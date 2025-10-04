Továbbra is hallgat Ruszin-Szendi fegyverbotrányáról a TISZA Párt

Szeptember 21-én, azaz csaknem két hete levelet küldtünk a TISZA Párt email-címére, amelyben politikusuk, Ruszin-Szendi Romulusz fegyverviselési botrányával kapcsolatban tettünk fel kérdéseket, de válasz azóta sem érkezett. A pártot azért kerestük, mert ahogy megírtuk, egy korábbi tiszás rendezvényen készült videó alapján úgy tűnik, folytatódik a tiszás politikus fegyverbotránya, hiszen az emlékezetes szeghalmi fórumon kívül más politikai rendezvényeken is fegyvert viselhetett. Ezek közt ráadásul olyan is volt, amelyen gyerekek is részt vettek.

Gyerekek is részt vettek azon a rendezvényen, amelyen szintén jól láthatóan viselt valamit a kabátja alatt Ruszin-Szendi Romulusz

Hogy így volt-e, azt nem tudni, de az egyértelmű, hogy Ruszin-Szendi Romulusz kabátja – a 444 cikkének kifejezésével élve – „vesetájékon hullámot vetett”, azaz jobboldalt a derekán valamilyen tárgyat viselt a dzseki alatt. Szerettük volna megtudni, hogy mi lehetett ez a bizonyos tárgy, épp ezért az alábbi kérdéseket küldtük el a TISZA Pártnak:

Lehetséges-e, hogy Ruszin-Szendi Romulusz több pártrendezvényen is fegyvert viselt?

Amennyiben igen, mely rendezvények voltak ezek?

Amennyiben igen, a pártvezetésnek volt-e tudomása erről?

Választ azonban egyelőre nem kaptunk.