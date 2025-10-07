Ft
10. 07.
kedd
Aranyosi Péter Tisza Párt Puzsér Róbert Varga Ádám

„Szégyelld magad, hogy még hazudozol is” – keményen visszaszólt Varga Ádám az őt lökdöső Aranyosinak (VIDEÓ)

2025. október 07. 08:03

A Patrióta riportere azonnal visszavágott, amikor az agresszív humorista az áldozat szerepét próbálta eljátszani.

2025. október 07. 08:03
null

Reagált az őt lökdöső Aranyosi Péternek Varga Ádám. A Patrióta riportere a Facebookra feltöltött videójában a következőket mondta:

Kedves Aranyosi Péter! Olvasom a posztodat és látom, hogy már az első mondatban hazudsz azt írod: odamentem és még csak nem is köszöntem majd ezek után még van képed engem vádolni azért, mert te markolsz bele a fenekembe, majd fellöksz? Remélem, visszanézed a felvételt és látod a dühtől eltorzult arcodat. Szóval, kedves Aranyosi! Miután nekem jöttél, szégyelld, hogy még hazudozol is!”

Mint arról a Mandiner is beszámolt, Puzsér Róberték vasárnapi demonstrációján elszakadt a cérna Aranyosi Péter humoristánál, amikor Varga Ádám, a Patrióta riportere Ruszin-Szendi Romuluszról kérdezte volna. Az újságíró azt szerette volna megtudni, hogy a humorista mit értett azon, mikor azt mondta a korábbi vezérkari főnök Tisza Párthoz való csatlakozásakor, hogy így „már van, aki ért a sortüzek levezényléséhez”.

A kérdés után Aranyosi sértegetni, majd lökdösni kezdte Vargát.



A Patrióta munkatársának beszámolójából az is kiderült, hogy az incidens során a humorista még a fenekét is megmarkolta. „Épp Puzsérék tüncijén forgattam, amikor összefutottam Aranyosi Péterrel. Gondoltam, felteszek neki pár kérdést. Válasz helyett bal kézzel izomból megfogta a fenekemet (fogalmam sincs, milyen szándékkal), majd megpróbált fellökni” – ismertette az eset részleteit az újságíró.

A történteket követően az agresszív humorista azzal védekezett, hogy majdnem bepisilt. A következőke írta: A történtekkel kapcsolatban Aranyosi a következőket írta: „Megyek az utcán, majd bepisilek, sietek. Egy vadidegen ember odajön hozzám (be sem mutatkozik, nem köszön) a számba betol egy mikrofont. Mondom, én nem Bese atya vagyok. Butaságokat kérdez, olyan közel jön hozzám, hogy rálép a lábamra, letolom a lábamról mert fáj, és még nekiáll feljebb. (Természetesen a videót ott vágták el, hogy ne derüljön ki, hogy a riporter a lábamra lépett és azért löktem el.) Mi jön még? Összekötözött ember az autóm csomagtartójában, vagy Alexa az ágyamban? Ettől függetlenül köszönöm a kormánymédia megkülönböztető figyelmét, de nincs szükségem további reklámra, az előadásaim dübörgő telt házzal mennek. Több előadást fizikailag nem tudok vállalni. Üdvözlettel: Aranyosi Péter”.



Hétfőn aztán Aranyosi Pétert garázdaság miatt feljelentették. Tényi István Garázdaság vétség gyanújával fordult az V. Kerületi Rendőrkapitánysághoz a humosrista ügyében.

Nyitókép forrása: Varga Ádám Facebook-oldala



***

 

Sacap
2025. október 07. 10:38
Részeg ez a szartömlő.
gyozoporgorugasa
2025. október 07. 10:34
A 2026 os választások utáni napokban viktor ,a remény, és kocsis beszélgetnek a vereségről.Rá két napra meghal a remény ,Vajon orbán meddig fog élni?✌✌😊
Zsolo
2025. október 07. 10:18
Kedves Ádám! Sajnos te is valótlansággal nyitod írásodat. "Kedves Aranyosi Péter! Helyesen úgy szólt volna: Te büdös proli, bunkó Aranyosi!
B_kanya
2025. október 07. 10:17
"Reader 2025. október 07. 09:58 • Szerkesztve "Tehát van munkája, feltehetően jól is keres, akkor meg mi a f@sz baja van ennek a kis méregzsáknak, honnan ered ez a mérhetetlen gyűlölet a másik oldalon álló emberek irányába." És még 2010 előttről volt olyan sztorija, hogy Orbán megkoronázásáról kurjongattak "nem szomjasan". Valami nagyon fordult vele és - a látszat szerint - nagyon nem tett neki jót.
