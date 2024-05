Orbán Balázs Tucker Carlsonnál: Nem akarunk hidegháborút, nem akarunk perifériára kerülni

Tucker Carlson felvezetésében Magyarországot mint tengerektől elzárt, kevesebb mint 10 milliós, alig 500 kilométer széles, lapos országként mutatta be – ahol a nagy kérdés, hogyan tudja a saját szuverenitását megőrizni évszázadokon át.

Szerinte a mostani szuverenitás őrzője Orbán Viktor miniszterelnök – a magyar nemzeti stratégiáról pedig Orbán Balázs új könyve szól. Ennek kapcsán fogadta Tucker Carlson Orbán Balázst a stúdiójában.

Carlson szerint Magyarország a valóságban egy teljesen normális ország, Washingtonban viszont azt hallja, hogy egy szörnyű, fasiszta állam.

Miért történik ez? – tette fel a kérdést.

Orbán Balázs történelmi fejtegetéssel kezdte: régi, büszke, történelmi ország, kulturális sziget Magyarország, amely visszanyerte szuverenitását. Magyarország szeretné önmagát és szuverenitását megőrizni ebben a mostani világban. A mostani liberális eliteknek ez egy meglepő fejlemény, nincsenek ehhez hozzászokva.

A Szovjetunió összeomlása után, az unipoláris világrend pillanatában a neoliberális gondolkodás uralta a világot, globalista ideológia született, amit mindenkinek követnie kellett, hogy a rendszer része tudjon lenni. Ha nem így tett, ki lett dobva.

Most Orbán Balázs azt reméli, hogy ennek a világnak vége van, és nemzeti konzervatív korszak következik,

egymást tisztelő, szuverén nemzetekkel. A neoliberálisok ugyanakkor még az utolsó összecsapásra várnak a nemzetállami gondolattal, ami veszélyes.

Orbán úgy látja: ma már egyre több fejlődő ország szeretne kilépni az eddigi világrendből, nekik megvannak a maguk értékrendjeik, életmódjuk, sikerreceptjeik. Meg akarják őrizni a szuverenitásukat és van önbizalmuk is. Ellenben nyugaton sokan frusztráltak, önbizalmukat vesztettek. A neoliberálisok félnek attól, hogy elveszítik hatalmukat és befolyásukat, emiatt pedig durvábbak lettek a módszereik.

Orbán Balázs szerint minden országnak megvan a feladata most, az Egyesült Államoknak, Magyarországnak is. A mostani környezetben barátokra, szövetségesekre van szükség az előttünk álló küzdelmekhez.

Tucker Carlon emlékeztetett arra, hogy 1989 körül az Egyesült Államok nagyon népszerű volt a világban, ahogy az amerikai ideológia is. Orbán Balázs szerint viszont az elmúlt húsz évben viszont ez megváltozott:

felismertük, hogy a neoliberális rend nem felel meg a nemzeti gondolatnak.

Tagjai akartunk lenni a szövetségesi rendszereknek, de ettől még megvan a saját életmódunk, ami szerint élni akarunk. A kultúránk sajátos, megvannak a saját problémáink is, nem kívánjuk a kulturális marxizmus problémáit magunkra húzni.

Oroszországra rátérve: Tucker Carlson azt látta Budapesten, hogy az oroszok nem népszerűek Magyarországon, a nyugati sajtóban mégis orosz bábnak van bemutatva a magyar kormány.

Orbán Balázs erre úgy válaszolt: az orosz-magyar kapcsolatok bonyolultak, történelmileg terheltek. De egymás közelében él a két nemzet, meg kell találni a modus vivendit, a kapcsolatrendszer működési módját. A gyakorlati téren, az energia- és gazdaságpolitikában megvannak a kapcsolatok. A fő kérdés Közép-Európa jövője Orbán szerint: a washingtoni ajánlat szerint Közép-Európa legyen a lándzsa hegye Oroszország felé, egy új Vasfüggöny peremén, harcoljunk mi az oroszok ellen. A Nyugat majd ad fegyvereket és felszerelést, de nem túl sokat. És meg kell szokni, hogy új hidegháború lesz.

