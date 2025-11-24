Kiakadt a svájci közmédia: Fogy a levegő Zelenszkij körül

„Ezügyben valódi kitárgyalásról nem lehet szó. Sokkal inkább washingtoni ajándékról Moszkvának” – fogalmaz Gsteiger,

aki úgy látja, hogy Amerika tálcán kínálja Oroszországnak azt, amit utóbbi eleddig katonai úton nem tudott elérni, jelesül „a szuverén Ukrajna végét, a kapitulációjukat”. A diplomáciai tudósító szerint a béketerv „de facto” azt jelenti, hogy Moszkva ellenszolgáltatás nélkül megkapja „a biztonságpolitikai kontrollt Ukrajna felett”, s ha ez nem volna elég, „belebeszélhetne Oroszország az ukrán belpolitikába is”.

„Ez nem egy béketerv Ukrajna érdekében, hanem egy Ukrajna-ellenes béketerv” – fogalmaz Fredy Gsteiger, aki az ukrajnai béketervet kontrasztba helyezi a mind izraeli, mind palesztin érdekeket figyelembe vevő gázai béketervvel. Úgy látja:

erre a titkos tervre az ukrán és európai válasz normális esetben egy határozott nem lenne”, ám a harctéren közben a helyzet Ukrajna kárára változott.

Ráadásul „Volodimir Zelenszkij elnök odahaza egy korrupciós botrány miatt szorítóban van”, s „az európaiak nem bizonyulnak képesnek vagy hajlandónak arra, hogy az országot egyre nehezebb helyzetében pénzügyileg és katonailag kellőképpen támogassák”.