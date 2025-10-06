„Egy falu, egy cigány”, „Auschwitzből szökött zsidó nénik” – korábban sem bírt magával a riporterlökdöső Aranyosi

A közelmúltban egy másik, öt hónappal ezelőtt készült videó is előkerült. Az Erdély TV-nek adott interjúban Aranyosi arról beszélt, mennyire inspirálják a Székelyföldi fellépések. Válasza többeket megdöbbentett:

Egy falu, egy cigány, egy falu, egy cigány, egy falu, egy cigány, egy lovaskocsi… tehát tényleg meg lehet tébolyodni, hogy nincs autópálya, úgyhogy annyira nem a szívem csücske, hogy nekem ide kell jönni.”

„Auschwitzből szökött zsidó nénikkel” viccelődött

Később egy podcast-beszélgetésben azt mondta a Karinthy-gyűrűs előadó hogy, „be volt rosálva”, hogyan fogja megnevettetni az „Auschwitzből szökött zsidó néniket”.

Az ízléstelen, a holokauszt áldozatain és túlélőin gúnyolódó kijelentéseit azóta több szervezet is bírálta, köztük a Tett és Védelem Alapítvány (TEV) – számolt be róla az atv.hu.