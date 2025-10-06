Mező Gábor két mondatban figurázta ki Aranyosi Pétert: „Levágtad a karom”

A történtekkel kapcsolatban Aranyosi a következőket írta Facebook-oldalán: „Megyek az utcán, majd bepisilek, sietek. Egy vadidegen ember odajön hozzám (be sem mutatkozik, nem köszön) a számba betol egy mikrofont (...) Butaságokat kérdez, olyan közel jön hozzám, hogy rálép a lábamra, letolom a lábamról mert fáj, és még nekiáll feljebb. (Természetesen a videót ott vágták el, hogy ne derüljön ki, hogy a riporter a lábamra lépett és azért löktem el.)”.