Foreign Policy: Európa igazán nem bánná, ha folytatódna a háború

„Bár az efféle szépségverseny nézhet ki jól a tévében, a csúcstalálkozók szerepe az, hogy egy apró-cseprő részletekről folyó, terjedelmes tárgyalási folyamat végét jelentsék, ne az elejét” – fogalmaz Ashford.

Ez a helyzet pedig tudatosította Moszkvában, hogy „a tűzszünet – és az azt követő sajtócirkusz – valószínűleg az a pillanat, amikor Trump érdeklődése megszűnik” a háború iránt. Ennek következtében az oroszok nem érdekeltek egy gyors, feltételek nélküli tűzszünetben, ehelyett még a harcok alatt kitárgyalnák a nagy ügyeket.

S ott van Európa is: Ashford úgy látja, hogy „Európának a háború folytatása talán nincs is annyira ellenére”, hiszen a konfliktus rendezése „számos aggasztó politikai kérdést vetne fel”, mint például Ukrajna EU-integrációját, azt, hogy „mitévők legyenek a háború alatt ígért gyorsított európai uniós tagság ígéretével”, és hogy

„hogyan magyarázzák meg az európai nyilvánosságnak, hogy az elmúlt három év győzelemittas retorikája túlzás volt”.

A Foreign Policy publicistája szerint a „hajlandók koalíciójának” tárgyalásai Ukrajna támogatásának lehetőségeiről „következetesen túlígértek és alulteljesítettek”.