11. 24.
hétfő
11. 24.
hétfő
Ukrajna Fredy Gsteiger béketerv Oroszország

Kiakadt a svájci közmédia: Fogy a levegő Zelenszkij körül

2025. november 24. 08:19

Úgy látják: bár az USA béketerve Ukrajna-ellenes, Kijev nem tud mit tenni.

2025. november 24. 08:19
null

Publicisztikában tárgyalja az ukrajnai háború rendezésére vonatkozó közös amerikai-orosz béketervet a svájci közszolgálati SRF.

Diplomáciai tudósítójuk, Fredy Gsteiger írásában úgy fogalmaz: 

Kijevben és az európai fővárosokban csak rövid ideig tartott a fellélegzés”,

hiszen bár Trump elnököt látványosan frusztrálta, hogy Oroszország semmilyen engedményre nem volt hajlandó a béke érdekében Ukrajna felé, „most a Trump-kormány ismét teljesen visszalendülni látszik a korábbi Kreml-párti irányvonalára”, Gsteiger szerint „azon meggyőződés mentén, hogy Ukrajnában csak akkor lehet béke, ha Moszkva megkap mindent, amit követel”.

Ezt olvassa ki a svájci közmédia szerzője a huszonnyolcpontos béketervről, melyet Steve Witkoff amerikai és Kirill Dmitrijev orosz különmegbízott tárgyaltak ki.

„Ezügyben valódi kitárgyalásról nem lehet szó. Sokkal inkább washingtoni ajándékról Moszkvának” – fogalmaz Gsteiger,

aki úgy látja, hogy Amerika tálcán kínálja Oroszországnak azt, amit utóbbi eleddig katonai úton nem tudott elérni, jelesül „a szuverén Ukrajna végét, a kapitulációjukat”. A diplomáciai tudósító szerint a béketerv „de facto” azt jelenti, hogy Moszkva ellenszolgáltatás nélkül megkapja „a biztonságpolitikai kontrollt Ukrajna felett”, s ha ez nem volna elég, „belebeszélhetne Oroszország az ukrán belpolitikába is”.

„Ez nem egy béketerv Ukrajna érdekében, hanem egy Ukrajna-ellenes béketerv” – fogalmaz Fredy Gsteiger, aki az ukrajnai béketervet kontrasztba helyezi a mind izraeli, mind palesztin érdekeket figyelembe vevő gázai béketervvel. Úgy látja: 

erre a titkos tervre az ukrán és európai válasz normális esetben egy határozott nem lenne”, ám a harctéren közben a helyzet Ukrajna kárára változott.

Ráadásul „Volodimir Zelenszkij elnök odahaza egy korrupciós botrány miatt szorítóban van”, s „az európaiak nem bizonyulnak képesnek vagy hajlandónak arra, hogy az országot egyre nehezebb helyzetében pénzügyileg és katonailag kellőképpen támogassák”. 

Gsteiger ezért úgy látja: „Kijevnek egyre kevesebb cselekvési lehetősége van. Ritkul a levegő. Tovatűnik az esély az ellenállásra egy orosz-amerikai békediktátumnak.”

Nyitókép: AFP/Ludovic MARIN

 

goldie-2
2025. november 24. 12:37
Eltűnhetne már a süllyesztőben, nem kéne többet látnom az önelégült pofáját.
Intel
2025. november 24. 11:21
A svájci közmédia dezinformációs kampányt folytat mint a nyugati média 99,9%-a általában. A 28 pontos terv tartalma jórészt Oroszország számára elfogadhatatlan elemeket tartalmaz. Kizárt, hogy USA - orosz koprodukció lenne. Az egész olyan amatőr módon van összehányva, annyi belső ellentmondástól terhelt ami szintén kizárja az oroszok szerzőségét. Az valószínű, hogy Witkoff és Dimitrijev beszéltek a terv egyes pontjairól de az is biztos, hogy a formába öntést nem közösen végezték. Ez a 'béketerv' csak Zelenszkiyy elnök sajátos angol kiejtésével értelmezhető: 'piss plan'.
langyostiszasok
2025. november 24. 11:02
Azt kéne felfogni a Gsteigernek is meg a többinek is , de főleg a Zselének, hogy nincsenek abban a helyzetben, hogy ők osszák a lapokat, dehát ezeknek aztán magyarázhat az ember, ha pont az az érdekük, hogy ki akarják irtani a saját népüket. Mi majd szurkolni foguk nekik ! Hajrá Zselé! Tudod : Az utolsó ukrán zsidóig !
Palinkasji
2025. november 24. 10:35
A kibicek azt súgják nekik, hogy ne fogadd el az béke ajánlatot, még nyerhettek. Bejön ez is, mint a 3 évvel ezelőtti tanácsuk. Kérdés, hogy mi marad 1-2 év múlva Ukrajnából?
