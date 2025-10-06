Hoppá: Aranyosi Pétert garázdaság miatt feljelentették

Dakotázás után zsidózás: „Auschwitzből szökött” zsidó nénikkel viccelődött Aranyosi Péter (VIDEÓ)
A humorista egymás után szállítja a vállalhatatlan kijelentéseket...
A humorista Puzsér Róberték vasárnapi tüntetésén tett becsmérlő megjegyzéseket egy riporterre, akit a felvételek tanúsága szerint fel is akart lökni.
Garázdaság vétség gyanújával fordult az V. Kerületi Rendőrkapitánysághoz Tényi István azt követően, hogy Aranyosi Péter agresszívan viselkedve fel akarta lökni az őt kérdező riportert – tudta meg a Magyar Nemzet.
Mint arról a Mandiner is beszámolt, Pusér Róberték vasárnapi demonstrációján elszakadt a cérna Aranyosi Péter humoristánál, amikor Varga Ádám, a Patrióta riportere Ruszin-Szendi Romuluszról kérdezte volna. Az újságíró azt szerette volna megtudni, hogy a humorista mit értett azon, mikor azt mondta a korábbi vezérkari főnök Tisza Párthoz való csatlakozásakor, hogy így „már van, aki ért a sortüzek levezényléséhez”.
A kérdés után Aranyosi sértegetni, majd lökdösni kezdte Vargát.
A Patrióta munkatársának beszámolójából az is kiderült, hogy az incidens során a humorista még a fenekét is megmarkolta. „Épp Puzsérék tüncijén forgattam, amikor összefutottam Aranyosi Péterrel. Gondoltam, felteszek neki pár kérdést. Válasz helyett bal kézzel izomból megfogta a fenekemet (fogalmam sincs, milyen szándékkal), majd megpróbált fellökni” – ismertette a nem túl kellemes találkozás részleteit az újságíró.
Aranyosi Péter még májsu végén hívta fel magára azzal a figyelmet, azzal, hogy a Partizánnak adott interjúban sértő megjegyzéseket tett. Gulyás Mártonnnak többek között egy miskolci mozis élményt elevenített fel, mely szerint fiatalkorában nem lehetett az első három sorba ülni, mert – mint fogalmazott –
az ott helyet foglaló dakotáktól tetvessé vált az ember.”
De a Karinthy-gyűrűs előadó egy podcastbeszélgetésben korábban arról is beszélt, hogy „be volt rosálva”, hogyan fogja megnevettetni az „Auschwitzből szökött zsidó néniket”.
