Hoppá: Aranyosi Pétert garázdaság miatt feljelentették

Garázdaság vétség gyanújával fordult az V. Kerületi Rendőrkapitánysághoz Tényi István azt követően, hogy Aranyosi Péter agresszívan viselkedve fel akarta lökni az őt kérdező riportert – tudta meg a Magyar Nemzet.

Mint arról a Mandiner is beszámolt, Pusér Róberték vasárnapi demonstrációján elszakadt a cérna Aranyosi Péter humoristánál, amikor Varga Ádám, a Patrióta riportere Ruszin-Szendi Romuluszról kérdezte volna. Az újságíró azt szerette volna megtudni, hogy a humorista mit értett azon, mikor azt mondta a korábbi vezérkari főnök Tisza Párthoz való csatlakozásakor, hogy így „már van, aki ért a sortüzek levezényléséhez”.

A kérdés után Aranyosi sértegetni, majd lökdösni kezdte Vargát.

A Patrióta munkatársának beszámolójából az is kiderült, hogy az incidens során a humorista még a fenekét is megmarkolta. „Épp Puzsérék tüncijén forgattam, amikor összefutottam Aranyosi Péterrel. Gondoltam, felteszek neki pár kérdést. Válasz helyett bal kézzel izomból megfogta a fenekemet (fogalmam sincs, milyen szándékkal), majd megpróbált fellökni” – ismertette a nem túl kellemes találkozás részleteit az újságíró.

Nem ez az első botránya Aranyosinak