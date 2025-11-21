Alaposan belehúzott a Ferencváros: egyszerre három világsztár érkezését is bejelentette

„Hosszú ideje vagyok már a jelenlegi klubomnál, ezért vágytam az új kihívásra, új motivációra, és azt remélem, hogy ezt megtalálom a Ferencvárosnál. Vonzó az FTC ambíciója és a profi környezet, amely a csapatot körülveszi, ezek alapján éreztem, hogy olyan klubhoz igazolok, ahol tovább fejlődhetek és hozzájárulhatok a sikerekhez. Hálás vagyok, amiért hamarosan a nagy Fradi család része lehetek” – idézte a fradi.hu Omoregie szavait.

A 23 éves Lysa Tchaptchet Defo a norvég Vipers Kristiansandban három év alatt 14, 34, majd 37 góllal vette ki a részét a két aranyéremből és az egy ezüstéremből a BL-ben. A két győztes fináléban összesen négy gólt lőtt, hármat az ETO-nak, egyet pedig a Ferencvárosnak 2023-ban. 2024-ben a dán Odenséhez igazolt, tavaly 33 góllal zárta az elitsorozatot, most pedig tizenhétnél jár nyolc mérkőzést követően.

„Nagyon izgatott vagyok, várom már az új idényt, hogy találkozzak a szurkolókkal, mert a Fradi híres a szurkolóiról, a meccsek hangulatáról, szóval várom már. Az FTC nagyon profi klub, a csapatról és a szakmai stábról is nagyon jó a véleményem, ezért is vagyok boldog, hogy a következő nyáron csatlakozom a klubhoz.”