Kijött a friss kutatás: az egész ország felháborodott Ruszin-Szendi Romulusz tettén

Rémisztő felvétel: még a Zsidó Kiválóságok Házában is „hullámot vetett vesetájon” Ruszin-Szendi Romulusz zakója
A rendszerváltás óta nem fordult elő, hogy egy ellenzéki párt nyilvános rendezvényén az egyik politikus éles lőfegyverrel jelent meg.
A felmérésből kiderült, Ruszin-Szendi Romulusz arcon köpte a saját reménybeli szavazóit is.
Megjelent a Nézőpont Intézet friss kutatása, amely szerint a magyarok többsége elutasítja Ruszin-Szendi Romulusz fegyverviselését. A felnőtt lakosság nagy része egyetért azzal, hogy visszavonták a Tisza Párt politikusának engedélyét, mivel több rendezvényen is fegyverrel jelent meg. Még ennél is többen – a választókorúak közel kétharmada – helyteleníti, ha egy politikus fegyvert hord közéleti eseményeken – derül ki a Nézőpont Intézet közvélemény-kutatásából.
Ezt is ajánljuk a témában
A rendszerváltás óta nem fordult elő, hogy egy ellenzéki párt nyilvános rendezvényén az egyik politikus éles lőfegyverrel jelent meg.
Ruszin-Szendi Romulusz, Magyar Péter pártjának szakértője több nyilvános politikai rendezvényen is lőfegyverrel lépett színpadra, noha ezt a hatályos jogszabályok tiltják. Az esetek széles körű felháborodást váltottak ki, és miután a volt vezérkari főnök maga is elismerte a történteket, a hatóságok visszavonták fegyverviselési engedélyét. A Nézőpont Intézet legutóbbi közvélemény-kutatása arra kereste a választ, hogyan ítéli meg mindezt a magyar társadalom.
Az eredmények szerint a felnőtt lakosság 65 százaléka – vagyis közel kétharmada – elfogadhatatlannak tartja, hogy egy politikus fegyvert viseljen közéleti rendezvényen. Mindössze 29 százalék mondta azt, hogy szemet hunyna efölött.
Ez alapján nem meglepő, hogy a magyarok többsége (51 százalék) helyesli a hatóság döntését, amellyel visszavonták Ruszin-Szendi engedélyét, míg 42 százalék elutasítja az intézkedést.
A Ruszin-Szendi Romuluszhoz köthető legutóbbi, ezúttal fegyverviselési ügy láthatóan a legtöbb magyar választóhoz eljutott és véleményt is formáltak a történtekről, mert csupán 6, illetve 7 százalékuk nem tudott vagy akart válaszolnia a fenti kérdésekre.
Módszertan
A Nézőpont Intézet kutatása 2025. szeptember 22. és 24. között, 1000 fő telefonos megkérdezésével készült. A minta reprezentatív a 18 évesnél idősebb lakosságra nem, kor, régió, településtípus és iskolai végzettség szerint. 1000 fős mintanagyság és 95 százalékos megbízhatósági szint esetén a mintavételi hiba ± 3,16 százalék.
Nyitókép: Facebook