Újra megmutatta magát a liberális értelmiség: csak úgy záporoztak a káromkodások a vasárnapi tüntetés színpadján (VIDEÓ)

Kevesen a Kossuth téren, mindössze 2,5 ezren kíváncsiak Puzsérra, és a félőrült Látó Jánosra
Nem sokan kíváncsiak a félőrült álhírgyárosra és a liberális aktivistákra.
Ismét minősíthetetlen felszólalást produkáltak a YouTuberek.
Ahogy beszámoltunk róla, vasárnap Puzsér Róbert szervezésében tüntetést tartottak a Kossuth téren Juhász Péter „védelmében”, miután a politikusnál házkutatást tartottak, valamint tanúként hallgatták ki a Szőlő utcai álhírbotránnyal kapcsolatban.
A felvételek is bizonyítják, hogy a demonstráció visszafogott érdeklődés mellett zajlott.
A résztvevők alacsony számát ugyanakkor trágársággal és ízléstelenséggel igyekeztek ellensúlyozni a felszólalók.
Az álhíreket terjesztők melletti tüntetésen megint megmutatkozott, hogy mi a színvonal a liberális oldalon.
A tüntetés két legminősíthetetlenebb beszédét ismét Radics Peti és Dave nevű youtuberek tartották.
Deák Dániel által megosztott videóban hallható, ahogy záporoztak a válogatott káromkodások. Szinte folyamatosan b és sz betűs szavak követték egymást a felszólalók néhány perces beszédeiben.
A tüntetés során nemcsak a színpadon volt feszült a hangulat. A Mandiner is beszámolt róla, hogy Aranyosi Péter humorista lökdösni kezdte Varga Ádámot, a Patrióta riporterét, miután az újságíró Ruszin-Szendi Romuluszról kérdezte.
Varga Ádám azt szerette volna megtudni, hogy Aranyosi hogyan értette, amikor arról beszélt, örül, hogy Ruszin-Szendi Romulusz, a korábbi vezérkari főnök is csatlakozott a Tisza Párthoz, mivel így „már van, aki ért a sortüzek levezényléséhez”.
A kényes kérdés után Aranyosi sértegetni, majd lökdösni kezdte Vargát, akinek beszámolója szerint a humorista a fenekét is megfogta – számolt be az esetről Varga Ádám, amiről videó is készült.
Nyitókép forrása: YouTube / képernyőfelvétel
Ragadós Ruszin-Szendi Romulusz példája a tiszásoknál.
