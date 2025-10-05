Ft
10. 05.
vasárnap
Dave álhírbotrány tüntetés Juhász Péter

Újra megmutatta magát a liberális értelmiség: csak úgy záporoztak a káromkodások a vasárnapi tüntetés színpadján (VIDEÓ)

2025. október 05. 21:34

Ismét minősíthetetlen felszólalást produkáltak a YouTuberek.

2025. október 05. 21:34
null

Ahogy beszámoltunk róla, vasárnap Puzsér Róbert szervezésében tüntetést tartottak a Kossuth téren Juhász Péter „védelmében”, miután a politikusnál házkutatást tartottak, valamint tanúként hallgatták ki a Szőlő utcai álhírbotránnyal kapcsolatban.

A felvételek is bizonyítják, hogy a demonstráció visszafogott érdeklődés mellett zajlott.

A résztvevők alacsony számát ugyanakkor trágársággal és ízléstelenséggel igyekeztek ellensúlyozni a felszólalók.

Az álhíreket terjesztők melletti tüntetésen megint megmutatkozott, hogy mi a színvonal a liberális oldalon.

A tüntetés két legminősíthetetlenebb beszédét ismét Radics Peti és Dave nevű youtuberek tartották.

Deák Dániel által megosztott videóban hallható, ahogy záporoztak a válogatott káromkodások. Szinte folyamatosan b és sz betűs szavak követték egymást a felszólalók néhány perces beszédeiben.

A tüntetés során nemcsak a színpadon volt feszült a hangulat. A Mandiner is beszámolt róla, hogy Aranyosi Péter humorista lökdösni kezdte Varga Ádámot, a Patrióta riporterét, miután az újságíró Ruszin-Szendi Romuluszról kérdezte.

Varga Ádám azt szerette volna megtudni, hogy Aranyosi hogyan értette, amikor arról beszélt, örül, hogy Ruszin-Szendi Romulusz, a korábbi vezérkari főnök is csatlakozott a Tisza Párthoz, mivel így „már van, aki ért a sortüzek levezényléséhez”.

A kényes kérdés után Aranyosi sértegetni, majd lökdösni kezdte Vargát, akinek beszámolója szerint a humorista a fenekét is megfogta – számolt be az esetről Varga Ádám, amiről videó is készült.

Nyitókép forrása: YouTube / képernyőfelvétel

***

 

Performan
2025. október 05. 23:24
Ez volt a megbékélés menete? Mondjuk a középkorban is képes volt összerántani a csőcseléket pár őrült és a mutatvány :-))
akkkkorki
2025. október 05. 23:10
Áprilisban lesz nektek sortűz drágáim. Szoptok megint! Így lesz.
Hohokam
2025. október 05. 22:44
Libsi szürkeállomány, az.....
states-2
2025. október 05. 22:41
Áprilisban megkapják a szokásos nyugtatóadagjukat 4 évre, ilyenkor szokták bejelenteni, hogy most aztán tényleg csomagolnak, aztán maradnak. Ezt hívják a komcsi periódusos rendszernek.
