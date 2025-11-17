A tiszás jelölteket 1000 titkosszolga fölrakta Tóni gépére, de hamarosan érkeznek!
„A hétvégén Győrben egy napra sűrűsödött a politikai verseny, amikor a kormánypárti háborúellenes gyűlés és a Tisza Párt országjáró állomása egyszerre próbálta megszólítani a békét és változást kereső választókat. A sajtókörkép azt vizsgálja, hogyan keretezik ezt az ütközetet, a béke és a hatalom megtartásának üzeneteit, valamint a tömegek nagyságáról és lelkiállapotáról szóló narratívákat az Index, a Telex, a Pesti Srácok, a 444, a Mandiner és a 24.hu írásai.
Az Index a győri napot két színpadként mutatja be, ahol a Tisza Párt nyílt téri rendezvénye és a Digitális Polgári Körök zárt fóruma egyszerre jelenik meg. Magyar Péter azzal kezdi beszédét, hogy »Mi vagyunk a többség«, és »működő Magyarországot« ígér tisztességes bérekkel és élhető nyugdíjakkal, miközben a kormányt azzal vádolja, hogy »húszezermilliárdot lopott el«. Önmagát Antall József mondatával írja le, amikor azt idézi, hogy »Én szolgálok, és addig szolgálok, amíg a nemzetnek haszna van belőle«. Orbán Viktor a másik helyszínen azt hangsúlyozza, hogy »Európa a háború küszöbén áll«, valamint kijelenti, hogy »Nemzeti szuverenitás ügyben nem ismerek tréfát« és a külföldről finanszírozott sajtót nem tekinti partnernek. A beszámoló felidézi a Trump találkozó üzenetét is, amely szerint a szankciók alóli mentesség nélkül »a magyar emberek tönkremennének«, és bemutatja, hogy a győri eseményen a kormány oldaláról a háborúból kimaradás ígérete került a középpontba.
A Telex Győrt olyan politikai ütközőtérként mutatja be, ahol Magyar Péter és Orbán Viktor egyszerre próbálja megszólítani a békét kereső többséget. Magyar azt üzeni, hogy »jól állunk, talán még soha nem álltunk ilyen jól«, majd a Tisza támogatói mögött álló »csendes, békés, de nagyon határozott többségről« beszél, miközben Orbánt úgy írja le, hogy »Orbán Viktorhoz illik a fekete szín, mert ő lett ennek az országnak a gyászhuszára«, és szerinte »egy miniszterelnök nem bujkál, feltéve ha nem maffiafőnök«. A DPK multicsarnokbeli rendezvényéről szóló tudósításban Orbán a saját oldalát úgy jellemzi, hogy »a mértéktartás és a méltányosság az a két erény, amire a magyar politikának épülnie kell«, majd kijelenti, hogy »az a média, az az újságíró, akit külföldről fizetnek, az nem szuverén ember, és azokkal nem kell beszélgetni«, és a háború kapcsán arra figyelmeztet, hogy »Európa a háború küszöbén áll«, amelyből szerinte csak erős, szuverén Magyarország maradhat ki.
A Pesti Srácok Győrt elsősorban a Digitális Polgári Körök háborúellenes országjárásának nyitóállomásaként mutatja be, ahol a nemzeti oldal ereje jelenik meg, és ahol »a digitális és az analóg tér összeér«, mert »nem kamuprofilokkal, hanem húsvér emberekkel harcolunk Magyarországért«. Orbán Viktor beszédéről azt emelik ki, hogy a béke melletti kiállást a 2010 óta hozott döntések igazolják, hiszen »azt a célt is szolgálták, hogy szükség esetén kimaradjunk a háborúból«, és hogy »annál nagyobb dolog nem történhet az emberrel, minthogy magyarnak születik«. Ugyanez a portál a Tisza győri rendezvényéről kifejezetten gúnyos hangnemben tudósít, Magyar Pétert következetesen »Bütyöknek« és »Bütyöknek született Messiásnak« nevezi, híveit pedig úgy írja le, mint akik »szeretünkpéterezték és gyógyítást reméltek tőle«. A cikk szerint Magyar azt hirdeti, hogy ők »a csendes, békés többség«, miközben »ordítva szidta Orbánt«, beszédét »nyomorpornónak« minősítik, és azt írják, a térre összegyűlt tömeg a »Vége van, vége van« skandálással kísérte a miniszterelnököt támadó mondatait.
