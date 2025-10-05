Megkerestük a Dumaszínházat és az RTL Klubot, hogy elfogadhatónak tartják-e, amikor Aranyosi Péter gyűlölettől eltorzult arccal riportert lökdös – válasz, az nincs (VIDEÓ)

A riportert rángató, agresszív Aranyosi Péter azzal védekezik, hogy majdnem bepisilt
Aranyosi Péter igyekszik magát áldozatként beállítani.
Megkérdeztük az Aranyosi Péter előadásait sugárzó televíziós csatornát és a humorista társulatát arról, vajon szerintük belefér-e, hogy valaki riportereket sérteget és lökdös.
Írásban fordultunk az RTL Klubhoz és a Dumaszínházhoz Aranyosi Péter tette után. Véleményük a humorista viselkedésével kapcsolatban azért lényeges, mert Aranyosi Péter az RTL Klubon futó Showder Klub című műsor állandó szereplője, valamint a Dumaszínház társulatának tagja.
Arra voltunk kíváncsiak, elfogadhatónak tartják-e, hogy Aranyosi Péter egy riporter kérdéseire előbb sértegetéssel, majd lökdösődéssel reagált.
Cikkünk megjelenéséig egyik címről sem érkezett válasz. Amint reagálnak, hírt adunk róla.
Ahogy arról korábban beszámoltunk, elszakadt a cérna Aranyosi Péternél, amikor Varga Ádám, a Patrióta riportere Puzsér Róberték vasárnapi tüntetésén Ruszin-Szendi Romuluszról kérdezte volna. A kényes kérdés után Aranyosi előbb sértegetni, majd lökdösni kezdte Vargát, akinek beszámolója szerint a humorista a fenekét is megfogta.
Épp Puzsérék tüncijén forgattam, amikor összefutottam Aranyosi Péterrel. Gondoltam, felteszek neki pár kérdést. Válasz helyett bal kézzel izomból megfogta a fenekemet (fogalmam sincs, milyen szándékkal), majd megpróbált fellökni”
– írta közösségi oldalán a riporter.
Varga Ádám azt szerette volna megtudni, hogy Aranyosi hogyan értette, amikor arról beszélt, örül, hogy Ruszin-Szendi Romulusz, a korábbi vezérkari főnök is csatlakozott a Tisza Párthoz, mivel így „már van, aki ért a sortüzek levezényléséhez”.
Emlékezetes, hogy hasonló eset történt korábban is, amikor Ruszin-Szendi Romuluszt munkatársunk, Móna Márk próbálta meginterjúvolni Kötcsén, ám a volt vezérkari főnök szintén lökdösődéssel reagált.
