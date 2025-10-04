Ft
Ruszin-Szendi Romulusz Tisza Párt Magyar Péter fegyver

Továbbra is hallgat Ruszin-Szendi fegyverbotrányáról a TISZA Párt

2025. október 04. 06:34

Több mint egy hete nem válaszolt lapunk kérdéseire Magyar Péter formációja. A TISZA Pártot többek közt arról kérdeztük levélben, lehetséges-e, hogy Ruszin-Szendi Romulusz több pártrendezvényen is fegyvert viselt.

2025. október 04. 06:34
null

Szeptember 21-én, azaz csaknem két hete levelet küldtünk a TISZA Párt email-címére, amelyben politikusuk, Ruszin-Szendi Romulusz fegyverviselési botrányával kapcsolatban tettünk fel kérdéseket, de válasz azóta sem érkezett. A pártot azért kerestük, mert ahogy megírtuk, egy korábbi tiszás rendezvényen készült videó alapján úgy tűnik, folytatódik a tiszás politikus fegyverbotránya, hiszen az emlékezetes szeghalmi fórumon kívül más politikai rendezvényeken is fegyvert viselhetett. Ezek közt ráadásul olyan is volt, amelyen gyerekek is részt vettek. 

Ruszin-Szendi Romulusz, fegyver
Gyerekek is részt vettek azon a rendezvényen, amelyen szintén jól láthatóan viselt valamit a kabátja alatt Ruszin-Szendi Romulusz

Hogy így volt-e, azt nem tudni, de az egyértelmű, hogy Ruszin-Szendi Romulusz kabátja – a 444 cikkének kifejezésével élve – „vesetájékon hullámot vetett”, azaz jobboldalt a derekán valamilyen tárgyat viselt a dzseki alatt. Szerettük volna megtudni, hogy mi lehetett ez a bizonyos tárgy, épp ezért az alábbi kérdéseket küldtük el a TISZA Pártnak: 

  • Lehetséges-e, hogy Ruszin-Szendi Romulusz több pártrendezvényen is fegyvert viselt? 
  • Amennyiben igen, mely rendezvények voltak ezek? 
  • Amennyiben igen, a pártvezetésnek volt-e tudomása erről? 

Választ azonban egyelőre nem kaptunk. 

Ezt is ajánljuk a témában

Időközben még több olyan felvétel látott napvilágot, amelyen a nyilvános rendezvényeken megjelenő Ruszin-Szendi Romulusz ruhája alatt a derekán egyértelműen valamilyen tárgy rajzolódik ki, amely akát fegyver is lehetett. Ruszin-Szendi Romulusz korábbi megnyilvánulásait ismerve mindez minimum elgondolkodtató. 

Az egykori katonai vezető egy korábbi rádiós beszélgetésben azt mondta, hogy „amivel ölni lehet, az valahogy közelebb áll a szívéhez”, és beismerte, hogy gyűjti fegyvereket. 

A fentiek ismeretében pláne riasztó jelenség, hogy eközben Ruszin-Szendi Romulusz egyszer arról beszél, hogy „viszket a tenyere” máskor pedig olyan fenyegető kijelentéseket tesz, hogy 

„rengeteg indulat, gyűlölet van bennünk. […] Akkor tudunk valóban dolgozni, ha nem kényszerítenek minket arra, hogy magyar ember magyar emberre emelje a kezét.”

Különösen azért ijesztő mindez, mert épp Ruszin-Szendi Romulusz volt az, aki egy másik magyar emberre emelte a kezét, hiszen egyszerűen ellökte a Magyar Péter formációjának kiszivárgott adóterveiről őt kérdező riporterünket. 

Ezt is ajánljuk a témában

A szeghalmi önkormányzat és a polgármester sem válaszolt

Ruszin- Szendi Romulusz fegyverbotránya ügyében kollégáink a szeghalmi önkormányzat vezetésének, többek között Macsári József polgármesternek is levelet küldtek szeptember 19-én, az alábbi kérdéseket tettük fel: 

  • Elfogadhatónak tartják, hogy éles fegyverrel ment egy rendezvényre az Önök művelődési házába egy előadó?
  • Tudtak arról, hogy Ruszin-Szendi Romulusz fegyvert vitt a rendezvényre? 
  • Milyen szabályok vonatkoznak a fegyverviselésre a helyszínen? Van-e erre vonatkozó szabályzat a házirendben?
  • Várható esetleg szigorítás emiatt az ügy miatt?

A település vezetésétől szintén nem kaptunk válaszokat kérdéseinkre. Két nappal később, Móna Márk, a Mandiner riportere ellátogatott a helyszínre, hogy személyesen tegye fel kérdéseinket. A művelődési ház igazgatója nem tartózkodott az épületben, csak telefonon sikerült utolérnie kollégánknak, ám ebben sem volt sok köszönet, ugyanis az intézményvezető a szervezőkhöz irányított minket, majd lecsapta a telefont. Íme!

Ezt is ajánljuk a témában

Ruszin-Szendi Romuluszt is letekerheti Magyar Péter a botrányai miatt

Ruszin-Szendi Romulusz körül az elmúlt fél évben egymást követik kínos történetek. A egy friss felmérés szerint például a felnőttkorú magyar állampolgárok nagy többsége negatív véleménnyel van az egykori vezérkari főnök fegyverviseléséről. 

A felnőtt lakosság nagy része egyetért azzal, hogy visszavonták a Tisza Párt politikusának engedélyét, mivel több rendezvényen is fegyverrel jelent meg. 

Még ennél is többen – a választókorúak közel kétharmada – helyteleníti, ha egy politikus fegyvert hord közéleti eseményeken – derül ki a Nézőpont Intézet közvélemény-kutatásából.

Ezt is ajánljuk a témában

A párt elnöke úgy tűnik, nem jár örömtáncot ennek láttán, legalábbis az utóbbi időben a háttérbe tolta Ruszin-Szendi Romuluszt. A politikus kizárólag olyan rendezvényen jelenik meg, ahol biztosan nem készülhet olyan felvétel, amit nem tudnak ellenőrizni a párt vezetői. Az egykori katonai vezető fórumokat sem tart, nem jelenik meg rendszeresen a nyilvánosság előtt, ahogyan eddig. A módszer nem új, hiszen a TISZA Párt vezetője korábban is „eldugta” nyilvánosan hibázó politikustársait. 

Ez történt Kollár Kingával, miután az Európai Parlamentben súgy fogalmazott „Csak hogy pár példát hozzak, az RRF-programból 50 kórházban lehetett volna felújítást végezni, amiből nem lett semmi. (…) Ennek van pozitív oldala: a magyar emberek romló életminősége erősítette az ellenzéket. És emiatt én… én… én nagyon pozitív vagyok a ’26-os választásokkal kapcsolatban.”

De erre a sorsra jutott Tarr Zoltán is, aki egy etyeki fórumon a TISZA adóemelési terveiről beszélt,

 és így tűnt el a Takács Péter elleni vitában csúnyán leégő Kulja András is. 

Ezt is ajánljuk a témában

 

kobi40
2025. október 04. 07:50
Áraszt a TISASEN.
Válasz erre
0
0
gullwing
2025. október 04. 07:49
Persze hogy nem válaszolnak hisz tudják az igenen kívül MINDEN hazugság lenne...
Válasz erre
0
0
