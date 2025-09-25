Ft
09. 25.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
Ruszin-Szendi Romulusz Tisza Párt rendőrség Magyar Péter fegyver

Ruszin-Szendi Romulusz ismét lebukott: újabb felvételek kerültek elő, amelyeken nyilvános rendezvényeken fegyvert visel (FOTÓK)

2025. szeptember 25. 10:49

A Tények szerint a Tisza Párt politikusa nem csupán politikai fórumokon, hanem vacsorákon és televíziós felvételeken is magánál tarthatta maroklőfegyverét.

2025. szeptember 25. 10:49
null

Újabb fényképek láttak napvilágot, amelyek bizonyítják, hogy Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt honvédelmi szakértője nem egyszer, hanem több alkalommal is fegyverrel jelent meg nyilvános rendezvényeken. A volt vezérkari főnök nem csupán politikai fórumokon, hanem vacsorákon és televíziós felvételeken is magánál tarthatta maroklőfegyverét – írja a tenyek.hu

Az újonnan közzétett felvételeken egyértelműen kirajzolódik egy fegyver körvonala Ruszin-Szendi kabátja alatt. A képek a Tisza Párt tavaszi országjárásán, Ferencvárosban készültek, és jól látható rajtuk a pisztoly dudora. Az eset különösen felháborító, mivel a rendezvényeken gyerekek is jelen voltak

Forrás: tenyek.hu
Forrás: tenyek.hu

Mint ismert, Magyar Péter korábban megerősítette: valóban fegyver volt Ruszin-Szendi ruhája alatt a párt egyik fórumán. A történtek következtében a rendőrség lefoglalta a politikus fegyverét, és visszavonta a fegyvertartási engedélyét. 

Nyitókép: tenyek.hu

coyote-0
2025. szeptember 25. 11:39
"A történtek következtében a rendőrség lefoglalta a politikus fegyverét, és visszavonta a fegyvertartási engedélyét. " Nem a fegyverviselési engedélyét? Vagy az nem is volt neki?
1
0
gullwing
2025. szeptember 25. 11:10
Ebből börtön lesz, lefokozás...
0
0
dave
2025. szeptember 25. 11:09
Ez mind elmebeteg!
3
0
Bitrex®
2025. szeptember 25. 11:04
Tök jók ezek a Temun kapható, hullámokat vető ruhadarabok.
1
0
