Tisza-adó: így manipulálja a magyarokat Magyar Péter (VIDEÓ)

Mint arról még szeptember elején beszámoltunk, a Nemzeti Ellenállás Mozgalom (NEM) országos akciót hirdetett „TISZA-ADÓ” címmel. Ennek keretében egy kampányvideót tettek közzé és egy online kalkulátort is elindítottak, amellyel bárki kiszámolhatja, mennyivel fizetne többet a Tisza Párt adótervei mellett.

Mint ismert,

a kiszivárgott tiszás dokumentumok 22 és 33 százalékos szja-sávokat említenek, vagyis a mai 15 százalékos kulcs helyett progresszív rendszer jönne.

A NEM most újabb videóval jelentkezett, melynek elején a Tisza-vezér azon nyilatkozata látható, melyben azt hangoztatta – nem sokkal Tarr Zoltán alelnök elszólását követően – hogy alelnöke semmilyen adóemelésről nem beszélt, és a többkulcsos adó sem került szóba azon az etyeki fórumon.

Ezután már AI generált képsorokat láthatunk, ahogy Magyar orra egyre csak nő, mint a mesebeli Pinokkióé, és keresztül-kasul végighalad az országon.