10. 05.
vasárnap
Ruszin-Szendi Romulusz Aranyosi Péter RTL Klub

Megkerestük a Dumaszínházat és az RTL Klubot, hogy elfogadhatónak tartják-e, amikor Aranyosi Péter gyűlölettől eltorzult arccal riportert lökdös – válasz, az nincs (VIDEÓ)

2025. október 05. 22:58

Megkérdeztük az Aranyosi Péter előadásait sugárzó televíziós csatornát és a humorista társulatát arról, vajon szerintük belefér-e, hogy valaki riportereket sérteget és lökdös.

2025. október 05. 22:58
null

Írásban fordultunk az RTL Klubhoz és a Dumaszínházhoz Aranyosi Péter tette után. Véleményük a humorista viselkedésével kapcsolatban azért lényeges, mert Aranyosi Péter az RTL Klubon futó Showder Klub című műsor állandó szereplője, valamint a Dumaszínház társulatának tagja.

Arra voltunk kíváncsiak, elfogadhatónak tartják-e, hogy Aranyosi Péter egy riporter kérdéseire előbb sértegetéssel, majd lökdösődéssel reagált.

Cikkünk megjelenéséig egyik címről sem érkezett válasz. Amint reagálnak, hírt adunk róla.

Ahogy arról korábban beszámoltunk, elszakadt a cérna Aranyosi Péternél, amikor Varga Ádám, a Patrióta riportere Puzsér Róberték vasárnapi tüntetésén Ruszin-Szendi Romuluszról kérdezte volna. A kényes kérdés után Aranyosi előbb sértegetni, majd lökdösni kezdte Vargát, akinek beszámolója szerint a humorista a fenekét is megfogta.

Épp Puzsérék tüncijén forgattam, amikor összefutottam Aranyosi Péterrel. Gondoltam, felteszek neki pár kérdést. Válasz helyett bal kézzel izomból megfogta a fenekemet (fogalmam sincs, milyen szándékkal), majd megpróbált fellökni”

írta közösségi oldalán a riporter.

Varga Ádám azt szerette volna megtudni, hogy Aranyosi hogyan értette, amikor arról beszélt, örül, hogy Ruszin-Szendi Romulusz, a korábbi vezérkari főnök is csatlakozott a Tisza Párthoz, mivel így „már van, aki ért a sortüzek levezényléséhez”.

Emlékezetes, hogy hasonló eset történt korábban is, amikor Ruszin-Szendi Romuluszt munkatársunk, Móna Márk próbálta meginterjúvolni Kötcsén, ám a volt vezérkari főnök szintén lökdösődéssel reagált.

Nyitókép: Varga Ádám Facebook-oldala

 

westend
2025. október 05. 23:32
A múltkor is megvédték - mellébeszélve persze - hisz a mégiscsak a 'mikutyánkkölke'. Most is az várható. Majd valamelyik beszédhibás 'humojista' haverja megvédi.
Válasz erre
0
0
La Piovra
2025. október 05. 23:20
Mit mondjanak? Ő az RTL arca!
Válasz erre
2
0
Toma78
2025. október 05. 23:12
Retek Libernyákok Klubja... Oda gyűlt a nemzet szemete... Van nekik ennél komolyabb problémájuk is mint, hogy a beszéd hibás pingvin mit művel. Az ózdi KGST infián épp most burkoltan jelezte, hogy 50 milla eddig volt elég bónusz. Vagy utalnak megint vagy jön Bidzsisztán után az új száma " Apad a Tisza a DK-án túl, de Petike így is a vízbe ful"...🖕😁🖕
Válasz erre
3
0
Hohokam
2025. október 05. 23:12
Egyrészt - másrészt - nem úgy - művészi kifejezés - a szokásos szar elkenő sunnyogás.
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!