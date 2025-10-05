A riportert rángató, agresszív Aranyosi Péter azzal védekezik, hogy majdnem bepisilt

A történtekkel kapcsolatban Aranyosi a következőket írta: „Megyek az utcán, majd bepisilek, sietek. Egy vadidegen ember odajön hozzám (be sem mutatkozik, nem köszön) a számba betol egy mikrofont. Mondom, én nem Bese atya vagyok. Butaságokat kérdez, olyan közel jön hozzám, hogy rálép a lábamra, letolom a lábamról mert fáj, és még nekiáll feljebb. (Természetesen a videót ott vágták el, hogy ne derüljön ki, hogy a riporter a lábamra lépett és azért löktem el.) Mi jön még? Összekötözött ember az autóm csomagtartójában, vagy Alexa az ágyamban? Ettől függetlenül köszönöm a kormánymédia megkülönböztető figyelmét, de nincs szükségem további reklámra, az előadásaim dübörgő telt házzal mennek. Több előadást fizikailag nem tudok vállalni. Üdvözlettel: Aranyosi Péter”

Varga Ádám egyébként azt szerette volna megtudni, hogy Aranyosi hogyan értette, amikor arról beszélt, örül, hogy Ruszin-Szendi Romulusz, a korábbi vezérkari főnök is csatlakozott a Tisza Párthoz, mivel így „már van, aki ért a sortüzek levezényléséhez”.

A vasárnapi tüntetésen nemcsak Aranyosi „produkciója” volt botrányos, de a felszólalók beszédjei is. A tüntetés két legminősíthetetlenebb beszédét ismét Radics Peti és Dave nevű youtuberek tartották. Deák Dániel által megosztott videóban hallható, ahogy záporoztak a válogatott káromkodások. Szinte folyamatosan b és sz betűs szavak követték egymást a felszólalók néhány perces beszédjeiben.