„Szégyelld magad, hogy még hazudozol is” – keményen visszaszólt Varga Ádám az őt lökdöső Aranyosinak (VIDEÓ)

A Patrióta munkatársának beszámolójából az is kiderült, hogy az incidens során a humorista még a fenekét is megmarkolta. „Épp Puzsérék tüncijén forgattam, amikor összefutottam Aranyosi Péterrel. Gondoltam, felteszek neki pár kérdést. Válasz helyett bal kézzel izomból megfogta a fenekemet (fogalmam sincs, milyen szándékkal), majd megpróbált fellökni” – ismertette az eset részleteit az újságíró.

A történteket követően az agresszív humorista azzal védekezett, hogy majdnem bepisilt. A következőke írta: A történtekkel kapcsolatban Aranyosi a következőket írta: „Megyek az utcán, majd bepisilek, sietek. Egy vadidegen ember odajön hozzám (be sem mutatkozik, nem köszön) a számba betol egy mikrofont. Mondom, én nem Bese atya vagyok. Butaságokat kérdez, olyan közel jön hozzám, hogy rálép a lábamra, letolom a lábamról mert fáj, és még nekiáll feljebb. (Természetesen a videót ott vágták el, hogy ne derüljön ki, hogy a riporter a lábamra lépett és azért löktem el.) Mi jön még? Összekötözött ember az autóm csomagtartójában, vagy Alexa az ágyamban? Ettől függetlenül köszönöm a kormánymédia megkülönböztető figyelmét, de nincs szükségem további reklámra, az előadásaim dübörgő telt házzal mennek. Több előadást fizikailag nem tudok vállalni. Üdvözlettel: Aranyosi Péter”.