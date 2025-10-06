Ft
Mező Gábor Aranyosi Péter Puzsér Róbert Varga Ádám Patrióta lökdösődés

Mező Gábor két mondatban figurázta ki Aranyosi Pétert: „Levágtad a karom”

2025. október 06. 12:52

Mező Gábor egyetlen képpel és néhány ironikus szóval kommentálta Aranyosi Péter balhés fellépését a Puzsér-féle tüntetésen.

2025. október 06. 12:52
null

Mint ahogy arról lapunk is beszámolt, elszakadt a cérna Aranyosi Péter humoristánál, amikor Varga Ádám, a Patrióta riportere Puzsér Róberték vasárnapi tüntetésén Ruszin-Szendi Romuluszról kérdezte. A kérdés annyira felzaklatta a Dumaszínház fellépőjét, hogy utána Aranyosi sértegetni, majd lökdösni kezdte Varga Ádámot, akinek beszámolója szerint a humorista a fenekét is megfogta.

A történtekkel kapcsolatban Aranyosi a következőket írta Facebook-oldalán: „Megyek az utcán, majd bepisilek, sietek. Egy vadidegen ember odajön hozzám (be sem mutatkozik, nem köszön) a számba betol egy mikrofont (...) Butaságokat kérdez, olyan közel jön hozzám, hogy rálép a lábamra, letolom a lábamról mert fáj, és még nekiáll feljebb. (Természetesen a videót ott vágták el, hogy ne derüljön ki, hogy a riporter a lábamra lépett és azért löktem el.)”.

Az esetre egy Facebook-bejegyzés keretei között reagált Mező Gábor publicista is. A történész a következő sorokkal és képekkel kommentálta a történéseket:

Levágtad a karom…
Bocs, pisilnem kellett.”

 

Nyitókép: Facebook / Mező Gábor

***

 

 

B_kanya
2025. október 06. 14:15
Aranyoskám, ha HAZUDTÁL volna és mégis megvan a teljes felvétel, akkor HÜLYE vagy, mert roppant kellemetlen lesz az egészet látni, belevágva a szánalmas rágalmazásoddal.
Válasz erre
0
0
NeMá
2025. október 06. 13:53
"Egy vadidegen ember odajön hozzám" Ja egy vadidegenek rögtön azt mondom, hogy alulképzet, tudatlan? Hazudik mint a vizelet folyás!
Válasz erre
10
0
Dr Bubo
2025. október 06. 13:43
Úgy tűnik nekem, Au -osi nem ura önmagának. Lehet, hogy gyógyszert szed a lábfájása ellen és arra iszik?
Válasz erre
7
0
cutcopy
2025. október 06. 13:37
Van aki a Kossuth térre jár pisilni, ezért sietett el otthonról..
Válasz erre
12
0
