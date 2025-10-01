Videó bizonyítja, Magyar Péter tényleg kipenderítette Tarr Zoltánt

„Betarrás! Magyar Péter úgy penderítette ki Tarr Zoltánt, hogy észre sem vettük. A Tisza-adó beismerése után Kulja sorsára jutott, szegény” – írta Kocsis a Facebook-oldalán.

De ha nem is az adóemelésről beszélt, hanem csak félreértették, meg AI és hamisítvány a felvétel, akkor miért kellett leváltani ezt a remek embert?”

– tette fel a kérdést a politikus. „Megbízhatatlan hazudós lúzerek ezek egytől egyig” – zárta Kocsis Máté a bejegyzést.