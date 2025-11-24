Elkezdődött: Franciaország bevezetheti az önkéntes katonai szolgálatot

Macron már július 13-án felvázolta az önkéntes szolgálat alapötletét a francia katonai vezetésnek. Akkor az orosz fenyegetést nevezte meg a kezdeményezés egyik fő indokaként, és hangsúlyozta, hogy Franciaországnak fel kell készülnie a „kitartásra és a mozgósításra”. Az államfő akkor őszre ígért döntést – a mostani értesülések szerint pedig közel van a bejelentés.

A lehetséges forgatókönyvek szerint a program évente 10–50 ezer önkéntest vonhatna be.

Több francia lap úgy tudja, hogy a szolgálat mintegy 10 hónapig tartana, és több száz eurós juttatás járna érte. A 2025-ös nemzeti stratégiai felülvizsgálat szerint a rendszer céljai között szerepel a nemzeti kohézió erősítése, valamint egy olyan tartalék létrehozása, amely válsághelyzetben mozgósítható.

A politikai reakciók első hulláma többnyire támogató. Cédric Perrin szenátor, a külügyi és védelmi bizottság elnöke szerint minden olyan kezdeményezés üdvözlendő, amely erősíti a védelmi szellemet, a nemzeti ellenálló képességet és a társadalomban meglévő hazafias érzéseket. A Nemzeti Gyűlés elnöke, Jordan Bardella pedig az X-en azt írta: támogatja a kötelező katonai szolgálat visszaállítását, „kezdve egy önkéntesek számára nyitott katonai szolgálattal”.

Nyitókép: Frederic DIDES / AFP