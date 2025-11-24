A Liga vezetője Franciaországra, Nagy Britanniára és Németországra utalva reményét fejezte ki, hogy miközben Trump, Zelenszkij és Putyin „lépésről lépésre halad, Macron, Starmer, Merz és más szerzői jogokra vágyók nem támasztanak problémákat, nem emelnek vétót, nem tesznek keresztbe és nem hosszabbítják a háborút, aminek nem lenne értelme”.

Salvini megjegyezte: senki sem fog a harctéren győzni, Ukrajna sem, még akkor sem,

ha megtöltjük fegyverrel csak azért, hogy boldoggá tegyük a franciákat vagy a németeket"

Hangoztatta: ő támogatja a béketervet, a békének és Donald Trumpnak szurkol, miközben Emmanuel Macron francia elnök „érdekeltebb a fegyvereladásban”. Matteo Salvini „zavaró tényezőnek” nevezte, hogy az európai országoktól Ukrajnának juttatott segítség „a vizsgálatok szerint a korrupciót táplálta, villák építését külföldön, a prostitúciót, titkos számlákat és arany fürdőszobákat”.

