Legalább négymillió hamis szavazó: így pereskedik egy szervezet a választási csalások ellen Amerikában

Szavazás a választások után?

A Judicial Watch november elsején bejelentette, hogy a fellebbviteli bíróság nekik adott igazat Mississippivel szemben, miután beperelték az államot, amiért engedélyezte, hogy a választások napja után akár öt nappal beérkezett szavazatokat is megszámolják.

Illinois-t is beperelték 2022-ben, mivel ott egészen 14 nappal a választások napja utánig engedik beérkezni a szavazatokat, ha azokat a választások napjáig feladták, sőt a postai bélyegző nélkülieket is számolták.

A szervezet az utolsó pillanatban vette észre, hogy

Georgia állam hét megyéjében nem hajlandók betartani a georgiai választási törvényt,

ami szerint „korai szavazásra” csak a választások napja előtti péntekig (esetünkben november elsejéig) van lehetőség, és bejelentették, hogy hétvégén és hétfőn is befogadják az ilyen szavazatokat. Ugyan Georgiának 254 megyéje van, de ez a hat megye – Fulton, DeKalb, Cobb, Gwinnett, Athens-Clarke, Clayton és Chatham – valójában a tagállam nagyobb városait, Atlantát és Athenst jelentik. A Judicial Watch szerint ezzel a megyék nem csak a georgiai választási törvényt sértik meg, hanem a 14. alkotmánymódosítás egyenlő védelemről szóló elvét és a szövetségi választási törvényeket is. A megyék önkényes lépéséről a The Fedaralist is írt. Georgiában 2020-ban Biden 11779 szavazattal nyert, tehát párezer szavazat is számít.