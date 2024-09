Ma már keveset gondolunk erre, de meglehetősen paradox helyzetben találták magukat. A 1787-ben – amikor az alkotmányozó gyűlés összeült – Nagy-Britanniánál aligha volt politikai és jogi értelemben fejlettebb, és – mondjuk ki – „szabadabb” ország. Az észak-amerikai kolóniák mégis az ő „elnyomásuk” ellen lázadtak fel. Fontos felismerni, hogy joggal. Az anyaország a gyarmatokon élő brit alattvalók jogait számos szempontból súlyosan korlátozta. A tanulság melyet az alapító atyák levontak az volt, hogy az írott jog önmagában nem elegendő a szabadság fenntartására, ha a valós hatalmat birtokló személyek és intézmények elszánják magukat azok megsértésére. A szabadság fenntartása érdekében olyan politikai mechanizmusra van szükség, mely garantálja, hogy az egyes politikai aktorok (nem kizárólag a hatalmi ágakról van szó) nem csupán kölcsönös függőségben vannak, de lényegében sakkban tartják egymást. Ez a zseniális felismerés szülte az amerikai politikai rendszert, mely több mint két évszázadig megőrizte köztársasági jellegét, és idővel egyre nagyobb beleszólást engedett az állampolgárok egyre tágabb részei számára, tehát egyre demokratikusabbá is vált.

Azonban, ha egy államrendet arra építünk fel, hogy a hatalom birtokosai folyamatosan revolverezik egymást, annak ára van.

A politikai és intézményi konfliktus nem egy sajnálatos velejárója a rendszernek, hanem a működési mechanizmus lényege.

Ha a cél az, hogy a politikai érdekcsoportok képtelenek legyenek megszállni az intézményrendszert, akkor nem csupán egymással vetélkedő, de egyenesen ellenérdekelt intézményeket kell létrehoznunk, ráadásul több szinten. Ugyanis az egymással egyenlő, és jórészt független államok koncepciója is a szabadság fenntartására épült. Ha az egyik államban valahogy hatalomra is kerülne egy „zsarnok”, a többi gyorsan jobb belátásra kényszerítheti – vélték az alapító atyák. Ráadásul az államok nem csupán egymással fordulhattak szembe, de a szövetségi kormánnyal is. A történelem során erre számos példa volt, ezek túlnyomó többsége békés, de emlékezzünk rá, hogy egy polgárháborún is átesett az USA.