„Szégyelld magad, hogy még hazudozol is” – keményen visszaszólt Varga Ádám az őt lökdöső Aranyosinak (VIDEÓ)

„Szívem, nem vagy abban a tudásállapotban": Aranyosi Péter fogta magát, izomból rámarkolt a férfi riporter fenekére, majd megpróbálta ellökni őt (VIDEÓ)
Ragadós Ruszin-Szendi Romulusz példája a tiszásoknál.
A Patrióta riportere azonnal visszavágott, amikor az agresszív humorista az áldozat szerepét próbálta eljátszani.
Reagált az őt lökdöső Aranyosi Péternek Varga Ádám. A Patrióta riportere a Facebookra feltöltött videójában a következőket mondta:
Kedves Aranyosi Péter! Olvasom a posztodat és látom, hogy már az első mondatban hazudsz azt írod: odamentem és még csak nem is köszöntem majd ezek után még van képed engem vádolni azért, mert te markolsz bele a fenekembe, majd fellöksz? Remélem, visszanézed a felvételt és látod a dühtől eltorzult arcodat. Szóval, kedves Aranyosi! Miután nekem jöttél, szégyelld, hogy még hazudozol is!”
Mint arról a Mandiner is beszámolt, Puzsér Róberték vasárnapi demonstrációján elszakadt a cérna Aranyosi Péter humoristánál, amikor Varga Ádám, a Patrióta riportere Ruszin-Szendi Romuluszról kérdezte volna. Az újságíró azt szerette volna megtudni, hogy a humorista mit értett azon, mikor azt mondta a korábbi vezérkari főnök Tisza Párthoz való csatlakozásakor, hogy így „már van, aki ért a sortüzek levezényléséhez”.
A kérdés után Aranyosi sértegetni, majd lökdösni kezdte Vargát.
A Patrióta munkatársának beszámolójából az is kiderült, hogy az incidens során a humorista még a fenekét is megmarkolta. „Épp Puzsérék tüncijén forgattam, amikor összefutottam Aranyosi Péterrel. Gondoltam, felteszek neki pár kérdést. Válasz helyett bal kézzel izomból megfogta a fenekemet (fogalmam sincs, milyen szándékkal), majd megpróbált fellökni” – ismertette az eset részleteit az újságíró.
A történteket követően az agresszív humorista azzal védekezett, hogy majdnem bepisilt. A következőke írta: A történtekkel kapcsolatban Aranyosi a következőket írta: „Megyek az utcán, majd bepisilek, sietek. Egy vadidegen ember odajön hozzám (be sem mutatkozik, nem köszön) a számba betol egy mikrofont. Mondom, én nem Bese atya vagyok. Butaságokat kérdez, olyan közel jön hozzám, hogy rálép a lábamra, letolom a lábamról mert fáj, és még nekiáll feljebb. (Természetesen a videót ott vágták el, hogy ne derüljön ki, hogy a riporter a lábamra lépett és azért löktem el.) Mi jön még? Összekötözött ember az autóm csomagtartójában, vagy Alexa az ágyamban? Ettől függetlenül köszönöm a kormánymédia megkülönböztető figyelmét, de nincs szükségem további reklámra, az előadásaim dübörgő telt házzal mennek. Több előadást fizikailag nem tudok vállalni. Üdvözlettel: Aranyosi Péter”.
Aranyosi Péter igyekszik magát áldozatként beállítani.
Hétfőn aztán Aranyosi Pétert garázdaság miatt feljelentették. Tényi István Garázdaság vétség gyanújával fordult az V. Kerületi Rendőrkapitánysághoz a humosrista ügyében.
Nyitókép forrása: Varga Ádám Facebook-oldala
A humorista Puzsér Róberték vasárnapi tüntetésén tett becsmérlő megjegyzéseket egy riporterre, akit a felvételek tanúsága szerint fel is akart lökni.
