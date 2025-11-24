Horvátország elindította a dominót: már Szerbia is a sorkatonaság visszaállításán gondolkodik

Ennyi volt: Magyarország és Szlovákia közösen nyomja fel a horvátokat
Zágráb egyelőre hárít.
Egyelőre a hivatásos szolgálatot tenné vonzóbbá a belgrádi vezetés.
Horvátország 2025-től visszatér a kötelező sorkatonai szolgálathoz, miközben Szerbiában is többször felmerült az ötlet az elmúlt években – írta a Magyar Nemzet. A horvát parlament már korábban elfogadta a sorkatonaság visszaállítását. A tervek szerint az alapkiképzés 75 napig tartana, ebből 15 nap terepgyakorlat lenne. Az első újoncok várhatóan 2025 elején érkeznek a laktanyákba. A kezdeményezés az Európai Néppárt tagjaként is működő kormánypárt, a HDZ javaslatára született – írta a lap.
Szerbiában eredetileg szeptemberben tervezték a kötelező szolgálat visszaállítását, de végül 2026-ra tolták az időpontot. A szolgálati idő itt is 75 nap lenne. A kötelező sorkatonaságot 2010 végén függesztették fel. A mostani törvényjavaslat – amelyet kedden tárgyal a szerb parlament – főként arra fókuszál, hogy vonzóbbá tegye a hivatásos katonai pályát: a szerződéses katonák korlátlanul meghosszabbíthatják szolgálatukat, karriert építhetnek, előléphetnek, nyugdíjat szerezhetnek, korábban csak maximum 9 évre szerződhettek, utána bizonytalanság várt rájuk.
Zoran Dragisics hadtudományi professzor szerint a horvát modell nem erősíti érdemben a haderőt. Horvátország védelmét elsősorban a professzionális erők, valamint a NATO- és EU-tagság garantálja. A rövid, kötelező szolgálat inkább csak költség – mondja –, és legfeljebb a hazafias érzést tudja növelni. „Jobban tennék, ha ezt a pénzt a polgári védelem fejlesztésére fordítanák” – teszi hozzá.
Szerbiáról szólva kiemeli: a döntést végül a vezérkar véleménye határozza meg. A modern háborúkban jól képzett, motivált hivatásos katonákra van szükség, nem kényszerített újoncokra. „Egy önkéntes többet ér, mint tíz kényszerített újonc” – foglalja össze álláspontját. Dragisics saját jugoszláv néphadseregbeli tapasztalataira is hivatkozik: akkoriban a szolgálatra kényszerítettek többsége csak terhet jelentett.