A 444 már címében is jelzi ironikus távolságtartását, amikor azt írja, hogy »Alakult a hangulat, majd jött Orbán Viktor, és közölte, hogy ez nem kedélyes rendezvény, hanem veszélyben megtartott háborúellenes gyűlés«, és a győri DPK estet Fidesz kampányroadshowként ábrázolja influenszerekkel, árnyékszínházzal és karámba terelt sajtóval. A tudósítás szerint az Orbán és Váczi Gergő közti, pörgősnek szánt színpadi interjú gyakran döcög, a közönség soraiból elhangzik, hogy »hülyeségeket kérdezel«, miközben a miniszterelnök hosszú kitérőkkel magyarázza a pénzügyi védőpajzsot, és azzal érvel, hogy »ahhoz hogy részletkérdésekre tudjak válaszolni, muszáj a kérdés súlyát is megmutatni«. A lap kiemeli azt a jelenetet is, amikor Orbán a külföldről finanszírozott sajtóra utalva azt mondja, »jó, hogy itt vannak, majd megírják, ami nem történt meg«. A Bécsi kapu téri Tisza rendezvényről szóló cikk inkább a tábor lelkiállapotát rajzolja meg, a bekamerázott tér és az adatbázisügy után is összezáró hívekkel, akik közül egy budapesti résztvevő azt mondja, »azért is hordom ezt a kitűzőt, mert büszkén vállalom, hogy ide tartozom«, miközben Magyar Péter a következő száznegyvennyolc nap kemény kampányára készíti fel a közönséget.
A Mandiner percről percre tudósításban ünnepi, de komoly tétet hangsúlyozó keretbe helyezi a győri Háborúellenes Gyűlést, cikkének címében is azt állítva, hogy »amíg Orbán Viktor a kormányfő, addig lesznek idehaza boldog békeidők«. Szerintük »rengetegen érkeznek«, a téma »nem lehet aktuálisabb«, mert ahogy Orbán Viktor közösségi üzenetét idézik, »a háború itt van a szomszédunkban«, és ha nem vigyázunk, »Magyarországot is maga alá gyűri a brüsszeli háborús terv«. A lap kiemeli, hogy a rendezvényen a patrióta közösségek köre bővül, az Attraction árnyékszínház, ismert sportolók és művészek, valamint egyházi szereplők erősítik a háborúellenes üzenetet. A Tisza győri eseményéről ezzel szemben rövid, kritikus hangvételű írásokat közölnek, az egyik tudósítás szerint Magyar Pétert egy bekiabáló úgy fogadja, hogy »egy jellemtelen hazaáruló«, míg egy másik riportban olyan támogatót szólaltatnak meg, aki azt mondja, »a Tisza tagja vagyok, támogatom Ukrajna háborúját«, és a cikk azt a következtetést vonja le, hogy a párt népszerűsége kifulladóban van.
A 24.hu erős kontrasztban mutatja be a két győri eseményt, a kordonnal körbezárt Olimpiai Sportparkba buszokkal érkező és paraván mögé zárt sajtóval figyelt DPK gyűlést, ahol Orbán Viktor szerint »Magyarországnak mindig pénzügyi védőpajzsra volt, van és lesz szüksége«, és arról beszél, hogy »ha háború lesz, mindent elveszítünk«, valamint azon elmélkedik, hogy »van-e elég tartásunk a németekkel szemben, ha megint háborúzni akarnak«. Egy másik tudósításban a Bécsi kapu téri Tisza rendezvény már megtelt, a híd felé is kifutó térként jelenik meg, ahol Magyar Péter azt mondja, »tudom, hogy mi egy valódi miniszterelnök feladata, érzem a felelősség súlyát, készen állok a feladatra«, a jelölteket »nem trashcelebeknek, hanem hús-vér, hazaszerető embereknek« nevezi, és úgy ígéri, »mi komolyan gondoljuk, hogy nem hagyunk senkit az út szélén, együtt fogunk átmenni a célszalagon«.
Összességében az Index inkább kétpólusú politikai színpadként, a Telex és a 444 a konfliktusokkal teli ütközőtérként és a szereplők stílusán keresztül, míg a Pesti Srácok és a Mandiner a nemzeti oldal erejét és a kormány háborúellenes narratíváját hangsúlyozva beszél Győrről. A 24.hu ehhez képest erősen a kontrasztokra épít, a kordonokkal védett sportcsarnok és a nyílt térre szervezett tiszás rendezvény szembeállításával mutatja meg ugyanannak a napnak két arcát. A sajtókép így széttartó, de közös bennük, hogy mind az Index, a Telex, a Pesti Srácok, a 444, a Mandiner és a 24.hu is döntően a tömegek nagyságán, a hangulaton és a béke ígérete köré szervezve meséli el a győri politikai erőpróbát.”
