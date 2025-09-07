Ft
Ft
26°C
14°C
Ft
Ft
26°C
14°C
09. 07.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 07.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Hetilap
Nemzeti Ellenállás Mozgalom Tisza-adó kalkulátor szja adó

A Tisza-adóról készült videóval és online kalkulátorral indít kampányt a Nemzeti Ellenállás Mozgalom (VIDEÓ)

2025. szeptember 07. 11:12

A kiszivárgott tiszás dokumentumok 22 és 33 százalékos szja-sávokat említenek, vagyis a mai 15 százalékos kulcs helyett progresszív rendszer jönne, ha a Tisza kerülne kormányra.

2025. szeptember 07. 11:12
null

A Nemzeti Ellenállás Mozgalom (NEM) vasárnap országos akciót hirdetett „TISZA-ADÓ” címmel. Ennek keretében egy kampányvideót tettek közzé és egy online kalkulátort is elindítottak, amellyel bárki kiszámolhatja, mennyivel fizetne többet a Tisza Párt adótervei mellett. A NEM közlése szerint

a kiszivárgott tiszás dokumentumok 22 és 33 százalékos szja-sávokat említenek, vagyis a mai 15 százalékos kulcs helyett progresszív rendszer jönne.

Ezt is ajánljuk a témában

A kalkulátort ITT próbálhatja ki.

Nyitókép forrása: A Nemzeti Ellenállás Mozgalom Facebook-oldala

Ezt is ajánljuk a témában

Összesen 7 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
nogradi
2025. szeptember 07. 11:33
Az egyik fideszes kitartott médiamunkás szerint MP adókat akar emelni a másik szerint (ugyanabban a műsorban) MP adócsökkentése nem tartható mert hiányt okozna Na birkák eldöntöttétek már?
Válasz erre
0
0
mamika2
2025. szeptember 07. 11:32
Megérkezett Magyar Péter Kötcsére: hooppááááááááááááááá hoppáááá „Orbán Viktor lett az új Gyurcsány Ferenc minden tekintetben” HVG oopppáááááááá na mivan dől a fidnyákkk
Válasz erre
1
1
nogradi
2025. szeptember 07. 11:29
Mennyi közpénzért?
Válasz erre
0
1
mamika2
2025. szeptember 07. 11:22
árrraaaddd .nézzétek Pétert is ..iszonyat jókat mond .... áradás van ..éljen Tisza ..szeretünk Péter veled vagyunk egyre többen ..ennnyikeeeee
Válasz erre
2
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!