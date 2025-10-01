Ft
Ft
15°C
6°C
Ft
Ft
15°C
6°C
10. 01.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 01.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
Tarr Zoltán Tisza Párt Tisza-adó Kocsis Máté Magyar Péter

Videó bizonyítja, Magyar Péter tényleg kipenderítette Tarr Zoltánt

2025. október 01. 16:42

A Tisza-adót lebuktató politikus Kulja András sorsára jutott.

2025. október 01. 16:42
null

Fordulat történt a Tisza Párt belső életében: Magyar Péter úgy döntött, hogy a Tisza-adó beismerése után Tarr Zoltánt eltávolítja pozíciójából. A párt vezetője szinte észrevétlenül intézkedett, így a közvéleményt váratlanul érintheti a hír. Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője szerint Tarr Kulja András sorsára jutott. 

Ezt is ajánljuk a témában

„Betarrás! Magyar Péter úgy penderítette ki Tarr Zoltánt, hogy észre sem vettük. A Tisza-adó beismerése után Kulja sorsára jutott, szegény” – írta Kocsis a Facebook-oldalán

De ha nem is az adóemelésről beszélt, hanem csak félreértették, meg AI és hamisítvány a felvétel, akkor miért kellett leváltani ezt a remek embert?”

– tette fel a kérdést a politikus. „Megbízhatatlan hazudós lúzerek ezek egytől egyig” – zárta Kocsis Máté a bejegyzést. 

Ismert: eddig Tarr Zoltán látta el a kormányzati felkészítéssel kapcsolatos feladatokat, de Magyar Péter hétfői közlése szerint ez innentől Tanács Zoltán feladata lesz. 

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: MTI / Purger Tamás

Összesen 40 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Obsitos Technikus
2025. október 01. 18:18
Viszont ahogy látom Göringet már talált a nejlonmessiás magának :-) Még egy kis morfin, és vakon fogja követni, amíg fegyvert és díszegyenruhát kaphat.
Válasz erre
0
0
Obsitos Technikus
2025. október 01. 18:14
Hát ugyebár a Szarr lelkészé volt a mozgalom (Legyél a változás! Egyesület), amit PitiPöti lenyúlt, pontosan ahogy elődje rúgta ki a DAP alapítóját Anton Drexlert, miután Adolf NSDAP-ot csinált belőle,és Führerré kiáltotta ki magát. Kísérteties hasonlósággel indított a selyemmajom, lopott egyesületet, mozgalmat, pártot, logót, jelszót, rajongótábort.. Hála a Magasságosnak, viszont elődjével szemben (aki egyébként szintén narcisztikus pszichopata volt), sem szónoki képességei nincsenek, sem pedig minimális szervezőkészsége sem. Különben már nagy bajban lennénk.
Válasz erre
0
0
svejk recidivus
2025. október 01. 18:14
Megy a Tar? Nem támít.
Válasz erre
0
0
piramis-2
•••
2025. október 01. 18:13 Szerkesztve
" eddig Tarr Zoltán látta el a kormányzati felkészítéssel kapcsolatos feladatokat, de Magyar Péter hétfői közlése szerint ez innentől Tanács Zoltán feladata lesz. " Feleslegesebb a munkája, mint a BMW gyárban az index szerelőnek.
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!