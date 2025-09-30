Ft
Hírek
Vélemények
Hetilap
Tarr Zoltán Tisza Párt Nemzeti Ellenállás Mozgalom Tisza-adó Dálnoki Áron pinokkió kampányfilm kalkulátor kampányvideó

Tisza-adó: így manipulálja a magyarokat Magyar Péter (VIDEÓ)

2025. szeptember 30. 15:11

Új kampányfilmmel jelentkezett a Nemzeti Ellenállás Mozgalom.

2025. szeptember 30. 15:11
null

Mint arról még szeptember elején beszámoltunk, a Nemzeti Ellenállás Mozgalom (NEM) országos akciót hirdetett „TISZA-ADÓ” címmel. Ennek keretében egy kampányvideót tettek közzé és egy online kalkulátort is elindítottak, amellyel bárki kiszámolhatja, mennyivel fizetne többet a Tisza Párt adótervei mellett. 

Mint ismert,

a kiszivárgott tiszás dokumentumok 22 és 33 százalékos szja-sávokat említenek, vagyis a mai 15 százalékos kulcs helyett progresszív rendszer jönne.

A NEM most újabb videóval jelentkezett, melynek elején a Tisza-vezér azon nyilatkozata látható, melyben azt hangoztatta – nem sokkal Tarr Zoltán alelnök elszólását követően – hogy alelnöke semmilyen adóemelésről nem beszélt, és a többkulcsos adó sem került szóba azon az etyeki fórumon.

Ezután már AI generált képsorokat láthatunk, ahogy Magyar orra egyre csak nő, mint a mesebeli Pinokkióé, és keresztül-kasul végighalad az országon. 

Miközben az orr különböző otthonokban tűnik fel, a háttérben Tarr Zoltán tiszás EP-képviselő és Dálnoki Áron tanácsadó felvételei mennek, melyeken a politikusok arról beszélnek többek között, hogy igent kell mondani a progresszív adózásra, illetve

választást kell nyerni, és utána mindent lehet”.

Így adót emelni is.

A videóhoz kísérőszövegként azt írta a Mozgalom: 

Hiába tagadod az adóemelési terveidet, Pinokkió Péter! Felvételek vannak róla!

Hát nem tudod? Hazug embert hamarabb utolérik, mint a sánta kutyát!”

Az új kampányvideót alább tekintheti meg:

Fotó: képernyőfotó

