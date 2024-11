Mi fog történni a világban az amerikai elnökválasztás után? – Amerika választ Harctér

Trump elnök egy sokkal jobb Amerikát adott át a demokratáknak 2020-ban”

– jelentette ki Robert C. Castel, az Alapjogokért Központ biztonságpolitikai tanácsadója a Mandiner kedd esti, Amerika választ Harctér című műsorában. A biztonságpolitikai szakért úgy gondolja, hogy Trump rendszert vitt a káosszal teli világba, és külpolitikai szempontból nagyon sikeres négy évet tudhatott maga mögött.

„Semmi jót nem várok a Harris adminisztrációtól”

Bendarzsevszkij Anton, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány igazgatója szerint erőteljes blokkosodás indult a világban. Az, hogy 2024-ben ilyen turbulens geopolitikai folyamatokat látunk, a 2000-es évektől eredeztethető. „Semmi jót nem várok a Harris adminisztrációtól” – mondta Robert C. Castel, mivel úgy értékeli, hogy a szabályokon alapuló világrend összeomlott, a nemzetközi jog is egyre inkább veszít szerepéből, valamint az Egyesült Államok ereje is csökken.

Bendarzsevszkij Anton véleménye az, hogy

bármelyik jelölt is győz, Európának egyik se lesz jó.

Az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítványának igazgatója szerint ugyanis az Egyesült Államok politikája egyre inkább befelé forduló, és szembemegy az Európai Unió érdekeivel. Úgy értékeli, hogy Trump esetében több kérdésben is lehet tárgyalni és megegyezni, mivel a volt amerikai elnök alapvetően üzletember, és abban gondolkozik, mi hozhatja neki a legtöbb hasznot. Elmondta, hogy demokrata oldalról az a veszélyes Európára és így Magyarországra is, hogy nem ismerjük mit képvisel Kamala Harris valójában, mi a politikája.

Robert C. Castel kifejtette, hogy

az európai biztonsági architektúra válságban van.

Hozzátette, hogy az Egyesült Államok demokratái migrációt és a nemzetközi szervezetek növekvő befolyását szeretnék látni, ugyanakkor a Trump vezette republikánusok erős nemzeteket magában foglaló Európát akarnak. A biztonságpolitikai szakértő kitért a közel-keleti helyzetre, vagyis, ha a demokraták nyernek, tovább folytatódna a térségben az Egyesült Államok hanyatlása, viszont, ha Trump nyerne, ennek az ellenkezője következne be.