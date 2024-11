Mi vár ránk az amerikai választások után?

Trump elsődleges külpolitikai célja az lesz, hogy megteremtse magának a mozgásteret ahhoz, hogy a belpolitikai terveit meg tudja valósítani. Ez praktikusan azt jelenti, hogy törekedni fog a konfliktusok rendezésére – ahol lehet –, illetve befagyasztására, ahol nincs hosszútávú megoldás. Így valóban ő jelenti a legjobb esélyt arra, hogy elhallgassanak a fegyverek Ukrajnában és a Közel-Keleten is. Előbbi esetében a fenntartható béke is elképzelhető, utóbbinál valószínűleg be kell érnünk egy átmeneti fegyverszünettel. Sokan tartanak attól, hogy Trump kiélezi a Kínával szembeni rivalizálást, mivel a két nagyhatalom közötti konfliktus elkerülhetetlennek tűnik, és objektív geopolitikai okokra vezethető vissza, nem ideológiai természetű nézeteltérésekre. Ez így van, de Trumpnak még lehetősége van arra, hogy időben kitolja, elhalassza a vetélkedés élesebb fázisát, és jó eséllyel ezzel élni is fog. Mivel Trump odahaza is szembefordul a technokrata, globalista liberalizmussal, magától értetődő, hogy megszünteti a „demokráciaexportot” és felfüggeszti az EU-ban tevékenykedő föderalisták támogatását. Trump elnöksége komoly belpolitikai harcokat hozna az USA-nak, de igen valószínű, hogy ismét a béke és nyugalom négy évével ajándékozná meg a világot. Persze csodát azért ne várjunk – a XXI. század geopolitikai válsága nem múlna el, és „Trump ajándékát” mindenképpen érdemes a nehezebb időszakra való felkészüléssel tölteni.

Harmadik verzió: A szoros eredmény mindenkinek rossz

A kutatások szerint jelenleg a legesélyesebb forgatókönyv az, hogy a választások olyan szoros eredménnyel járnak, hogy nem lehetünk biztosak abban, ki nyert. Ez túlzás nélkül tragédiát jelentene elsősorban az USA, de könnyen lehet, hogy az egész világ számára. A washingtoni elit rövid átmeneti időszak után valószínűleg Kamala Harrist kiáltaná ki győztesnek – függetlenül attól, hogy milyen a valós szavazatarány –, miközben Donald Trump, a hívei és több konzervatív állam mindezt nem fogadná el. A botrányos belharcba végül az USA minden intézménye belekeveredne és fokozatosan elveszítené szavahihetőségét. A végső döntés vélhetőleg a Legfelsőbb Bíróságra hárulna, ám az elmúlt években a liberális fősodor mindent megtett a konzervatív többségű testület hitelének aláásására.