Itt tartunk: hiába a béketerv és az üres kassza, Brüsszel közös hitelből folytatná a háborút (VIDEÓ)

Orbán Viktor ultimátumot küldött Brüsszelnek: kimondta azt a három dolgot, amely Európa sorsát eldöntheti
Hétfő délelőtt az Európai Tanács hibrid formátumú ülésén vesz részt a kormányfő.
Orbán Viktor beszámolt az Európai Tanács hibrid ülésének eredményeiről.
Ahogy arról beszámoltunk, Orbán Viktor hétfő délelőtt részt vett az Európai Tanács hibrid ülésén, ahol az amerikai 28 pontos béketerv is napirenden volt. A kormányfő a megbeszélés végén a Facebook-oldalára feltöltött videóban foglalta össze az eredményeket.
„Uniós csúcs dióhéjban:
Ők folytatni akarják a háborút, de mivel pénzük nincs, ezért közös hitelt vennének fel.
Erre nemet kell mondanunk. Mi nem akarjuk eladósítani az unokáinkat Ukrajna miatt.”
Hétfő délelőtt az Európai Tanács hibrid formátumú ülésén vesz részt a kormányfő.
Matteo Salvini a békének szurkol, mivel szerinte a harctéren egyik fél sem tud győzni.
Nyitókép: Diego Radames / ANADOLU / Anadolu via AFP