10. 06.
hétfő
feljelentés Aranyosi Péter Tisza Párt V Kerületi Rendőrkapitányság humorista Tényi István Varga Ádám garázdaság Patrióta

Hoppá: Aranyosi Pétert garázdaság miatt feljelentették

2025. október 06. 22:42

A humorista Puzsér Róberték vasárnapi tüntetésén tett becsmérlő megjegyzéseket egy riporterre, akit a felvételek tanúsága szerint fel is akart lökni.

2025. október 06. 22:42
null

Garázdaság vétség gyanújával fordult az V. Kerületi Rendőrkapitánysághoz Tényi István azt követően, hogy Aranyosi Péter agresszívan viselkedve fel akarta lökni az őt kérdező riportert – tudta meg a Magyar Nemzet.

Mint arról a Mandiner is beszámolt, Pusér Róberték vasárnapi demonstrációján elszakadt a cérna Aranyosi Péter humoristánál, amikor Varga Ádám, a Patrióta riportere Ruszin-Szendi Romuluszról kérdezte volna. Az újságíró azt szerette volna megtudni, hogy a humorista mit értett azon, mikor azt mondta a korábbi vezérkari főnök Tisza Párthoz való csatlakozásakor, hogy így „már van, aki ért a sortüzek levezényléséhez”.

A kérdés után Aranyosi sértegetni, majd lökdösni kezdte Vargát.

A Patrióta munkatársának beszámolójából az is kiderült, hogy az incidens során a humorista még a fenekét is megmarkolta. „Épp Puzsérék tüncijén forgattam, amikor összefutottam Aranyosi Péterrel. Gondoltam, felteszek neki pár kérdést. Válasz helyett bal kézzel izomból megfogta a fenekemet (fogalmam sincs, milyen szándékkal), majd megpróbált fellökni” – ismertette a nem túl kellemes találkozás részleteit az újságíró.

Nem ez az első botránya Aranyosinak

Aranyosi Péter még májsu végén hívta fel magára azzal a figyelmet, azzal, hogy a Partizánnak adott interjúban sértő megjegyzéseket tett. Gulyás Mártonnnak többek között egy miskolci mozis élményt elevenített fel, mely szerint fiatalkorában nem lehetett az első három sorba ülni, mert – mint fogalmazott – 

az ott helyet foglaló dakotáktól tetvessé vált az ember.”

De a Karinthy-gyűrűs előadó egy podcastbeszélgetésben korábban arról  is beszélt, hogy „be volt rosálva”, hogyan fogja megnevettetni az „Auschwitzből szökött zsidó néniket”.

Nyitókép: Képernyőfotó

Összesen 9 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
lendvaiildiko
2025. október 06. 23:40
Nem tudom, megáll-e a vád: zaklatás? Nem úgy tűnt, hogy ez kölcsönös beleegyezésen alapuló tapizás volt...
Válasz erre
0
0
Tarhonya
2025. október 06. 23:38
Ezt a lepattant rühes alkesz ingyenélő sz.r tiszás félállatot még foglalkoztatják a tv-ben? Elképesztő!
Válasz erre
1
0
altercat1
2025. október 06. 23:26
Ádám köszönt: youtube.com/shorts/a6TMEuHdeyM
Válasz erre
0
0
mihint
2025. október 06. 23:16
Dan, nincs ezen mit csodálkozni. Tizenöt éve került kormányra az az erő, ami potenciálisan, szívósan felépítkezve képes az érdekeinket képviselni. Mindezek közben, értelmetlen módon, de szintén szívósan a fiatal korosztályt mondvacsinált módon, ellenünk igyekeztek fordítani, és még mindig ezen vannak, ez a helyzet. A válság megérett, csak egy lehetőség van.
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!