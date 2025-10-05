Nincs vége: Juhász Péter után a rendőrök egy másik youtubernél is házkutatást tartottak

Juhász Péter után újabb youtubernél tartottak házkutatást a rendőrök – ezúttal Váradi Paszkálnál, aki egy gyilkossági ügyről beszélt a videójában – számolt be az RTL Híradó.

Korábban Semjén Zsolt rágalmazás miatt tett feljelentése nyomán a rendőrség Káncz Csaba otthonában tartott házkutatást, ahol lefoglalták a számítógépét, a héten pedig ügyészek vitték el Juhász Péter számítógépét és mobiltelefonjait.

Pénteken a Nemzeti Nyomozó Iroda munkatársai Váradi Paszkálnál is megjelentek, és adathordozókat, valamint telefont foglaltak le.

A hatósági határozat szerint „nagy nyilvánosság előtt, jelentős érdeksérelmet okozva elkövetett rágalmazás vétségének gyanúja” miatt indult nyomozás.

„Egy videóinterjút készítettem Juhi Zsolt bácsis felvétele után, ami egy tíz évvel ezelőtt meggyilkolt prostituálthoz kapcsolódik. Az ügyet akkoriban összefüggésbe hozták egy magas rangú kormánypárti politikussal, akit az áldozat apja ebben az interjúban név szerint is említett. Néhány nappal később valamilyen magyar kormányzati szerv letiltotta a videó elérését a YouTube-on – nem törölték, de Magyarországról már nem lehet megtekinteni” – mondta Váradi Paszkál.