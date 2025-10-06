Ft
10. 06.
hétfő
Aranyosi Péter Tisza Párt humorista Puzsér Róbert

„Egy falu, egy cigány”, „Auschwitzből szökött zsidó nénik” – korábban sem bírt magával a riporterlökdöső Aranyosi

2025. október 06. 08:12

A humorista egymás után szállítja a vállalhatatlan kijelentéseket, Puzsérék tüntetésén is elszakadt nála a cérna.

2025. október 06. 08:12
null

Mint arról a Mandiner beszámolt, elszakadt a cérna Aranyosi Péter humoristánál, amikor Varga Ádám, a Patrióta riportere Puzsér Róberték vasárnapi tüntetésén Ruszin-Szendi Romuluszról kérdezte volna. A kényes kérdés után Aranyosi sértegetni, majd lökdösni kezdte Vargát, akinek beszámolója szerint a humorista a fenekét is megfogta.

Épp Puzsérék tüncijén forgattam, amikor összefutottam Aranyosi Péterrel. Gondoltam, felteszek neki pár kérdést. Válasz helyett bal kézzel izomból megfogta a fenekemet (fogalmam sincs, milyen szándékkal), majd megpróbált fellökni”

– írta közösségi oldalán a riporter.

Varga Ádám azt szerette volna megtudni, Aranyosi mit értett azalatt, amikor arról beszélt, örül, hogy Ruszin-Szendi Romulusz, a korábbi vezérkari főnök is csatlakozott a Tisza Párthoz, mivel így „már van, aki ért a sortüzek levezényléséhez”.

Nem először volt vállalhatatlan Aranyosi 

Nem ez volt az első eset, hogy Aranyosi Péter vállalhatatlanul viselkedett. Május végén a Partizánnak adott interjújában is tett sértő kijelentéseket, amikor egy mozis élményét elevenítette fel. Mint mondta, fiatalkorában nem lehetett az első három sorba ülni, mert – mint fogalmazott – 

az ott helyet foglaló dakotáktól tetvessé vált az ember.” 

„Egy falu egy cigány”

A közelmúltban egy másik, öt hónappal ezelőtt készült videó is előkerült. Az Erdély TV-nek adott interjúban Aranyosi arról beszélt, mennyire inspirálják a Székelyföldi fellépések. Válasza többeket megdöbbentett: 

Egy falu, egy cigány, egy falu, egy cigány, egy falu, egy cigány, egy lovaskocsi… tehát tényleg meg lehet tébolyodni, hogy nincs autópálya, úgyhogy annyira nem a szívem csücske, hogy nekem ide kell jönni.

„Auschwitzből szökött zsidó nénikkel” viccelődött

Később egy podcast-beszélgetésben azt mondta a Karinthy-gyűrűs előadó hogy, „be volt rosálva”, hogyan fogja megnevettetni az „Auschwitzből szökött zsidó néniket”.

Az ízléstelen, a holokauszt áldozatain és túlélőin gúnyolódó kijelentéseit azóta több szervezet is bírálta, köztük a Tett és Védelem Alapítvány (TEV) – számolt be róla az atv.hu

A Mandiner a vasárnapi eset kapcsán megkereste a Dumaszínházat és az RTL Klubot, hogy elfogadhatónak tartják-e, amikor Aranyosi Péter gyűlölettől eltorzult arccal riportert lökdös. Egyelőre nem kaptunk választ.

Nyitókép forrása: Varga Ádám Facebook-oldala

 

Tarhonya
2025. október 06. 08:30
Alsópolcosi Péter szétitta a kiba...ott agyát. Ezek már a jámborandrási koszlidérc mélységek.
Leskelődő
2025. október 06. 08:30
Hang nélkül néztem a felvételt -- a fószerról lerítt, hogy valami szer hatása alatt áll. Régebben összekacsintósan poénkodott a kábszerhasználatról, én azóta nem kedvelem.
semmisejo-2
2025. október 06. 08:29
Ádám nem tudta érzékelni, hogy a segg-fogdosás a szeretetország építésének a jele volt. És, mert így állt hozzá, ebből Aranyosi levette, hogy Ádám nem akar vele szeretetországot építeni. Ez, érthetően frusztrálta. Ádám meg legközelebbre felkészül metakommunikációból és metafizikából!
agnes13
2025. október 06. 08:29
Nem tudom, hogy süllyedhetett idáig ez az ember! Nagyon gáz! Az is amikor eldobnak mindent!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!