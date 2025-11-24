Ft
Macron Matteo Salvini orosz-ukrán háború

Orbán Viktor egyik legnagyobb szövetségese brutális odaszólással intézte el Macront – Starmert és Merzet sem kímélte

2025. november 24. 13:35

Matteo Salvini a békének szurkol, mivel szerinte a harctéren egyik fél sem tud győzni.

2025. november 24. 13:35
null

A békének és Donald Trumpnak szurkolok, a harctéren egyik fél sem tud győzni – kommentálta az ukrajnai háború megállítása érdekében folyó egyeztetéseket Matteo Salvini olasz miniszterelnök-helyettes, a Liga jobboldali kormánypárt vezetője hétfőn.

Matteo Salvini nemet mondott az Európai Unió alternatív békejavaslataira.

A békéről „szerencsére nem Macron dönt – jelentette ki. Úgy vélte, dolgozni kell hagyni Donald Trump amerikai elnököt, az ukrán Volodimir Zelenszkijt és az orosz Vlagyimir Putyint.

Trump csodát tett, amikor tárgyalóasztalhoz vitte Netanjahut és a Hamászt, azon a béketerven sok olasz okos ember nevetgélt, mostanra viszont megvalósult. Hasonlóképpen, ami az Oroszország és Ukrajna között négy éve zajló háborúval kapcsolatos tervjavaslatot is illeti, hagyjuk dolgozni az érdekelt feleket” – jelentette ki Salvini, aki Milánóban egy hétfői találkozón nyilatkozott a sajtónak.

A Liga vezetője Franciaországra, Nagy Britanniára és Németországra utalva reményét fejezte ki, hogy miközben Trump, Zelenszkij és Putyin „lépésről lépésre halad, Macron, Starmer, Merz és más szerzői jogokra vágyók nem támasztanak problémákat, nem emelnek vétót, nem tesznek keresztbe és nem hosszabbítják a háborút, aminek nem lenne értelme”.

Salvini megjegyezte: senki sem fog a harctéren győzni, Ukrajna sem, még akkor sem, 

ha megtöltjük fegyverrel csak azért, hogy boldoggá tegyük a franciákat vagy a németeket"

Hangoztatta: ő támogatja a béketervet, a békének és Donald Trumpnak szurkol, miközben Emmanuel Macron francia elnök „érdekeltebb a fegyvereladásban”. Matteo Salvini „zavaró tényezőnek” nevezte, hogy az európai országoktól Ukrajnának juttatott segítség „a vizsgálatok szerint a korrupciót táplálta, villák építését külföldön, a prostitúciót, titkos számlákat és arany fürdőszobákat”.

(MTI) 

Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

survivor
2025. november 24. 16:28
Kétszer piros- fehér -zöld ! (Ha kell a fegyvereladás: adjanak el K . és D. Európának...)
Válasz erre
0
0
auditorium
2025. november 24. 15:59
Az erkölcsös balos médiát sokkolta Salvini utolsó mondata, mert ki merte mondani az igazságot, akárcsak OV. Sajnos a másik két jobbközép párt (Fdi és FI) nem osztja hivatalosan a Lega véleményét, szépitenek, sumákolnak, nagy ukr.barátságot mutatnak öleléssel, főleg G.M. bár hadsereget nem küldenének nekik és az anyagi támogatás sem fog menni simán, mert Európában nő az elszegényedett rétegek száma. Sokkal erősebb lenne a jobboldal, ha összefogna, akárcsak a baloldal. Ez utóbbiak nem finnyáskodnak, elfogadnak mindenkit: a szélsőbalos anarchistákat, antifákat, zöldeket, szocialistákat, kommunistákat, liberálisokat, pro Pal-tűntetőket. Egységben az erő, ők ezt jól tudják. A konzerativ-szovranista, de mégis európeista oldal majd saját kárából fog tanulni, ha széthúznak.
Válasz erre
4
0
polárüveg
2025. november 24. 14:22
Salvini úr tökéletes KO-t vitt be.
Válasz erre
8
0
Gubbio
•••
2025. november 24. 13:48 Szerkesztve
Nagyszerű kiállás - Orbán Viktor mellett is. Complimenti! Azonban, jobb lenne ezt Meloni szájából (is) hallani, de Giorgia Merz és a német bankok foglya.
Válasz erre
11
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!