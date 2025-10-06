Mező Gábor két mondatban figurázta ki Aranyosi Pétert: „Levágtad a karom”

„Szívem, nem vagy abban a tudásállapotban": Aranyosi Péter fogta magát, izomból rámarkolt a férfi riporter fenekére, majd megpróbálta ellökni őt (VIDEÓ)
Ragadós Ruszin-Szendi Romulusz példája a tiszásoknál.
Mező Gábor egyetlen képpel és néhány ironikus szóval kommentálta Aranyosi Péter balhés fellépését a Puzsér-féle tüntetésen.
Mint ahogy arról lapunk is beszámolt, elszakadt a cérna Aranyosi Péter humoristánál, amikor Varga Ádám, a Patrióta riportere Puzsér Róberték vasárnapi tüntetésén Ruszin-Szendi Romuluszról kérdezte. A kérdés annyira felzaklatta a Dumaszínház fellépőjét, hogy utána Aranyosi sértegetni, majd lökdösni kezdte Varga Ádámot, akinek beszámolója szerint a humorista a fenekét is megfogta.
A történtekkel kapcsolatban Aranyosi a következőket írta Facebook-oldalán: „Megyek az utcán, majd bepisilek, sietek. Egy vadidegen ember odajön hozzám (be sem mutatkozik, nem köszön) a számba betol egy mikrofont (...) Butaságokat kérdez, olyan közel jön hozzám, hogy rálép a lábamra, letolom a lábamról mert fáj, és még nekiáll feljebb. (Természetesen a videót ott vágták el, hogy ne derüljön ki, hogy a riporter a lábamra lépett és azért löktem el.)”.
Aranyosi Péter igyekszik magát áldozatként beállítani.
Az esetre egy Facebook-bejegyzés keretei között reagált Mező Gábor publicista is. A történész a következő sorokkal és képekkel kommentálta a történéseket:
Levágtad a karom…
Bocs, pisilnem kellett.”
Nyitókép: Facebook / Mező Gábor
