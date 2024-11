Már az űrből is leszavaztak

Nyitókép: Instagram

Jelenleg négy amerikai asztronauta tartózkodik a Nemzetközi Űrállomáson, akik – bár nem a Földön tartózkodnak – mégis leszavaztak.

Nick Hague, Butch Wilmore, Suni Williams és Don Pettit

az Instagram-oldalukon számoltak be a jó hírről, a képen látható, ahogy kék, fehér és piros felsők mellett színes zoknikat viselnek, köztük olyat, amelynek az alján az olvasható: „Proud to be American”, azaz „Büszke vagyok arra, hogy amerikai lehetek”. Míg a fotóhoz azt írták: