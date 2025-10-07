Nagy a csönd: továbbra is hallgatnak az RTL Klubnál és a Dumaszínháznál Aranyosi lökdösődéséről

Napokkal ezelőtt írásban fordultunk az RTL Klubhoz és a Dumaszínházhoz, hogy megtudjuk, mit gondonak arról, hogy Aranyosi Péter sértegette és meglökdöste a tőle kérdező riportert.

Továbbra sem jött válasz egyik címről sem, pedig véleményük a humorista viselkedésével kapcsolatban lényeges lenne, hiszen Aranyosi Péter az RTL Klubon futó Showder Klub című műsor állandó szereplője, valamint a Dumaszínház társulatának tagja.

Arra voltunk kíváncsiak, elfogadhatónak tartják-e, hogy Aranyosi Péter egy riporter kérdéseire előbb sértegetéssel, majd lökdösődéssel reagált.

Ahogy arról korábban beszámoltunk, elszakadt a cérna Aranyosi Péternél, amikor Varga Ádám, a Patrióta riportere Puzsér Róberték vasárnapi tüntetésén Ruszin-Szendi Romuluszról kérdezte volna. A kényes kérdés után Aranyosi előbb sértegetni, majd lökdösni kezdte Vargát, akinek beszámolója szerint a humorista a fenekét is megfogta.