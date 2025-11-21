Alaposan belehúzott a Ferencváros: egyszerre három világsztár érkezését is bejelentette

„Generációja egyik legnagyobb tehetsége” – újabb BL-ezüstérmes világsztár folytatja a magyar bajnokságban!
Nagy bejelentések a női kézilabdacsapatnál! Klasszis játékosokat szerzett meg a Fradi.
Alakul a Ferencváros női kézilabdacsapatának jövő évi kerete: 2026 nyarától a zöld-fehéreket erősíti a 2024-es Európa-bajnokság MVP-jének megválasztott világbajnoki bronz- és Eb-ezüstérmes kapus, Anna Kristensen, az előző Bajnokok Ligája-kiírást 109 találattal a góllövőlista második helyén záró irányító, Elizabeth Omoregie és a kétszeres Bajnokok Ligája-győztes beálló, Lysa Tchaptchet Defo – olvasható a fradi.hu-n.
„Nagyon büszke és boldog vagyok, hogy csatlakozhatom az FTC-hez 2026 nyarától, várom már, hogy próbára tegyem magam egy új bajnokságban, egy új országban” – fogalmazott a 25 éves Kristensen, aki a dán válogatottal a legutóbbi négy világversenyen egyaránt dobogón állhatott, két-két vb-bronzzal és Eb-ezüsttel gazdagodott, miközben a 2024-es Európa-bajnokság legértékesebb játékosának is megválasztották.
„A Fradi Európa egyik legnagyobb klubja, az ambíciói, céljai, álmai megegyeznek az én céljaimmal, ezért is gondolom, hogy tökéletes helyre kerülök, hogy ez a megfelelő lépés a karrieremben” – tette hozzá.
A 28 éves Omoregie az első Bajnokok Ligája-idényében rögtön harmincnégy góllal tette le a névjegyét, lépésről lépésre vált a sorozat meghatározó alakjává, 2018-ban pedig szintet lépett azzal, hogy a CSM Bucuresti játékosa lett. A bemutatkozó évadot 63 BL-góllal zárta, a legutóbbiban pedig ezt is jócskán túlteljesítette, 109-szer talált be, ezzel a második helyen zárt a teljes idény góllövőlistáján. A mostani kiírásban is egyértelműen csapata legjobbja, nyolc forduló után 47 gólnál jár.
„Hosszú ideje vagyok már a jelenlegi klubomnál, ezért vágytam az új kihívásra, új motivációra, és azt remélem, hogy ezt megtalálom a Ferencvárosnál. Vonzó az FTC ambíciója és a profi környezet, amely a csapatot körülveszi, ezek alapján éreztem, hogy olyan klubhoz igazolok, ahol tovább fejlődhetek és hozzájárulhatok a sikerekhez. Hálás vagyok, amiért hamarosan a nagy Fradi család része lehetek” – idézte a fradi.hu Omoregie szavait.
A 23 éves Lysa Tchaptchet Defo a norvég Vipers Kristiansandban három év alatt 14, 34, majd 37 góllal vette ki a részét a két aranyéremből és az egy ezüstéremből a BL-ben. A két győztes fináléban összesen négy gólt lőtt, hármat az ETO-nak, egyet pedig a Ferencvárosnak 2023-ban. 2024-ben a dán Odenséhez igazolt, tavaly 33 góllal zárta az elitsorozatot, most pedig tizenhétnél jár nyolc mérkőzést követően.
„Nagyon izgatott vagyok, várom már az új idényt, hogy találkozzak a szurkolókkal, mert a Fradi híres a szurkolóiról, a meccsek hangulatáról, szóval várom már. Az FTC nagyon profi klub, a csapatról és a szakmai stábról is nagyon jó a véleményem, ezért is vagyok boldog, hogy a következő nyáron csatlakozom a klubhoz.”
Az FTC vezetőedzője, Jesper Jensen szerint mindhárom igazolás hozzásegítheti a klubot a célok eléréséhez.
„Mindig az jár a fejemben, hogy miként találhatunk apró részleteket, amikkel fejlődhetünk – mert amikor már sok klasszis játékosod van, akkor itt-ott lehet csak néhány százalékot javítani. Úgy hiszem, hogy mindhárom játékos segíthet nekünk pluszt adni a csapathoz.
Mindhármukban azt érzem, hogy folyamatosan képesek fejlődni, és ez fontos számomra.”
A fradi.hu szerint ez nem minden, a női kézilabdacsapat keretével kapcsolatban hamarosan újabb bejelentések várhatók.
