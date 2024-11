Ki lenne jó amerikai elnöknek? – Amerika választ Fodor Gáborral és Kiszelly Zoltánnal

A 2024-es amerikai elnökválasztás kampányhajrájából kirajzolódik, hogy szoros eredményre kell készülnie az amerikai és a világ közvéleményének. „Az egész amerikai társadalom egyre megosztottabb és egyre nagyobbak az indulatok” – jelentette ki Fodor Gábor, aki hozzátette, az amerikai emberek nagy része élet-halál harcként fogja fel az elnökválasztást.

Melyik jelölt lenne jó az Egyesült Államok számára? – hangzott el a kérdés Pócza Istvántól, a műsor házigazdájától, amelyre Fodor Gábor azt válaszolta: „amerikai választói szempontból, őszintén, nem tudom, mi lenne a jó”, de, ha mindenképpen döntenie kell:

„inkább Trump felé hajlok egy hajszállal.”

Fodor Gábor úgy értékeli, hogy a világ geopolitikai folyamatait tekintve is jobb lenne, mivel amikor Trump volt az elnök, pozitív irányba haladtak a konfliktusos zónák. Kiszelly Zoltán egyértelműen Donald Trumpra szavazna, mivel az ő elnöksége alatt nem volt háború, valamint a koronavírus előtti időkben teljes foglalkoztatottság volt az Egyesült Államokban, a gazdaság emelkedő pályán mozgott. Kiszelly elmondta, hogy Magyarország és Európa szempontjából Trump győzelme előnyösebb lenne. Fodor egyet értett azzal, hogy

„a magyar kormánynak Donald Trump győzelme lenne a jó”,

viszont azt hozzátette, hogy csak rövid távon lenne hasznos Magyarország számára, mivel a NATO jelenlegi struktúráját több alkalommal is kritizálta, és a médiában is komolyan felmerült, hogy jelentős átalakításokra lehet számítani az ő elnöksége alatt a katonai szövetségben. Kiszelly Zoltán úgy látja, hogy Trump tárgyalóképesebb lehet az orosz-ukrán háborút tekintve, amely hasznosabb lehet Magyarország és Európa számára is. Fodor Gábor szerint Donald Trumpnak volt köszönhető az, hogy a Közel-Keleten konszolidálódott a helyzet az Ábrahám-megállapodások következtében. Úgy gondolja, hogy a lecke fel van adva annak, aki békét akar Ukrajnában, de