Ruszin-Szendi Romulusz ismét lebukott: újabb felvételek kerültek elő, amelyeken nyilvános rendezvényeken fegyvert visel (FOTÓK)

A Tények szerint a Tisza Párt politikusa nem csupán politikai fórumokon, hanem vacsorákon és televíziós felvételeken is magánál tarthatta maroklőfegyverét.
Újabb fényképek láttak napvilágot, amelyek bizonyítják, hogy Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt honvédelmi szakértője nem egyszer, hanem több alkalommal is fegyverrel jelent meg nyilvános rendezvényeken. A volt vezérkari főnök nem csupán politikai fórumokon, hanem vacsorákon és televíziós felvételeken is magánál tarthatta maroklőfegyverét – írja a tenyek.hu.
Az újonnan közzétett felvételeken egyértelműen kirajzolódik egy fegyver körvonala Ruszin-Szendi kabátja alatt. A képek a Tisza Párt tavaszi országjárásán, Ferencvárosban készültek, és jól látható rajtuk a pisztoly dudora. Az eset különösen felháborító, mivel a rendezvényeken gyerekek is jelen voltak.
Mint ismert, Magyar Péter korábban megerősítette: valóban fegyver volt Ruszin-Szendi ruhája alatt a párt egyik fórumán. A történtek következtében a rendőrség lefoglalta a politikus fegyverét, és visszavonta a fegyvertartási engedélyét.
Sem Ruszin-Szendi, sem a Tisza nem méltatta válaszra kérdéseinket.
