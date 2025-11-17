Kocsis Máté sem türtőztette magát, miután Von der Leyen levélben kért pénzt Magyarországtól Ukrajna támogatására

Ez már Orbán Viktornál is kiverte a biztosítékot: Von der Leyen levélben kér pénzt Magyarországtól Ukrajna finanszírozására (VIDEÓ)
„Próbálom megfékezni az első reflexeimet” – hangoztatta a miniszterelnök.
„Vicces hölgy ez az Ursula von der Leyen! Arany szippantós autót esetleg ne vegyünk nekik?” – fogalmazott bejegyzésében a politikus.
„Aranybudin nem húzzuk le a pénzünket!” – idéztük korábbi cikkünkben Orbán Viktort, aki Facebook-videójában elmondta: Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke levelet küldött számára, amelyre a holnapi nap végéig próbál választ adni, ám szavai szerint „nem lesz egyszerű”. Orbán Viktor közölte, hogy a levélben Von der Leyen pénzt kért Magyarországtól, mivel Ukrajna finanszírozásához jelentős összeg hiányzik.
Pénzt kér a tagállamoktól az elnökasszony”
– fogalmazott a kormányfő.
A hírre Kocsis Máté is reagált közösségi oldalán, posztjában a következőket írta: „Vicces hölgy ez az Ursula von der Leyen! Nagyon vicces. Az ukrán háborús maffia egy csomó pénzt eltüntet az európai támogatásokból, sőt aranyklotyókat vásárolnak rajta (talán azt hiszik aranybudin nincs aranyér). Erre ma Ursula elnök asszony arra kéri a tagállamokat, hogy adjanak át újabb pénzeket Ukrajnának. Kac-kac-kac. Akár a saját költségvetésükből! Hát, aranyból van a szíve ennek a nőnek, az tuti! Arany szippantós autót esetleg ne vegyünk nekik?”
Kocsis Máté utalása az „aranyklotyóra” annak a korrupciós ügynek szól, amelyet a Die Welt tárt fel. A lap szerint Zelenszkij egyik legszorosabb üzlettársa, Timur Mindics évekig kulcsszerepet játszott az állami és félállami cégek körüli, százmillió dolláros pénzmozgásokban, miközben a korrupcióellenes hatóságok több mint tizenöt hónapon át vizsgálták a hálózat működését.
A házkutatások során amerikai banki csomagolású dollárkötegek és luxuscikkek kerültek elő, köztük a botrány jelképévé vált arany vécé is.
A nyomozás szerint az Energoatom döntéseit nem hivatalos felügyelők irányították, a támogatások pedig az ukrán állami struktúrákon keresztül gyakran magánzsebekben kötöttek ki. Mindics időközben eltűnt, az értesülések szerint feltehetően hivatalos engedéllyel hagyta el az országot.
Fotó: Facebook/Kocsis Máté