójában elmondta: Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke levelet küldött számára, amelyre a holnapi nap végéig próbál választ adni, ám szavai szerint „nem lesz egyszerű”. Orbán Viktor közölte, hogy a levélben Von der Leyen pénzt kért Magyarországtól, mivel Ukrajna finanszírozásához jelentős összeg hiányzik.

Pénzt kér a tagállamoktól az elnökasszony” 

– fogalmazott a kormányfő.

A hírre Kocsis Máté is reagált közösségi oldalán, posztjában a következőket írta: „Vicces hölgy ez az Ursula von der Leyen! Nagyon vicces. Az ukrán háborús maffia egy csomó pénzt eltüntet az európai támogatásokból, sőt aranyklotyókat vásárolnak rajta (talán azt hiszik aranybudin nincs aranyér). Erre ma Ursula elnök asszony arra kéri a tagállamokat, hogy adjanak át újabb pénzeket Ukrajnának. Kac-kac-kac. Akár a saját költségvetésükből! Hát, aranyból van a szíve ennek a nőnek, az tuti! Arany szippantós autót esetleg ne vegyünk nekik?”

Kocsis Máté utalása az „aranyklotyóra” annak a korrupciós ügynek szól, amelyet a Die Welt tárt fel. A lap szerint Zelenszkij egyik legszorosabb üzlettársa, Timur Mindics évekig kulcsszerepet játszott az állami és félállami cégek körüli, százmillió dolláros pénzmozgásokban, miközben a korrupcióellenes hatóságok több mint tizenöt hónapon át vizsgálták a hálózat működését. 

A házkutatások során amerikai banki csomagolású dollárkötegek és luxuscikkek kerültek elő, köztük a botrány jelképévé vált arany vécé is. 

A nyomozás szerint az Energoatom döntéseit nem hivatalos felügyelők irányították, a támogatások pedig az ukrán állami struktúrákon keresztül gyakran magánzsebekben kötöttek ki. Mindics időközben eltűnt, az értesülések szerint feltehetően hivatalos engedéllyel hagyta el az országot.

Fotó: Facebook/Kocsis Máté

kovsa2
2025. november 17. 19:55
"(talán azt hiszik aranybudin nincs aranyér)." Erről most eszembe jutott. Apám mindig azt kérdezgette, tudom-e, hogy ki az abszolút szegény? Akinek még az aranyere is rézből van! - volt a helyes válasz, szerinte.
Válasz erre
0
0
llnnhegyi
2025. november 17. 19:54
Arcátlan náci ribanc,Ursula!
Válasz erre
0
0
llnnhegyi
2025. november 17. 19:53
Kocsis Máté! -:))) Helyes testtartás! Tudnám ragozni! -:)
Válasz erre
0
0
tapir32
2025. november 17. 19:37
Szabadságot Ukrajnának! Le a Zselenszkij diktatúrával! A Zselenszkij diktatúra az ellenzékieket megfenyegette, bebörtönöztette, megkínoztatta, a frontra vitette és/vagy kivégeztette. A Zselenszkij diktatúra a kisebbségeket bántalmazza, totális a cenzúra és minden békét vagy tűzszünetet akaró, kritikus vagy ellenzéki megnyilvánulást betiltott. Zselenszkij és bandája az ukrán menekülteket az Ukrajnában maradt rokonaikkal zsarolja. Az ukrajnai korrupció egyik fő haszonélvezője Zselenszkij és bandája. A világ legkorruptabb országa Ukrajna. Zselenszkij és bűntársai az ukrán katonák halálán nyerészkednek.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!