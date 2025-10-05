Kevesen a Kossuth téren, mindössze 2,5 ezren kíváncsiak Puzsérra, és a félőrült Látó Jánosra

Kínos kudarc Puzsér Róberték vasárnapi tüntetése – osztotta meg közösségi oldalán Deák Dániel, a XXI. Század Intézte elemzője. A Kossuth térre szervezett demonstrációról készül légifelvételt alapján az látszik, hogy a tüntetésen 17:30 körül mindössze 1500-2500 ember lehetett jelen. Az elemző szerint annak fényében igazi kudarc a gyér érdeklődés, hogy tüntetést minden létező balos platformon igyekeztek minél jobban népszerűsíteni.

Eleve abszurd Puzsérék megmozdulása: azok mellett tüntetnek, akik a valaha volt egyik legundorítóbb álhírt terjesztették…”

– fűzte hozzá az elemző.

„Mindig is csodálkozva néztem a balliberálisok azon képességét, hogy bármilyen helyzetben képesek magukat áldozatnak beállítani. Így van ez a Szőlő utcai álhírbotrány ügyében is” – fogalmazott Deák Dániel. Majd felidézte, hogy heteken át terjesztették a valaha volt egyik legundorítóbb álhírt, és teljesen gátlástalanul vádoltak meg mindenféle bizonyíték nélkül kormánytagokat az egyik legsúlyosabb bűncselekmény elkövetésével úgy, hogy saját maguk is nagyon jól tudták, hogy az egészből nem igaz semmi.