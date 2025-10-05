Újra megmutatta magát a liberális értelmiség: csak úgy záporoztak a káromkodások a vasárnapi tüntetés színpadján (VIDEÓ)

A tüntetés két legminősíthetetlenebb beszédét ismét Radics Peti és Dave nevű youtuberek tartották.

Deák Dániel által megosztott videóban hallható, ahogy záporoztak a válogatott káromkodások. Szinte folyamatosan b és sz betűs szavak követték egymást a felszólalók néhány perces beszédeiben.

A tüntetés során nemcsak a színpadon volt feszült a hangulat. A Mandiner is beszámolt róla, hogy Aranyosi Péter humorista lökdösni kezdte Varga Ádámot, a Patrióta riporterét, miután az újságíró Ruszin-Szendi Romuluszról kérdezte.

Varga Ádám azt szerette volna megtudni, hogy Aranyosi hogyan értette, amikor arról beszélt, örül, hogy Ruszin-Szendi Romulusz, a korábbi vezérkari főnök is csatlakozott a Tisza Párthoz, mivel így „már van, aki ért a sortüzek levezényléséhez”.