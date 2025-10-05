Kevesen a Kossuth téren, mindössze 2,5 ezren kíváncsiak Puzsérra, és a félőrült Látó Jánosra

Nincs vége: Juhász Péter után a rendőrök egy másik youtubernél is házkutatást tartottak
A hatósági határozat szerint „nagy nyilvánosság előtt, jelentős érdeksérelmet okozva elkövetett rágalmazás vétségének gyanúja” miatt indult nyomozás.
Nem sokan kíváncsiak a félőrült álhírgyárosra és a liberális aktivistákra.
Kínos kudarc Puzsér Róberték vasárnapi tüntetése – osztotta meg közösségi oldalán Deák Dániel, a XXI. Század Intézte elemzője. A Kossuth térre szervezett demonstrációról készül légifelvételt alapján az látszik, hogy a tüntetésen 17:30 körül mindössze 1500-2500 ember lehetett jelen. Az elemző szerint annak fényében igazi kudarc a gyér érdeklődés, hogy tüntetést minden létező balos platformon igyekeztek minél jobban népszerűsíteni.
Eleve abszurd Puzsérék megmozdulása: azok mellett tüntetnek, akik a valaha volt egyik legundorítóbb álhírt terjesztették…”
– fűzte hozzá az elemző.
„Mindig is csodálkozva néztem a balliberálisok azon képességét, hogy bármilyen helyzetben képesek magukat áldozatnak beállítani. Így van ez a Szőlő utcai álhírbotrány ügyében is” – fogalmazott Deák Dániel. Majd felidézte, hogy heteken át terjesztették a valaha volt egyik legundorítóbb álhírt, és teljesen gátlástalanul vádoltak meg mindenféle bizonyíték nélkül kormánytagokat az egyik legsúlyosabb bűncselekmény elkövetésével úgy, hogy saját maguk is nagyon jól tudták, hogy az egészből nem igaz semmi.
Majd miután a kormány határozottan reagált, és világossá vált a nyilvánosság számára is, hogy az egész egy hatalmas nagy kamu, most stratégiát váltottak, és elkezdtek amiatt panaszkodni, hogy mindennek jogkövetkezményei lehetnek.”
– hívta fel a figyelmet az elemző a tüntetéssel kapcsolatban. Ezt csinálták az ellenzéki képviselők a parlamentben és ugyanúgy tettek a balliberális sajtó munkatársai és a hozzájuk kapcsolódó influenszerek is.
„Szintén így van ezzel a többszörösen bukott Juhász Péter is, aki jelenleg YouTube-os megmondóemberként vergődik, és ugyancsak fontos szerepe volt a Szőlő utcai álhírbotrány terjesztésébe” – írta. Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, a hatóságok házkutatást tartottak Juhásznál, majd pedig kihallgatták, hogy mutassa be azokat a bizonyítékokat, amelyekre támaszkodva álhíreket terjesztett.
Deák Dániel úgy véli, miután az egész álhírt egy Látó János nevű félőrültre alapozva terjesztette Juhász Péter, így ő maga is nagyon jól tudja, hogy gyenge lábakon áll a bizonyítéka, most pedig elkezdte felvenni a már jól ismert áldozatpózt.
„Rögtön bement a Partizánba panaszkodni. Sőt, Puzsér Róbert még tüntetést is szervez szegény Juhász Péter nagybetűs ÁLDOZAT mellett. Még a végén azt fogják mondani, hogy a Fidesz terjesztette az álhírt…” – tette hozzá.
De nem, ezt akkor sem fogják megúszni. Igenis vállalni kell a felelősséget. Ha valaki álhíreket terjeszt, vagy bizonyítékok nélkül vádaskodik, akkor annak igenis van jogkövetkezménye. Juhász Pétert ráadásul még csak tanúként hallgatták ki, nem is gyanúsítottként, szóval a hatóságok még kifejezetten visszafogottak voltak”
– zárta bejegyzését az elemző.
Nyitókép forrása: Deák Dániel Facebook-oldal
