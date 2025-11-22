Ft
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Simon Petra Fradi Klujber Katrin női kézilabda Ferencváros kézilabda Márton Gréta FTC szerződéshosszabbítás

Itt az újabb nagy bejelentés a Ferencvárostól: három kiváló magyarjával is hosszabbított

2025. november 22. 15:41

Pénteken új játékosok érkezését jelentette be a klub, ma (szombaton) szerződéshosszabbításokat. Klujberrel, Mártonnal és Simonnal is hosszabbított a Ferencváros.

2025. november 22. 15:41
null

Klujber Katrinnal, Márton Grétával és Simon Petrával szerződést hosszabbított a női kézilabda NB I-ben és Bajnokok Ligájában szereplő Ferencváros – tájékoztatott a Magyar Távirati Iroda.

Szombaton ismét nagy bejelentést tett a Ferencváros: Márton Gréta (balra), Klujber Katrin (középen) és Simon Petra is hosszabbított
Szombaton ismét nagy bejelentést tett a Ferencváros: Márton Gréta (balra), Klujber Katrin (középen) és Simon Petra is hosszabbított (Fotó: fradi.hu)

„Nagyon örülök, hogy bejelenthetjük ennek a három játékosnak a szerződéshosszabbítását, mert mindhárman a csapat meghatározó tagjai” – idézte a klub honlapja a szakosztály sportigazgatóját, Paál Lászlót. 

Eltökélt célunk, hogy a legjobb magyar játékosok a Ferencvárosban játsszanak, a következő évi keretünkben is lesz nyolc hazai kézilabdázó, köztük saját nevelésű játékosok is, vagyis az irányvonal nem változik.”

Klujber Katrin a közelmúltban lőtte meg az 1500. gólját a zöld-fehérek színeiben, a nemzetközi mérkőzések tekintetében pedig Szucsánszki Zita mögött már második az örökranglistán. Hét éve igazolt a Népligetbe, azóta két bajnoki és négy Magyar Kupa-arannyal, illetve egy Bajnokok Ligája-ezüstéremmel gazdagodott, a Magyar Kézilabda Szövetség 2022-ben és 2024-ben is őt választotta az év női kézilabdázójának, miközben a 2023/2024-es bajnoki idény, valamint a 2024-es Európa-bajnokság gólkirálya is ő lett.

Márton Gréta az FTC-ben fogott először kézilabdát, ebben a klubban vált élvonalbeli, majd válogatott kézilabdázóvá. 2015-ben mutatkozott be az NB I-ben, azóta kétszeres magyar bajnoknak, négyszeres Magyar Kupa-győztesnek, Bajnokok Ligája-ezüstérmesnek vallhatja magát.

Simon Petra az utánpótlásból felkerülve 2022-ben, a Győr elleni győztes Magyar Kupa-döntőben robbant be a felnőttmezőnybe, egy évet kölcsönben az MTK-nál töltött, 2023 nyarától pedig az élvonalbeli keret tagja. A 2023/2024-es idényben részese volt a történelmi duplázásnak, ahogyan 2025-ben a Ferencváros zsinórban negyedik Magyar Kupa-sikerének is, miközben a válogatottal bronzérmes lett a 2024-es Európa-bajnokságon. Megválasztották a torna legjobb fiatal játékosának, illetve ugyanezt az elismerést a Nemzetközi – és az Európai Kézilabda Szövetségtől is megkapta. A jelenlegi idényben a bajnokságban az FTC legjobb gólszerzője, míg a BL-ben holtversenyben a harmadik.

A Ferencváros pénteki bejelentése

Jövő nyártól a zöld-fehéreket erősíti a 2024-es Európa-bajnokság MVP-jének megválasztott világbajnoki bronz- és Eb-ezüstérmes kapus, Anna Kristensen, az előző Bajnokok Ligája-kiírást 109 találattal a góllövőlista második helyén záró irányító, Elizabeth Omoregie és a kétszeres Bajnokok Ligája-győztes beálló, Lysa Tchaptchet Defo. Bővebben itt!

Fotó: Hegedüs Róbert/MTI/MTVA