De Orbán Balázs szerint ez nem jó az országunk számára.

Erősek, szuverének szeretnénk lenni, találkozási pont szeretnénk lenni, nem a határvidék, a periféria.

Nem akarjuk, hogy más ország használjon minket.

Szóba került a NATO is: Orbán Balázs szerint fontos, hogy a NATO tagjai vagyunk, és hogy a szövetség megvéd minket, de elsősorban a nemzetállamoknak kell képesnek lenniük megvédeni önmagukat. Természetesen nem akarunk európai-orosz háborút, de a szörnyű ukrajnai háború megmutatta, hogy eszkalációs helyzetben vagyunk.

Az ukrajnai háború kapcsán Orbán Balázs azt mondta: próbálják nyitva tartani a kommunikációs csatornákat, jelzik a veszélyeket a partnerek felé. És veszélyes az is, ha a nyugati vezetők, mint például Emmanuel Macron nyílt háborút vizionálnak a Nyugat és Oroszország között. Budapest feladata most, hogy jelezze, az érdekeinkkel szemben megy ez a háború, ezért azonnal abba kell hagyni. Tűzszünet és fájdalmas tárgyalások kellenek, nem csak Ukrajna és Oroszország, hanem az Egyesült Államok és az európaiak részvételével.

Orbán Balázs szerint

a háború Oroszországot Kína karjaiba löki, elpusztítja Európa gazdasági hatalmát és energiapolitikáját, és felgyorsítja az amerikai világrend romlását.

A magyar kormány számításai szerint nincs értelme folytatni az ukrajnai háborút. Csakhogy Magyarország egy 10 milliós ország, nem egy szuperhatalom, nem mi tudjuk megoldani az ukrajnai háború lezárását.

A liberális elitekről szólva Orbán Balázs azt mondta: hasonló a gondolkodásuk Európában és Amerikában, és egyértelműen hiányzik belőlük a nemzetállamokban, nemzeti érdekekben való gondolkodás. A neoliberális eszmék kötik össze az eliteket. Trump esetleges győzelme viszont szakítást fog jelenteni az amerikai vezetés és az európai liberálisok között, ami egy új helyzetet fog eredményezni. Orbán szerint a legjobb dolog Európa számára, ha Trump nyerni fog.

Arról is szó esett, hogy Orbán Balázs szerint

elfogadhatatlan, hogy az amerikai kormányzat és liberális körök közvetlenül finanszíroznak politikai erőket

szerte a világban és Európában is, Magyarországon is. Tucker Carlson itt élesen kikelt Pressman budapesti amerikai nagykövet ellen. Orbán Balázs szerint az amerikaiak most összekapcsolják az érdekek képviseletét egy szivárványos ideológiával, ami problémát jelent.

Orbán Balázs hangsúlyozta: ebben a változó világrendben nagyon fontos, hogy barátokat, szövetségeseket szerezzünk, mert a világrend változása megrázkódtatást fog okozni, még Amerikában is.

Tucker Carlson szerint az, hogy Magyarország egyedüliként nemet mondott a tömeges migrációra, ellenséggé tette a liberális elitet.

Orbán Balázs erre azt válaszolta: a legjobb döntés, ami születhetett, az a tömeges bevándorlás megakadályozása volt.

A társadalmi kohéziót szétveri a tömeges bevándorlás, és ez látható a nyugati országokban.

Ennek megakadályozása viszont megmentett minket. Felismertük az elején, hogy ez egy civilizációs ügy, és nem akarjuk elveszíteni biztonságunkat, kultúránkat, nyelvünket. Történelmi kérdés, hogy mihez kezdünk a Nyugat felé vándorolni kívánó tömegekkel a 21. században. A magyar történelemből az következik, hogy ha nem védjük meg területünket és nemzetünket, akkor elveszünk. Ezt mi megértettük – de úgy tűnik, mások nem – zárta szavait Tucker Carlson interjújában Orbán Balázs.