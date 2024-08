A Politico felderítette Trump alelnökének belső körét: kiderült, mindegyikük imádja Magyarországot!

Sehol sem látom a magyar fasizmust – Chris Buskirk a Mandinernek

Sehol sem látom a nemzetközi sajtóban emlegetett fasizmust – mondja a Mandinernek Chris Buskirk, az American Greatness című lap alapítója, a The New York Times publicistája, akit a Donald Trump elnöknek keresztbe tévő mély államról, a Trumpra szavazó keresztényekről és a média állapotáról is kérdeztünk. Sőt, az is kiderül, miért törnek rá Amerikában fegyveresek azokra, akik pasztőrözetlen tejet isznak. Interjúnk.