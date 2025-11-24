Ft
Ft
2°C
-2°C
Ft
Ft
2°C
-2°C
11. 25.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 25.
kedd
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Laura Glauser Ferencváros kézilabda

Valami elrepedt a nyakában: műtét és többhónapos kihagyás vár a Fradi válogatott kapusára

2025. november 24. 14:07

A Ferencváros női kézilabdacsapatának kapusát, Laura Glausert műteni kell. Lemarad a világbajnokságról, és a torna után sem számolhat vele a Ferencváros.

2025. november 24. 14:07
null

Porckorongsérv miatt műtét és hónapokig tartó kihagyás vár Laura Glauserre, a Ferencváros női kézilabdacsapatának francia kapusára – számolt be róla az MTI.

Ferencváros
A Ferencvárosban Janurik Kinga helyettesíti Laura Glausert. Fotó: MTI/Krizsán Csaba

Ezt is ajánljuk a témában

„Porckorongsérvem van. Nyolc hét pihenőt kaptam, hogy megnézzem, magától meggyógyul-e. Általában meggyógyul, most viszont nem így történt” – mondta a L'Equipe című francia sportlapnak a világ- és Európa-bajnok, olimpiai ezüstérmes játékos.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Ennél erősebb forrásból még nem hallottuk: lebuktatták Török Gábort, ezért a pozícióért küzd (Videó)

Ennél erősebb forrásból még nem hallottuk: lebuktatták Török Gábort, ezért a pozícióért küzd (Videó)
Tovább a cikkhezchevron

Az FTC hálóőre hozzátette: az injekciós kezelés sem használt. Felidézte: október közepén az egyik mérkőzésen tett egy rossz mozdulatot, utána pedig érezte, hogy valami elrepedt a nyakában. 

Erős bizsergést éreztem a bal karomban, és némi fájdalmat. Akkor még nem igazán értettem, miért”

 – mesélte Glauser.

Még ebben a szezonban visszatérne a Ferencvárosba

A műtétre szerdán kerül sor Párizsban, utána három-négy hónapig nem sportolhat, ennek ellenére még a mostani szezonban szeretne visszatérni a Fradiba. 

„Mivel a fájdalom nem akart elmúlni, tudtam, hogy idáig fog fajulni a dolog. Azt mondogattam magamnak, hogy az egészségem az első” – fűzte hozzá. 

Glauser távollétében a bajnoki és Bajnokok Ligája címvédő Győri Audi ETO KC játékosa, Hatadou Sako lesz a franciák elsőszámú kapusa a szerdán kezdődő világbajnokságon. A Ferencváros kapuját Glauser távollétében eddig a magyar válogatott Janurik Kinga és a mindössze 18 éves Szilágyi Diána védte.

Nyitókép: MTI/Bodnár Boglárka

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!