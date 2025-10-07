Ft
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Ruszin-Szendi Romulusz Aranyosi Péter Dumaszínház RTL Klub Varga Ádám

Nagy a csönd: továbbra is hallgatnak az RTL Klubnál és a Dumaszínháznál Aranyosi lökdösődéséről

2025. október 07. 15:04

Arra voltunk kíváncsiak, elfogadhatónak tartják-e, hogy Aranyosi Péter egy riporter kérdéseire előbb sértegetéssel, majd lökdösődéssel reagált. Választ azonban hiába vártunk.

2025. október 07. 15:04
null

Napokkal ezelőtt írásban fordultunk az RTL Klubhoz és a Dumaszínházhoz, hogy megtudjuk, mit gondonak arról, hogy Aranyosi Péter sértegette és meglökdöste a tőle kérdező riportert.

Továbbra sem jött válasz egyik címről sem, pedig véleményük a humorista viselkedésével kapcsolatban lényeges lenne, hiszen Aranyosi Péter az RTL Klubon futó Showder Klub című műsor állandó szereplője, valamint a Dumaszínház társulatának tagja.

Arra voltunk kíváncsiak, elfogadhatónak tartják-e, hogy Aranyosi Péter egy riporter kérdéseire előbb sértegetéssel, majd lökdösődéssel reagált.

Ahogy arról korábban beszámoltunk, elszakadt a cérna Aranyosi Péternél, amikor Varga Ádám, a Patrióta riportere Puzsér Róberték vasárnapi tüntetésén Ruszin-Szendi Romuluszról kérdezte volna. A kényes kérdés után Aranyosi előbb sértegetni, majd lökdösni kezdte Vargát, akinek beszámolója szerint a humorista a fenekét is megfogta.

Ezt is ajánljuk a témában

Épp Puzsérék tüncijén forgattam, amikor összefutottam Aranyosi Péterrel. Gondoltam, felteszek neki pár kérdést. Válasz helyett bal kézzel izomból megfogta a fenekemet (fogalmam sincs, milyen szándékkal), majd megpróbált fellökni”

írta közösségi oldalán a riporter.

Varga Ádám azt szerette volna megtudni, hogy Aranyosi hogyan értette, amikor arról beszélt, örül, hogy Ruszin-Szendi Romulusz, a korábbi vezérkari főnök is csatlakozott a Tisza Párthoz, mivel így „már van, aki ért a sortüzek levezényléséhez”.

Emlékezetes, hogy hasonló eset történt korábban is, amikor Ruszin-Szendi Romuluszt munkatársunk, Móna Márk próbálta meginterjúvolni Kötcsén, ám a volt vezérkari főnök szintén lökdösődéssel reagált.

Aranyosi Péter azzal védekezik, hogy majdnem bepisilt

A humorista az eset után a Facebook-oldalán magyarázkodott.

„Megyek az utcán, majd bepisilek, sietek. Egy vadidegen ember odajön hozzám (be sem mutatkozik, nem köszön) a számba betol egy mikrofont. Mondom, én nem Bese atya vagyok. Butaságokat kérdez, olyan közel jön hozzám, hogy rálép a lábamra, letolom a lábamról mert fáj, és még nekiáll feljebb. (Természetesen a videót ott vágták el, hogy ne derüljön ki, hogy a riporter a lábamra lépett és azért löktem el.) Mi jön még? Összekötözött ember az autóm csomagtartójában, vagy Alexa az ágyamban? Ettől függetlenül köszönöm a kormánymédia megkülönböztető figyelmét, de nincs szükségem további reklámra, az előadásaim dübörgő telt házzal mennek. Több előadást fizikailag nem tudok vállalni. Üdvözlettel: Aranyosi Péter” – fogalmazott.

Varga Ádám: „Szégyelld magad, hogy még hazudozol is”

A Patrióta riportere azonnal visszavágott, amikor az agresszív humorista az áldozat szerepét próbálta eljátszani.

Facebookra feltöltött videójában a következőket mondta:

Kedves Aranyosi Péter! Olvasom a posztodat és látom, hogy már az első mondatban hazudsz azt írod: odamentem és még csak nem is köszöntem majd ezek után még van képed engem vádolni azért, mert te markolsz bele a fenekembe, majd fellöksz? Remélem, visszanézed a felvételt és látod a dühtől eltorzult arcodat. Szóval, kedves Aranyosi! Miután nekem jöttél, szégyelld, hogy még hazudozol is!”

