Az FBI mossa a kezeit, az oroszokra mutogat a rémhírek kapcsán

Fotó: Bryan Olin Dozier/NurPhoto via AFP

Döbbenetes hírről számolt be a Szövetségi Nyomozóiroda (FBI): ismeretlenek hamis videófelvételeket és híreket terjesztettek a nevükben az amerikai választásokról.

Az álhírekben az jelent meg, hogy a szavazóknak el kell kerülniük a szavazóhelyiségeket a magas terrorfenyegetettség miatt

– írja az Index.

A The New York Times szerint Oroszország és Irán fokozhatja a félretájékoztatás érdekében tett erőfeszítéseiket. Korábban az oroszok megpróbálták befolyásolni az amerikai választások eredményeit. Az FBI fel is szólította Elon Muskot, az X közösségi platform tulajdonosát, hogy távolítsa el a gyanús bejegyzéseket.