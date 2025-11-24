„Többre van szükség” – Zelenszkij dermesztő kijelentésekkel sokkolt Stockholmban

Az elnök hozzátette, hogy Ukrajna az Egyesült Államokkal összehangolt több olyan lépést is, amelyek lehetővé teszik, hogy rendkívül fontos kérdések továbbra is napirenden maradjanak a tárgyalásokon. Elsősorban az összes ukrán fogoly szabadon bocsátásáról van szó a „mindenkit mindenkiért cserébe” elv alapján, valamint azokról a civilekről és gyerekekről, akiket Oroszország hurcolt el – mondta.

„Ezek fontos lépések, de ahhoz, hogy valódi békét érjünk el, többre van szükség. Folytatjuk a munkát partnereinkkel, elsősorban az Egyesült Államokkal, olyan kompromisszumokat keresve, amelyek erősítenek bennünket, nem pedig gyengítenek.

Továbbra is elmagyarázzuk majd, mennyire veszélyes úgy tenni, mintha az agresszióra nem kellene odafigyelni, mintha minden magától megoldódott volna”

– tette hozzá Zelenszkij.