Feljelentették Aranyosit

Garázdaság vétség gyanújával fordult az V. Kerületi Rendőrkapitánysághoz Tényi István azt követően, hogy Aranyosi Péter agresszívan viselkedve fel akarta lökni az őt kérdező riportert.

Nem először volt vállalhatatlan Aranyosi 

Nem ez volt az első eset, hogy Aranyosi Péter vállalhatatlanul viselkedett. Május végén a Partizánnak adott interjújában is tett sértő kijelentéseket, amikor egy mozis élményét elevenítette fel. Mint mondta, fiatalkorában nem lehetett az első három sorba ülni, mert – mint fogalmazott – 

az ott helyet foglaló dakotáktól tetvessé vált az ember.” 

Ezt is ajánljuk a témában

A közelmúltban egy másik videó is előkerült. Az Erdély TV-nek adott interjúban Aranyosi arról beszélt, mennyire inspirálják a Székelyföldi fellépések. Válasza többeket megdöbbentett:

Egy falu, egy cigány, egy falu, egy cigány, egy falu, egy cigány, egy lovaskocsi… tehát tényleg meg lehet tébolyodni, hogy nincs autópálya, úgyhogy annyira nem a szívem csücske, hogy nekem ide kell jönni.”

Később egy podcast-beszélgetésben azt mondta a Karinthy-gyűrűs előadó hogy, 

„be volt rosálva”, hogyan fogja megnevettetni az „Auschwitzből szökött zsidó néniket”.

Az ízléstelen, a holokauszt áldozatain és túlélőin gúnyolódó kijelentéseit azóta több szervezet is bírálta, köztük a Tett és Védelem Alapítvány (TEV) – számolt be róla az atv.hu

tapir32
2025. október 07. 15:51
Mit tett eddig Magyar Péter? Mocskolódott, rágalmazott, gyűlöletet szított, fenyegetőzött továbbá, nőverő, arrogáns, impertinens, korrupt, hazudik, lopott és még rabolt is. Aki egy ilyen hitvány alakot támogat, az nem különb nála. Magyar Péter súlyos szocializációs és erkölcsi deficittel küzd. Nem képes az erkölcsileg helyes és helytelen között különbséget tenni. Szociopata és/vagy infantilis. Magyar Péter a "bármilyen hazugság megteszi, ha elhiszik" elv alapján politizál. Ez a felelőtlen, erkölcstelen, hazug politizálás legalja.
Válasz erre
1
0
nempolitizalok-0
•••
2025. október 07. 15:51 Szerkesztve
Nem nagyon értem ezt a gyökeret. Odamennek hozzá, jónapot, szabad egy szóra? Azt mondja, köszi nem és továbblép. Minden normális ezt csinálta volna. E helyett ez inkább "bemutatkozott", szívem, stb, majd arréblöki a másikat. aztán amikor ez nyilván ciki volt, azt hazudja, hogy se jónapot, rögtön orra alá nyomták a mikrofont, különben is, pisiilnie kellett. Ez b+, annyira szánalmas. Ezek a gyökerek kurvára nem értik, ez csak politika és ő sem fontos annyira, hogy erre legyen szüksége. Annyi esze nem volt, hogy kihasználja a helyzetet, kanyarítson belőle egy számára előnyős megoldást. Most mindenkinek az jön le, hogy ez mekkora gyökér, pedig lejöhetett volna az is, hogy Poloska mennyire jól járt vele. Én vagyok ott, röviden megindoklom miért érdemes Poloskára szavazni. Erre pedig figyelnek 20 másodpercig, azt is elkúrja, most az jött le, hogy ez egy poloskás gyökér és több mint valószínű, buzi is.
Válasz erre
0
0
balbako_
2025. október 07. 15:49
Még buzi is?
Válasz erre
1
0
Bendzsó Boy
2025. október 07. 15:43
Aranyosi nevű homóprimitívusznak Miskolcon meg -AVASODOTT az agya, már utánozza a Romulusz Ukránuszt! Ilyen az amikor a slimfittesített messiásuk hergeli a csőcseléket! Nagy szégyen lenne ha ebből a senkiházi árulóból miniszterelnök lenne! Még ő tiltakozik az Áruló című könyvért, hiszen mindenkit elárult a családját a politikai közösségét, sőt azokat is akik még hisznek ennek a hazug pórázon tartott senkinek!
Válasz erre
2
0
Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!