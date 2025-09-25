Ruszin-Szendi Romulusz ismét lebukott: újabb felvételek kerültek elő, amelyeken nyilvános rendezvényeken fegyvert visel (FOTÓK)

Aljas rágalmazás és hamis pedofilvád után kényszeredett beismerés

És ezt nem (csak) mi mondjuk. Nem is kell hosszan taglalni, íme a 444 mai cikkének rövid bevezetője: „Sok dolog együttállása kellett ahhoz, hogy egy ilyen vád ennyire hatásos legyen bizonyítékok nélkül. Nem csoda, hogy a Fidesz megtorlást ígér.”