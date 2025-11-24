Ft
orosz-ukrán háború Orbán Viktor Európai Tanács

Itt tartunk: hiába a béketerv és az üres kassza, Brüsszel közös hitelből folytatná a háborút (VIDEÓ)

2025. november 24. 14:48

Orbán Viktor beszámolt az Európai Tanács hibrid ülésének eredményeiről.

2025. november 24. 14:48
null

Ahogy arról beszámoltunk, Orbán Viktor hétfő délelőtt részt vett az Európai Tanács hibrid ülésén, ahol az amerikai 28 pontos béketerv is napirenden volt. A kormányfő a megbeszélés végén a Facebook-oldalára feltöltött videóban foglalta össze az eredményeket. 

„Uniós csúcs dióhéjban:

Ők folytatni akarják a háborút, de mivel pénzük nincs, ezért közös hitelt vennének fel.

Erre nemet kell mondanunk. Mi nem akarjuk eladósítani az unokáinkat Ukrajna miatt.”

Nyitókép: Diego Radames / ANADOLU / Anadolu via AFP

Összesen 31 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
lyon-v-2
2025. november 24. 18:25
Az Európai Tanács hibrid ülésének eredménye röviden, tömören, érthetően fogalmazva: Egy jó nagy szar a tagállamok lakosságának a képébe.
Válasz erre
0
0
akitiosz
2025. november 24. 18:13
Honnan vannak a hitelek? Hát egyebek mellett abból, hogy például nyugdíj ÉS egyéb alapoknak meg kell őrizniük a vagyonukat, ami nem könnyű állandón inflált pénzben. Erre az egyik legkevésbé kockázatos mód az, ha kölcsönadnak az államnak, államkötvényt vesznek. Aztán akad pár ország, nem valami sok, amelyeknek van pénzük, például Kína, és jó ötlet az állam pénzét kölcsönadni kamatra, na főleg, ha abból kínai árut vesznek. Dupla haszon.
Válasz erre
0
0
akitiosz
2025. november 24. 18:07
"Mi nem akarjuk eladósítani az unokáinkat" Mert már megtették. Magyarország államadósságát az unokák sem fogják visszafizetni.
Válasz erre
0
3
obi-wankenobi
2025. november 24. 17:46
"Csak remélhetjük, hogy Magyar Péter nem része az ukrán korrupciós hálózatnak." Csak annyira, hogy az ukrán maffiának átadta a Magyar szavazóik teljes anyagát. És ez még csak az a felszín, amin lebuktak. Ennél sokkal súlyosabb dolgok fognak kiderülni. "A hazug embert előbb utólérni, mint a sánta kutyát."
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!