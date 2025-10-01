Videó bizonyítja, Magyar Péter tényleg kipenderítette Tarr Zoltánt

Tisza-adó: így manipulálja a magyarokat Magyar Péter (VIDEÓ)
Új kampányfilmmel jelentkezett a Nemzeti Ellenállás Mozgalom.
A Tisza-adót lebuktató politikus Kulja András sorsára jutott.
Fordulat történt a Tisza Párt belső életében: Magyar Péter úgy döntött, hogy a Tisza-adó beismerése után Tarr Zoltánt eltávolítja pozíciójából. A párt vezetője szinte észrevétlenül intézkedett, így a közvéleményt váratlanul érintheti a hír. Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője szerint Tarr Kulja András sorsára jutott.
„Betarrás! Magyar Péter úgy penderítette ki Tarr Zoltánt, hogy észre sem vettük. A Tisza-adó beismerése után Kulja sorsára jutott, szegény” – írta Kocsis a Facebook-oldalán.
De ha nem is az adóemelésről beszélt, hanem csak félreértették, meg AI és hamisítvány a felvétel, akkor miért kellett leváltani ezt a remek embert?”
– tette fel a kérdést a politikus. „Megbízhatatlan hazudós lúzerek ezek egytől egyig” – zárta Kocsis Máté a bejegyzést.
Ismert: eddig Tarr Zoltán látta el a kormányzati felkészítéssel kapcsolatos feladatokat, de Magyar Péter hétfői közlése szerint ez innentől Tanács Zoltán feladata lesz.
Magyar Péter körül botrány botrányt követ, és emberei sorra tűntek el a süllyesztőben.
Nyitókép: MTI / Purger Tamás