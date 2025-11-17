„A hétvégén Győrben egy napra sűrűsödött a politikai verseny, amikor a kormánypárti háborúellenes gyűlés és a Tisza Párt országjáró állomása egyszerre próbálta megszólítani a békét és változást kereső választókat. A sajtókörkép azt vizsgálja, hogyan keretezik ezt az ütközetet, a béke és a hatalom megtartásának üzeneteit, valamint a tömegek nagyságáról és lelkiállapotáról szóló narratívákat az Index, a Telex, a Pesti Srácok, a 444, a Mandiner és a 24.hu írásai.

Az Index a győri napot két színpadként mutatja be, ahol a Tisza Párt nyílt téri rendezvénye és a Digitális Polgári Körök zárt fóruma egyszerre jelenik meg. Magyar Péter azzal kezdi beszédét, hogy »Mi vagyunk a többség«, és »működő Magyarországot« ígér tisztességes bérekkel és élhető nyugdíjakkal, miközben a kormányt azzal vádolja, hogy »húszezermilliárdot lopott el«. Önmagát Antall József mondatával írja le, amikor azt idézi, hogy »Én szolgálok, és addig szolgálok, amíg a nemzetnek haszna van belőle«. Orbán Viktor a másik helyszínen azt hangsúlyozza, hogy »Európa a háború küszöbén áll«, valamint kijelenti, hogy »Nemzeti szuverenitás ügyben nem ismerek tréfát« és a külföldről finanszírozott sajtót nem tekinti partnernek. A beszámoló felidézi a Trump találkozó üzenetét is, amely szerint a szankciók alóli mentesség nélkül »a magyar emberek tönkremennének«, és bemutatja, hogy a győri eseményen a kormány oldaláról a háborúból kimaradás ígérete került a középpontba.

A Telex Győrt olyan politikai ütközőtérként mutatja be, ahol Magyar Péter és Orbán Viktor egyszerre próbálja megszólítani a békét kereső többséget. Magyar azt üzeni, hogy »jól állunk, talán még soha nem álltunk ilyen jól«, majd a Tisza támogatói mögött álló »csendes, békés, de nagyon határozott többségről« beszél, miközben Orbánt úgy írja le, hogy »Orbán Viktorhoz illik a fekete szín, mert ő lett ennek az országnak a gyászhuszára«, és szerinte »egy miniszterelnök nem bujkál, feltéve ha nem maffiafőnök«. A DPK multicsarnokbeli rendezvényéről szóló tudósításban Orbán a saját oldalát úgy jellemzi, hogy »a mértéktartás és a méltányosság az a két erény, amire a magyar politikának épülnie kell«, majd kijelenti, hogy »az a média, az az újságíró, akit külföldről fizetnek, az nem szuverén ember, és azokkal nem kell beszélgetni«, és a háború kapcsán arra figyelmeztet, hogy »Európa a háború küszöbén áll«, amelyből szerinte csak erős, szuverén Magyarország maradhat ki.

A Pesti Srácok Győrt elsősorban a Digitális Polgári Körök háborúellenes országjárásának nyitóállomásaként mutatja be, ahol a nemzeti oldal ereje jelenik meg, és ahol »a digitális és az analóg tér összeér«, mert »nem kamuprofilokkal, hanem húsvér emberekkel harcolunk Magyarországért«. Orbán Viktor beszédéről azt emelik ki, hogy a béke melletti kiállást a 2010 óta hozott döntések igazolják, hiszen »azt a célt is szolgálták, hogy szükség esetén kimaradjunk a háborúból«, és hogy »annál nagyobb dolog nem történhet az emberrel, minthogy magyarnak születik«. Ugyanez a portál a Tisza győri rendezvényéről kifejezetten gúnyos hangnemben tudósít, Magyar Pétert következetesen »Bütyöknek« és »Bütyöknek született Messiásnak« nevezi, híveit pedig úgy írja le, mint akik »szeretünkpéterezték és gyógyítást reméltek tőle«. A cikk szerint Magyar azt hirdeti, hogy ők »a csendes, békés többség«, miközben »ordítva szidta Orbánt«, beszédét »nyomorpornónak« minősítik, és azt írják, a térre összegyűlt tömeg a »Vége van, vége van« skandálással kísérte a miniszterelnököt támadó mondatait.

A 444 már címében is jelzi ironikus távolságtartását, amikor azt írja, hogy »Alakult a hangulat, majd jött Orbán Viktor, és közölte, hogy ez nem kedélyes rendezvény, hanem veszélyben megtartott háborúellenes gyűlés«, és a győri DPK estet Fidesz kampányroadshowként ábrázolja influenszerekkel, árnyékszínházzal és karámba terelt sajtóval. A tudósítás szerint az Orbán és Váczi Gergő közti, pörgősnek szánt színpadi interjú gyakran döcög, a közönség soraiból elhangzik, hogy »hülyeségeket kérdezel«, miközben a miniszterelnök hosszú kitérőkkel magyarázza a pénzügyi védőpajzsot, és azzal érvel, hogy »ahhoz hogy részletkérdésekre tudjak válaszolni, muszáj a kérdés súlyát is megmutatni«. A lap kiemeli azt a jelenetet is, amikor Orbán a külföldről finanszírozott sajtóra utalva azt mondja, »jó, hogy itt vannak, majd megírják, ami nem történt meg«. A Bécsi kapu téri Tisza rendezvényről szóló cikk inkább a tábor lelkiállapotát rajzolja meg, a bekamerázott tér és az adatbázisügy után is összezáró hívekkel, akik közül egy budapesti résztvevő azt mondja, »azért is hordom ezt a kitűzőt, mert büszkén vállalom, hogy ide tartozom«, miközben Magyar Péter a következő száznegyvennyolc nap kemény kampányára készíti fel a közönséget.