A Tisza-adóról készült videóval és online kalkulátorral indít kampányt a Nemzeti Ellenállás Mozgalom (VIDEÓ)

Most mindenkihez eljut a Tisza-adó terve
A kiszivárgott tiszás dokumentumok 22 és 33 százalékos szja-sávokat említenek, vagyis a mai 15 százalékos kulcs helyett progresszív rendszer jönne, ha a Tisza kerülne kormányra.
A Nemzeti Ellenállás Mozgalom (NEM) vasárnap országos akciót hirdetett „TISZA-ADÓ” címmel. Ennek keretében egy kampányvideót tettek közzé és egy online kalkulátort is elindítottak, amellyel bárki kiszámolhatja, mennyivel fizetne többet a Tisza Párt adótervei mellett. A NEM közlése szerint
Kampányt indít a Nemzeti Ellenállási Mozgalom.
A kalkulátort ITT próbálhatja ki.
Ha az orosz energiahordozókat kitiltaná a Tisza Párt Magyarországról, akkor a lakossági rezsidíjak a jelenlegi 3,5-szeresükre emelkednének.