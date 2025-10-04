Továbbra is hallgat Ruszin-Szendi fegyverbotrányáról a TISZA Párt
2025. október 04. 06:34
Több mint egy hete nem válaszolt lapunk kérdéseire Magyar Péter formációja. A TISZA Pártot többek közt arról kérdeztük levélben, lehetséges-e, hogy Ruszin-Szendi Romulusz több pártrendezvényen is fegyvert viselt.
Szeptember 21-én, azaz csaknem két hete levelet küldtünk a TISZA Párt email-címére, amelyben politikusuk, Ruszin-Szendi Romulusz fegyverviselési botrányával kapcsolatban tettünk fel kérdéseket, de válasz azóta sem érkezett. A pártot azért kerestük, mert ahogy megírtuk, egy korábbi tiszás rendezvényen készült videó alapján úgy tűnik, folytatódik a tiszás politikus fegyverbotránya, hiszen az emlékezetes szeghalmi fórumon kívül más politikai rendezvényeken is fegyvert viselhetett. Ezek közt ráadásul olyan is volt, amelyen gyerekek is részt vettek.
Hogy így volt-e, azt nem tudni, de az egyértelmű, hogy Ruszin-Szendi Romulusz kabátja – a 444 cikkének kifejezésével élve – „vesetájékon hullámot vetett”, azaz jobboldalt a derekán valamilyen tárgyat viselt a dzseki alatt. Szerettük volna megtudni, hogy mi lehetett ez a bizonyos tárgy, épp ezért az alábbi kérdéseket küldtük el a TISZA Pártnak:
Egy újabb felvételen is látszik egy tárgy az egykori vezérkari főnök ruházata alatt jobboldalt, deréktájon, pont úgy, mint a szeghalmi eseményen. Egy biztos, többször is megtörtént, hogy Ruszin-Szendi Romulusz dzsekije „vesetájékon hullámot vetett”.
Időközben még több olyan felvétel látott napvilágot, amelyen a nyilvános rendezvényeken megjelenő Ruszin-Szendi Romulusz ruhája alatt a derekán egyértelműen valamilyen tárgy rajzolódik ki, amely akát fegyver is lehetett. Ruszin-Szendi Romulusz korábbi megnyilvánulásait ismerve mindez minimum elgondolkodtató.
Az egykori katonai vezető egy korábbi rádiós beszélgetésben azt mondta, hogy „amivel ölni lehet, az valahogy közelebb áll a szívéhez”, és beismerte, hogy gyűjti fegyvereket.
A fentiek ismeretében pláne riasztó jelenség, hogy eközben Ruszin-Szendi Romulusz egyszer arról beszél, hogy „viszket a tenyere” máskor pedig olyan fenyegető kijelentéseket tesz, hogy
„rengeteg indulat, gyűlölet van bennünk. […] Akkor tudunk valóban dolgozni, ha nem kényszerítenek minket arra, hogy magyar ember magyar emberre emelje a kezét.”
Különösen azért ijesztő mindez, mert épp Ruszin-Szendi Romulusz volt az, aki egy másik magyar emberre emelte a kezét, hiszen egyszerűen ellökte a Magyar Péter formációjának kiszivárgott adóterveiről őt kérdező riporterünket.
A Tények szerint a Tisza Párt politikusa nem csupán politikai fórumokon, hanem vacsorákon és televíziós felvételeken is magánál tarthatta maroklőfegyverét.
A szeghalmi önkormányzat és a polgármester sem válaszolt
Ruszin- Szendi Romulusz fegyverbotránya ügyében kollégáink a szeghalmi önkormányzat vezetésének, többek között Macsári József polgármesternek is levelet küldtek szeptember 19-én, az alábbi kérdéseket tettük fel:
Elfogadhatónak tartják, hogy éles fegyverrel ment egy rendezvényre az Önök művelődési házába egy előadó?
Tudtak arról, hogy Ruszin-Szendi Romulusz fegyvert vitt a rendezvényre?
Milyen szabályok vonatkoznak a fegyverviselésre a helyszínen? Van-e erre vonatkozó szabályzat a házirendben?
Várható esetleg szigorítás emiatt az ügy miatt?
A település vezetésétől szintén nem kaptunk válaszokat kérdéseinkre. Két nappal később, Móna Márk, a Mandiner riportere ellátogatott a helyszínre, hogy személyesen tegye fel kérdéseinket. A művelődési ház igazgatója nem tartózkodott az épületben, csak telefonon sikerült utolérnie kollégánknak, ám ebben sem volt sok köszönet, ugyanis az intézményvezető a szervezőkhöz irányított minket, majd lecsapta a telefont. Íme!
A rendszerváltás óta nem fordult elő, hogy egy ellenzéki párt nyilvános rendezvényén az egyik politikus éles lőfegyverrel jelent meg.
Ruszin-Szendi Romuluszt is letekerheti Magyar Péter a botrányai miatt
Ruszin-Szendi Romulusz körül az elmúlt fél évben egymást követik kínos történetek. A egy friss felmérés szerint például a felnőttkorú magyar állampolgárok nagy többsége negatív véleménnyel van az egykori vezérkari főnök fegyverviseléséről.
A felnőtt lakosság nagy része egyetért azzal, hogy visszavonták a Tisza Párt politikusának engedélyét, mivel több rendezvényen is fegyverrel jelent meg.
A felmérésből kiderült, Ruszin-Szendi Romulusz arcon köpte a saját reménybeli szavazóit is.
A párt elnöke úgy tűnik, nem jár örömtáncot ennek láttán, legalábbis az utóbbi időben a háttérbe tolta Ruszin-Szendi Romuluszt. A politikus kizárólag olyan rendezvényen jelenik meg, ahol biztosan nem készülhet olyan felvétel, amit nem tudnak ellenőrizni a párt vezetői. Az egykori katonai vezető fórumokat sem tart, nem jelenik meg rendszeresen a nyilvánosság előtt, ahogyan eddig. A módszer nem új, hiszen a TISZA Párt vezetője korábban is „eldugta” nyilvánosan hibázó politikustársait.
Ez történt Kollár Kingával, miután az Európai Parlamentben súgy fogalmazott „Csak hogy pár példát hozzak, az RRF-programból 50 kórházban lehetett volna felújítást végezni, amiből nem lett semmi. (…) Ennek van pozitív oldala: a magyar emberek romló életminősége erősítette az ellenzéket. És emiatt én… én… én nagyon pozitív vagyok a ’26-os választásokkal kapcsolatban.”.
