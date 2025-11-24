Valami elrepedt a nyakában: műtét és többhónapos kihagyás vár a Fradi válogatott kapusára
A Ferencváros női kézilabdacsapatának kapusát, Laura Glausert műteni kell. Lemarad a világbajnokságról, és a torna után sem számolhat vele a Ferencváros.
Porckorongsérv miatt műtét és hónapokig tartó kihagyás vár Laura Glauserre, a Ferencváros női kézilabdacsapatának francia kapusára – számolt be róla az MTI.
Ezt is ajánljuk a témában
„Porckorongsérvem van. Nyolc hét pihenőt kaptam, hogy megnézzem, magától meggyógyul-e. Általában meggyógyul, most viszont nem így történt” – mondta a L'Equipe című francia sportlapnak a világ- és Európa-bajnok, olimpiai ezüstérmes játékos.
Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:
Ennél erősebb forrásból még nem hallottuk: lebuktatták Török Gábort, ezért a pozícióért küzd (Videó)
Az FTC hálóőre hozzátette: az injekciós kezelés sem használt. Felidézte: október közepén az egyik mérkőzésen tett egy rossz mozdulatot, utána pedig érezte, hogy valami elrepedt a nyakában.
Erős bizsergést éreztem a bal karomban, és némi fájdalmat. Akkor még nem igazán értettem, miért”
– mesélte Glauser.
Még ebben a szezonban visszatérne a Ferencvárosba
A műtétre szerdán kerül sor Párizsban, utána három-négy hónapig nem sportolhat, ennek ellenére még a mostani szezonban szeretne visszatérni a Fradiba.
„Mivel a fájdalom nem akart elmúlni, tudtam, hogy idáig fog fajulni a dolog. Azt mondogattam magamnak, hogy az egészségem az első” – fűzte hozzá.
Glauser távollétében a bajnoki és Bajnokok Ligája címvédő Győri Audi ETO KC játékosa, Hatadou Sako lesz a franciák elsőszámú kapusa a szerdán kezdődő világbajnokságon. A Ferencváros kapuját Glauser távollétében eddig a magyar válogatott Janurik Kinga és a mindössze 18 éves Szilágyi Diána védte.
Nyitókép: MTI/Bodnár Boglárka