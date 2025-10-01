Kijött a friss kutatás: az egész ország felháborodott Ruszin-Szendi Romulusz tettén

Ruszin-Szendi Romulusz, Magyar Péter pártjának szakértője több nyilvános politikai rendezvényen is lőfegyverrel lépett színpadra, noha ezt a hatályos jogszabályok tiltják. Az esetek széles körű felháborodást váltottak ki, és miután a volt vezérkari főnök maga is elismerte a történteket, a hatóságok visszavonták fegyverviselési engedélyét. A Nézőpont Intézet legutóbbi közvélemény-kutatása arra kereste a választ, hogyan ítéli meg mindezt a magyar társadalom.

Az eredmények szerint a felnőtt lakosság 65 százaléka – vagyis közel kétharmada – elfogadhatatlannak tartja, hogy egy politikus fegyvert viseljen közéleti rendezvényen. Mindössze 29 százalék mondta azt, hogy szemet hunyna efölött.