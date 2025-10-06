„Egy falu, egy cigány”, „Auschwitzből szökött zsidó nénik” – korábban sem bírt magával a riporterlökdöső Aranyosi

„Szívem, nem vagy abban a tudásállapotban": Aranyosi Péter fogta magát, izomból rámarkolt a férfi riporter fenekére, majd megpróbálta ellökni őt (VIDEÓ)
Ragadós Ruszin-Szendi Romulusz példája a tiszásoknál.
A humorista egymás után szállítja a vállalhatatlan kijelentéseket, Puzsérék tüntetésén is elszakadt nála a cérna.
Mint arról a Mandiner beszámolt, elszakadt a cérna Aranyosi Péter humoristánál, amikor Varga Ádám, a Patrióta riportere Puzsér Róberték vasárnapi tüntetésén Ruszin-Szendi Romuluszról kérdezte volna. A kényes kérdés után Aranyosi sértegetni, majd lökdösni kezdte Vargát, akinek beszámolója szerint a humorista a fenekét is megfogta.
Ezt is ajánljuk a témában
Ragadós Ruszin-Szendi Romulusz példája a tiszásoknál.
Épp Puzsérék tüncijén forgattam, amikor összefutottam Aranyosi Péterrel. Gondoltam, felteszek neki pár kérdést. Válasz helyett bal kézzel izomból megfogta a fenekemet (fogalmam sincs, milyen szándékkal), majd megpróbált fellökni”
– írta közösségi oldalán a riporter.
Varga Ádám azt szerette volna megtudni, Aranyosi mit értett azalatt, amikor arról beszélt, örül, hogy Ruszin-Szendi Romulusz, a korábbi vezérkari főnök is csatlakozott a Tisza Párthoz, mivel így „már van, aki ért a sortüzek levezényléséhez”.
Nem ez volt az első eset, hogy Aranyosi Péter vállalhatatlanul viselkedett. Május végén a Partizánnak adott interjújában is tett sértő kijelentéseket, amikor egy mozis élményét elevenítette fel. Mint mondta, fiatalkorában nem lehetett az első három sorba ülni, mert – mint fogalmazott –
az ott helyet foglaló dakotáktól tetvessé vált az ember.”
Ezt is ajánljuk a témában
A humorista egymás után szállítja a vállalhatatlan kijelentéseket...
A közelmúltban egy másik, öt hónappal ezelőtt készült videó is előkerült. Az Erdély TV-nek adott interjúban Aranyosi arról beszélt, mennyire inspirálják a Székelyföldi fellépések. Válasza többeket megdöbbentett:
Egy falu, egy cigány, egy falu, egy cigány, egy falu, egy cigány, egy lovaskocsi… tehát tényleg meg lehet tébolyodni, hogy nincs autópálya, úgyhogy annyira nem a szívem csücske, hogy nekem ide kell jönni.”
Később egy podcast-beszélgetésben azt mondta a Karinthy-gyűrűs előadó hogy, „be volt rosálva”, hogyan fogja megnevettetni az „Auschwitzből szökött zsidó néniket”.
Az ízléstelen, a holokauszt áldozatain és túlélőin gúnyolódó kijelentéseit azóta több szervezet is bírálta, köztük a Tett és Védelem Alapítvány (TEV) – számolt be róla az atv.hu.
A Mandiner a vasárnapi eset kapcsán megkereste a Dumaszínházat és az RTL Klubot, hogy elfogadhatónak tartják-e, amikor Aranyosi Péter gyűlölettől eltorzult arccal riportert lökdös. Egyelőre nem kaptunk választ.
Ezt is ajánljuk a témában
A humorista egymás után szállítja a vállalhatatlan kijelentéseket...
Nyitókép forrása: Varga Ádám Facebook-oldala