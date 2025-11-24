Ft
Ft
2°C
-2°C
Ft
Ft
2°C
-2°C
11. 24.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 24.
hétfő
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
bizottság elnök Franciaország szolgálat helyzet

Elkezdődött: Franciaország bevezetheti az önkéntes katonai szolgálatot

2025. november 24. 07:15

A francia elnök a romló biztonsági helyzet miatt tartja indokoltnak a lépést.

2025. november 24. 07:15
null

Napokon belül bejelentheti Emmanuel Macron az önkéntes katonai szolgálat elindítását – a kormány hónapok óta készíti elő az intézkedést a kedvezőtlenül alakuló nemzetközi biztonsági környezet miatt. Franciaországban ismét napirendre került a katonai szolgálat bevezetése, ezúttal önkéntes formában. A Le Figaro értesülései szerint Macron csütörtökön jelenti be a programot, bár hivatalos megerősítés egyelőre nincs.

Az államfő a johannesburgi G20-csúcs hétvégi szünetében már jelezte, hogy a kezdeményezés nem hirtelen ötlet. A sajtónak elmondta: a kormány több hónapja vizsgálja a lehetőséget, tekintettel a nemzetközi biztonsági helyzet romlására és a növekvő geopolitikai feszültségekre. Macron szombati nyilatkozatában a hadsereg megerősítését a francia stratégia egyik kulcselemeként említette.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Ennél erősebb forrásból még nem hallottuk: lebuktatták Török Gábort, ezért a pozícióért küzd (Videó)

Ennél erősebb forrásból még nem hallottuk: lebuktatták Török Gábort, ezért a pozícióért küzd (Videó)
Tovább a cikkhezchevron

A bizonytalanságokkal és feszültségekkel terhelt világban, ha valóban biztonságban akarunk élni, el kell rettentenünk másokat attól, hogy fenyegetést jelentsenek ránk. Franciaországnak továbbra is erős nemzetnek kell maradnia, erős hadsereggel és kollektív fellépési képességgel

– mondta.

A védelmi tárca eddig nem közölt konkrétumokat. Sem a szolgálat hosszáról, sem a költségekről, sem a keretekről nem adtak információt, csupán annyit, hogy „folyamatban vannak a munkálatok”. Alice Rufo miniszterhelyettes a France Info műsorában ugyancsak ezt erősítette meg. Az AFP-nek egy, az ügyet jól ismerő forrás úgy fogalmazott: a végső döntések még nem születtek meg.

Macron már július 13-án felvázolta az önkéntes szolgálat alapötletét a francia katonai vezetésnek. Akkor az orosz fenyegetést nevezte meg a kezdeményezés egyik fő indokaként, és hangsúlyozta, hogy Franciaországnak fel kell készülnie a „kitartásra és a mozgósításra”. Az államfő akkor őszre ígért döntést – a mostani értesülések szerint pedig közel van a bejelentés.

A lehetséges forgatókönyvek szerint a program évente 10–50 ezer önkéntest vonhatna be.

Több francia lap úgy tudja, hogy a szolgálat mintegy 10 hónapig tartana, és több száz eurós juttatás járna érte. A 2025-ös nemzeti stratégiai felülvizsgálat szerint a rendszer céljai között szerepel a nemzeti kohézió erősítése, valamint egy olyan tartalék létrehozása, amely válsághelyzetben mozgósítható.

A politikai reakciók első hulláma többnyire támogató. Cédric Perrin szenátor, a külügyi és védelmi bizottság elnöke szerint minden olyan kezdeményezés üdvözlendő, amely erősíti a védelmi szellemet, a nemzeti ellenálló képességet és a társadalomban meglévő hazafias érzéseket. A Nemzeti Gyűlés elnöke, Jordan Bardella pedig az X-en azt írta: támogatja a kötelező katonai szolgálat visszaállítását, „kezdve egy önkéntesek számára nyitott katonai szolgálattal”.

Nyitókép: Frederic DIDES / AFP

***

Ezt is ajánljuk a témában

Összesen 15 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Tboyka
•••
2025. november 24. 10:02 Szerkesztve
Én már nem vagyok fiatal, de kíváncsi vagyok arra, hogy a modern mai európai fiatalok mennyire vágynak meghalni a csatamezőn egy ellenséges gyilkos drón által. Mert az már lejárt lemez, hogy az ellenfél ha előbb meglát téged, akkor lelő. De ha te látod meg őt, akkor van esélyed. De ezek a modern, sötétben látó dronok akkor is meglőnek, ha nagyon vigyázol.
Válasz erre
0
0
csulak
2025. november 24. 09:29
maszoval kikepzik a fiatal migrans tomegeket gyilkolni, micsoda jovoje lesz ennek a Francorszagnak !
Válasz erre
0
0
elcapo-2
2025. november 24. 08:57
Először Párizsban gyakorlatozzanak! A rengeteg arab migráns biztosan szívesen megy Ukrajába, a hidegbe meghalni!
Válasz erre
0
0
Chekke-Faint
2025. november 24. 08:27
Miattam....DDD Bár a legjobb megoldás a kötelező helyett. De, nem vagyok abban biztos, hogy konkrétan az önkénte Franciában mit jelent...DDD
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!