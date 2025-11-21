Ft
Ft
5°C
3°C
Ft
Ft
5°C
3°C
11. 22.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 22.
szombat
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Jesper Jensen női kézilabda Ferencváros kézilabda FTC

Alaposan belehúzott a Ferencváros: egyszerre három világsztár érkezését is bejelentette

2025. november 21. 14:06

Nagy bejelentések a női kézilabdacsapatnál! Klasszis játékosokat szerzett meg a Fradi.

2025. november 21. 14:06
null

Alakul a Ferencváros női kézilabdacsapatának jövő évi kerete: 2026 nyarától a zöld-fehéreket erősíti a 2024-es Európa-bajnokság MVP-jének megválasztott világbajnoki bronz- és Eb-ezüstérmes kapus, Anna Kristensen, az előző Bajnokok Ligája-kiírást 109 találattal a góllövőlista második helyén záró irányító, Elizabeth Omoregie és a kétszeres Bajnokok Ligája-győztes beálló, Lysa Tchaptchet Defo – olvasható a fradi.hu-n.

A Fradi új érkezői
A Fradi új érkezői / Fotó: fradi.hu

„Nagyon büszke és boldog vagyok, hogy csatlakozhatom az FTC-hez 2026 nyarától, várom már, hogy próbára tegyem magam egy új bajnokságban, egy új országban” – fogalmazott a 25 éves Kristensen, aki a dán válogatottal a legutóbbi négy világversenyen egyaránt dobogón állhatott, két-két vb-bronzzal és Eb-ezüsttel gazdagodott, miközben a 2024-es Európa-bajnokság legértékesebb játékosának is megválasztották.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Magyar Péter Sztálingrádja, Török Gábor minisztersége, Zelenszkij bukása – itt a Mesterterv legújabb adása

Magyar Péter Sztálingrádja, Török Gábor minisztersége, Zelenszkij bukása – itt a Mesterterv legújabb adása
Tovább a cikkhezchevron

„A Fradi Európa egyik legnagyobb klubja, az ambíciói, céljai, álmai megegyeznek az én céljaimmal, ezért is gondolom, hogy tökéletes helyre kerülök, hogy ez a megfelelő lépés a karrieremben” – tette hozzá.

A 28 éves Omoregie az első Bajnokok Ligája-idényében rögtön harmincnégy góllal tette le a névjegyét, lépésről lépésre vált a sorozat meghatározó alakjává, 2018-ban pedig szintet lépett azzal, hogy a CSM Bucuresti játékosa lett. A bemutatkozó évadot 63 BL-góllal zárta, a legutóbbiban pedig ezt is jócskán túlteljesítette, 109-szer talált be, ezzel a második helyen zárt a teljes idény góllövőlistáján. A mostani kiírásban is egyértelműen csapata legjobbja, nyolc forduló után 47 gólnál jár.

„Hosszú ideje vagyok már a jelenlegi klubomnál, ezért vágytam az új kihívásra, új motivációra, és azt remélem, hogy ezt megtalálom a Ferencvárosnál. Vonzó az FTC ambíciója és a profi környezet, amely a csapatot körülveszi, ezek alapján éreztem, hogy olyan klubhoz igazolok, ahol tovább fejlődhetek és hozzájárulhatok a sikerekhez. Hálás vagyok, amiért hamarosan a nagy Fradi család része lehetek” – idézte a fradi.hu Omoregie szavait.

A 23 éves Lysa Tchaptchet Defo a norvég Vipers Kristiansandban három év alatt 14, 34, majd 37 góllal vette ki a részét a két aranyéremből és az egy ezüstéremből a BL-ben. A két győztes fináléban összesen négy gólt lőtt, hármat az ETO-nak, egyet pedig a Ferencvárosnak 2023-ban. 2024-ben a dán Odenséhez igazolt, tavaly 33 góllal zárta az elitsorozatot, most pedig tizenhétnél jár nyolc mérkőzést követően.

„Nagyon izgatott vagyok, várom már az új idényt, hogy találkozzak a szurkolókkal, mert a Fradi híres a szurkolóiról, a meccsek hangulatáról, szóval várom már. Az FTC nagyon profi klub, a csapatról és a szakmai stábról is nagyon jó a véleményem, ezért is vagyok boldog, hogy a következő nyáron csatlakozom a klubhoz.”

Mi legyen Marco Rossi sorsa a magyar labdarúgó-válogatott élén

  • 3127 szavazat

  • 1005 szavazat

  • 515 szavazat

Jensen örül a Fradi igazolásainak

Az FTC vezetőedzője, Jesper Jensen szerint mindhárom igazolás hozzásegítheti a klubot a célok eléréséhez.

„Mindig az jár a fejemben, hogy miként találhatunk apró részleteket, amikkel fejlődhetünk – mert amikor már sok klasszis játékosod van, akkor itt-ott lehet csak néhány százalékot javítani. Úgy hiszem, hogy mindhárom játékos segíthet nekünk pluszt adni a csapathoz. 

  • Anna Kristensen talán a világ jelenlegi legtehetségesebb kapusa, aki már most is az öt legjobb között van, nem véletlenül lett tavaly az Európa-bajnokság MVP-je. 
  • Lysa Tchaptchet nagyon erős védőjátékos, nagyon jó fizikai adottságai vannak és a gólszerzésben is jeleskedik, még a pályája elején jár, de már most jelentős sikereket ért el. 
  • Elizabeth Omoregie már most világklasszis játékos, hatalmas tapasztalattal rendelkezik a legmagasabb szinten is, mert bár csak 28 éves, tizenegy éve szerepel a Bajnokok Ligájában. 

Mindhármukban azt érzem, hogy folyamatosan képesek fejlődni, és ez fontos számomra.”

A fradi.hu szerint ez nem minden, a női kézilabdacsapat keretével kapcsolatban hamarosan újabb bejelentések várhatók.

Ezt is ajánljuk a témában

Fotó: Sebastien Bozon/AFP

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!