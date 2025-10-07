Nagy a csönd: továbbra is hallgatnak az RTL Klubnál és a Dumaszínháznál Aranyosi lökdösődéséről

„Szívem, nem vagy abban a tudásállapotban": Aranyosi Péter fogta magát, izomból rámarkolt a férfi riporter fenekére, majd megpróbálta ellökni őt (VIDEÓ)
Arra voltunk kíváncsiak, elfogadhatónak tartják-e, hogy Aranyosi Péter egy riporter kérdéseire előbb sértegetéssel, majd lökdösődéssel reagált. Választ azonban hiába vártunk.
Napokkal ezelőtt írásban fordultunk az RTL Klubhoz és a Dumaszínházhoz, hogy megtudjuk, mit gondonak arról, hogy Aranyosi Péter sértegette és meglökdöste a tőle kérdező riportert.
Továbbra sem jött válasz egyik címről sem, pedig véleményük a humorista viselkedésével kapcsolatban lényeges lenne, hiszen Aranyosi Péter az RTL Klubon futó Showder Klub című műsor állandó szereplője, valamint a Dumaszínház társulatának tagja.
Ahogy arról korábban beszámoltunk, elszakadt a cérna Aranyosi Péternél, amikor Varga Ádám, a Patrióta riportere Puzsér Róberték vasárnapi tüntetésén Ruszin-Szendi Romuluszról kérdezte volna. A kényes kérdés után Aranyosi előbb sértegetni, majd lökdösni kezdte Vargát, akinek beszámolója szerint a humorista a fenekét is megfogta.
Épp Puzsérék tüncijén forgattam, amikor összefutottam Aranyosi Péterrel. Gondoltam, felteszek neki pár kérdést. Válasz helyett bal kézzel izomból megfogta a fenekemet (fogalmam sincs, milyen szándékkal), majd megpróbált fellökni”
– írta közösségi oldalán a riporter.
Varga Ádám azt szerette volna megtudni, hogy Aranyosi hogyan értette, amikor arról beszélt, örül, hogy Ruszin-Szendi Romulusz, a korábbi vezérkari főnök is csatlakozott a Tisza Párthoz, mivel így „már van, aki ért a sortüzek levezényléséhez”.
Emlékezetes, hogy hasonló eset történt korábban is, amikor Ruszin-Szendi Romuluszt munkatársunk, Móna Márk próbálta meginterjúvolni Kötcsén, ám a volt vezérkari főnök szintén lökdösődéssel reagált.
A humorista az eset után a Facebook-oldalán magyarázkodott.
„Megyek az utcán, majd bepisilek, sietek. Egy vadidegen ember odajön hozzám (be sem mutatkozik, nem köszön) a számba betol egy mikrofont. Mondom, én nem Bese atya vagyok. Butaságokat kérdez, olyan közel jön hozzám, hogy rálép a lábamra, letolom a lábamról mert fáj, és még nekiáll feljebb. (Természetesen a videót ott vágták el, hogy ne derüljön ki, hogy a riporter a lábamra lépett és azért löktem el.) Mi jön még? Összekötözött ember az autóm csomagtartójában, vagy Alexa az ágyamban? Ettől függetlenül köszönöm a kormánymédia megkülönböztető figyelmét, de nincs szükségem további reklámra, az előadásaim dübörgő telt házzal mennek. Több előadást fizikailag nem tudok vállalni. Üdvözlettel: Aranyosi Péter” – fogalmazott.
A Patrióta riportere azonnal visszavágott, amikor az agresszív humorista az áldozat szerepét próbálta eljátszani.
Facebookra feltöltött videójában a következőket mondta:
Kedves Aranyosi Péter! Olvasom a posztodat és látom, hogy már az első mondatban hazudsz azt írod: odamentem és még csak nem is köszöntem majd ezek után még van képed engem vádolni azért, mert te markolsz bele a fenekembe, majd fellöksz? Remélem, visszanézed a felvételt és látod a dühtől eltorzult arcodat. Szóval, kedves Aranyosi! Miután nekem jöttél, szégyelld, hogy még hazudozol is!”
Feljelentették Aranyosit
Garázdaság vétség gyanújával fordult az V. Kerületi Rendőrkapitánysághoz Tényi István azt követően, hogy Aranyosi Péter agresszívan viselkedve fel akarta lökni az őt kérdező riportert.
Nem ez volt az első eset, hogy Aranyosi Péter vállalhatatlanul viselkedett. Május végén a Partizánnak adott interjújában is tett sértő kijelentéseket, amikor egy mozis élményét elevenítette fel. Mint mondta, fiatalkorában nem lehetett az első három sorba ülni, mert – mint fogalmazott –
az ott helyet foglaló dakotáktól tetvessé vált az ember.”
A humorista egymás után szállítja a vállalhatatlan kijelentéseket.
A közelmúltban egy másik videó is előkerült. Az Erdély TV-nek adott interjúban Aranyosi arról beszélt, mennyire inspirálják a Székelyföldi fellépések. Válasza többeket megdöbbentett:
Egy falu, egy cigány, egy falu, egy cigány, egy falu, egy cigány, egy lovaskocsi… tehát tényleg meg lehet tébolyodni, hogy nincs autópálya, úgyhogy annyira nem a szívem csücske, hogy nekem ide kell jönni.”
Később egy podcast-beszélgetésben azt mondta a Karinthy-gyűrűs előadó hogy,
„be volt rosálva”, hogyan fogja megnevettetni az „Auschwitzből szökött zsidó néniket”.
Az ízléstelen, a holokauszt áldozatain és túlélőin gúnyolódó kijelentéseit azóta több szervezet is bírálta, köztük a Tett és Védelem Alapítvány (TEV) – számolt be róla az atv.hu.