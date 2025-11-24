Kiakadt a svájci közmédia: Fogy a levegő Zelenszkij körül

Mindenki beleírta az álmait az amerikai béketervbe, de kérdés, hogy mit szólnak mindehhez az oroszok
Őket még nem kérdezték.
Úgy látják: bár az USA béketerve Ukrajna-ellenes, Kijev nem tud mit tenni.
Publicisztikában tárgyalja az ukrajnai háború rendezésére vonatkozó közös amerikai-orosz béketervet a svájci közszolgálati SRF.
Diplomáciai tudósítójuk, Fredy Gsteiger írásában úgy fogalmaz:
Kijevben és az európai fővárosokban csak rövid ideig tartott a fellélegzés”,
hiszen bár Trump elnököt látványosan frusztrálta, hogy Oroszország semmilyen engedményre nem volt hajlandó a béke érdekében Ukrajna felé, „most a Trump-kormány ismét teljesen visszalendülni látszik a korábbi Kreml-párti irányvonalára”, Gsteiger szerint „azon meggyőződés mentén, hogy Ukrajnában csak akkor lehet béke, ha Moszkva megkap mindent, amit követel”.
Ezt olvassa ki a svájci közmédia szerzője a huszonnyolcpontos béketervről, melyet Steve Witkoff amerikai és Kirill Dmitrijev orosz különmegbízott tárgyaltak ki.
„Ezügyben valódi kitárgyalásról nem lehet szó. Sokkal inkább washingtoni ajándékról Moszkvának” – fogalmaz Gsteiger,
aki úgy látja, hogy Amerika tálcán kínálja Oroszországnak azt, amit utóbbi eleddig katonai úton nem tudott elérni, jelesül „a szuverén Ukrajna végét, a kapitulációjukat”. A diplomáciai tudósító szerint a béketerv „de facto” azt jelenti, hogy Moszkva ellenszolgáltatás nélkül megkapja „a biztonságpolitikai kontrollt Ukrajna felett”, s ha ez nem volna elég, „belebeszélhetne Oroszország az ukrán belpolitikába is”.
„Ez nem egy béketerv Ukrajna érdekében, hanem egy Ukrajna-ellenes béketerv” – fogalmaz Fredy Gsteiger, aki az ukrajnai béketervet kontrasztba helyezi a mind izraeli, mind palesztin érdekeket figyelembe vevő gázai béketervvel. Úgy látja:
erre a titkos tervre az ukrán és európai válasz normális esetben egy határozott nem lenne”, ám a harctéren közben a helyzet Ukrajna kárára változott.
Ráadásul „Volodimir Zelenszkij elnök odahaza egy korrupciós botrány miatt szorítóban van”, s „az európaiak nem bizonyulnak képesnek vagy hajlandónak arra, hogy az országot egyre nehezebb helyzetében pénzügyileg és katonailag kellőképpen támogassák”.
Gsteiger ezért úgy látja: „Kijevnek egyre kevesebb cselekvési lehetősége van. Ritkul a levegő. Tovatűnik az esély az ellenállásra egy orosz-amerikai békediktátumnak.”
Nyitókép: AFP/Ludovic MARIN