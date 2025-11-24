Horvátország elindította a dominót: már Szerbia is a sorkatonaság visszaállításán gondolkodik

Horvátország 2025-től visszatér a kötelező sorkatonai szolgálathoz, miközben Szerbiában is többször felmerült az ötlet az elmúlt években – írta a Magyar Nemzet. A horvát parlament már korábban elfogadta a sorkatonaság visszaállítását. A tervek szerint az alapkiképzés 75 napig tartana, ebből 15 nap terepgyakorlat lenne. Az első újoncok várhatóan 2025 elején érkeznek a laktanyákba. A kezdeményezés az Európai Néppárt tagjaként is működő kormánypárt, a HDZ javaslatára született – írta a lap.

Szerbiában eredetileg szeptemberben tervezték a kötelező szolgálat visszaállítását, de végül 2026-ra tolták az időpontot. A szolgálati idő itt is 75 nap lenne. A kötelező sorkatonaságot 2010 végén függesztették fel. A mostani törvényjavaslat – amelyet kedden tárgyal a szerb parlament – főként arra fókuszál, hogy vonzóbbá tegye a hivatásos katonai pályát: a szerződéses katonák korlátlanul meghosszabbíthatják szolgálatukat, karriert építhetnek, előléphetnek, nyugdíjat szerezhetnek, korábban csak maximum 9 évre szerződhettek, utána bizonytalanság várt rájuk.