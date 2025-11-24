Ft
11. 24.
hétfő
Horvátország elindította a dominót: már Szerbia is a sorkatonaság visszaállításán gondolkodik

2025. november 24. 12:51

Egyelőre a hivatásos szolgálatot tenné vonzóbbá a belgrádi vezetés.

2025. november 24. 12:51
null

Horvátország 2025-től visszatér a kötelező sorkatonai szolgálathoz, miközben Szerbiában is többször felmerült az ötlet az elmúlt években – írta a Magyar Nemzet. A horvát parlament már korábban elfogadta a sorkatonaság visszaállítását. A tervek szerint az alapkiképzés 75 napig tartana, ebből 15 nap terepgyakorlat lenne. Az első újoncok várhatóan 2025 elején érkeznek a laktanyákba. A kezdeményezés az Európai Néppárt tagjaként is működő kormánypárt, a HDZ javaslatára született – írta a lap. 

Szerbiában eredetileg szeptemberben tervezték a kötelező szolgálat visszaállítását, de végül 2026-ra tolták az időpontot. A szolgálati idő itt is 75 nap lenne. A kötelező sorkatonaságot 2010 végén függesztették fel. A mostani törvényjavaslat – amelyet kedden tárgyal a szerb parlament – főként arra fókuszál, hogy vonzóbbá tegye a hivatásos katonai pályát: a szerződéses katonák korlátlanul meghosszabbíthatják szolgálatukat, karriert építhetnek, előléphetnek, nyugdíjat szerezhetnek, korábban csak maximum 9 évre szerződhettek, utána bizonytalanság várt rájuk.

Zoran Dragisics hadtudományi professzor szerint a horvát modell nem erősíti érdemben a haderőt. Horvátország védelmét elsősorban a professzionális erők, valamint a NATO- és EU-tagság garantálja. A rövid, kötelező szolgálat inkább csak költség – mondja –, és legfeljebb a hazafias érzést tudja növelni. „Jobban tennék, ha ezt a pénzt a polgári védelem fejlesztésére fordítanák” – teszi hozzá.

Szerbiáról szólva kiemeli: a döntést végül a vezérkar véleménye határozza meg. A modern háborúkban jól képzett, motivált hivatásos katonákra van szükség, nem kényszerített újoncokra. „Egy önkéntes többet ér, mint tíz kényszerített újonc” – foglalja össze álláspontját. Dragisics saját jugoszláv néphadseregbeli tapasztalataira is hivatkozik: akkoriban a szolgálatra kényszerítettek többsége csak terhet jelentett.

Nyitókép forrása: Andrej ISAKOVIC / AFP

 

knvelt
2025. november 24. 13:39
Ha újra általánossá válik a sorkatonaság, akkor azt nehezebb lesz majd kikerülni. Mondjuk egy nem EU-tag (Szerbia) lakosai, ha az EU-ban laknak, még "elbújhatnak", de a Szerbia területén élők már nehezen.
survivor
2025. november 24. 13:23
Szerbia-Horvátország nem áll messze a kötelező katonaságtól . Egy 75 napos alapkiképzés (városi harc, terepharc) nem árt senkinek. Ez valahol a svájci rendszer. Kalasnyikovok, lőszer, lövedék álló mellény betárolva. És készülnek EGYMÁS ellen...
