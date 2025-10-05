Megkerestük a Dumaszínházat és az RTL Klubot, hogy elfogadhatónak tartják-e, amikor Aranyosi Péter gyűlölettől eltorzult arccal riportert lökdös – válasz, az nincs (VIDEÓ)

Írásban fordultunk az RTL Klubhoz és a Dumaszínházhoz Aranyosi Péter tette után. Véleményük a humorista viselkedésével kapcsolatban azért lényeges, mert Aranyosi Péter az RTL Klubon futó Showder Klub című műsor állandó szereplője, valamint a Dumaszínház társulatának tagja.

Arra voltunk kíváncsiak, elfogadhatónak tartják-e, hogy Aranyosi Péter egy riporter kérdéseire előbb sértegetéssel, majd lökdösődéssel reagált.

Cikkünk megjelenéséig egyik címről sem érkezett válasz. Amint reagálnak, hírt adunk róla.

Ahogy arról korábban beszámoltunk, elszakadt a cérna Aranyosi Péternél, amikor Varga Ádám, a Patrióta riportere Puzsér Róberték vasárnapi tüntetésén Ruszin-Szendi Romuluszról kérdezte volna. A kényes kérdés után Aranyosi előbb sértegetni, majd lökdösni kezdte Vargát, akinek beszámolója szerint a humorista a fenekét is megfogta.