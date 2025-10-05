Ft
10. 05.
vasárnap
rendőrség Juhász Péter Youtube házkutatás

Nincs vége: Juhász Péter után a rendőrök egy másik youtubernél is házkutatást tartottak

2025. október 05. 10:42

A hatósági határozat szerint „nagy nyilvánosság előtt, jelentős érdeksérelmet okozva elkövetett rágalmazás vétségének gyanúja” miatt indult nyomozás.

2025. október 05. 10:42
null

Juhász Péter után újabb youtubernél tartottak házkutatást a rendőrök – ezúttal Váradi Paszkálnál, aki egy gyilkossági ügyről beszélt a videójában – számolt be az RTL Híradó.

Korábban Semjén Zsolt rágalmazás miatt tett feljelentése nyomán a rendőrség Káncz Csaba otthonában tartott házkutatást, ahol lefoglalták a számítógépét, a héten pedig ügyészek vitték el Juhász Péter számítógépét és mobiltelefonjait. 

Pénteken a Nemzeti Nyomozó Iroda munkatársai Váradi Paszkálnál is megjelentek, és adathordozókat, valamint telefont foglaltak le.

A hatósági határozat szerint „nagy nyilvánosság előtt, jelentős érdeksérelmet okozva elkövetett rágalmazás vétségének gyanúja” miatt indult nyomozás.

„Egy videóinterjút készítettem Juhi Zsolt bácsis felvétele után, ami egy tíz évvel ezelőtt meggyilkolt prostituálthoz kapcsolódik. Az ügyet akkoriban összefüggésbe hozták egy magas rangú kormánypárti politikussal, akit az áldozat apja ebben az interjúban név szerint is említett. Néhány nappal később valamilyen magyar kormányzati szerv letiltotta a videó elérését a YouTube-on – nem törölték, de Magyarországról már nem lehet megtekinteni” – mondta Váradi Paszkál.

Nyitóképünk illusztráció. Forrás: MTI/Csudai Sándor

johannluipigus
2025. október 05. 11:34
Már ideje volt ezeket a rágalmazó férgeket kezelésbe venni.
bagira004
2025. október 05. 11:31 Szerkesztve
Pöti szeretne az uborkafára felmászni , állvány építőket Brüsszelből fizetik .
dzsini75
2025. október 05. 11:28 Szerkesztve
A fickó elindított egy tematikus Youtube csatornát Az Elfeledett Bolygó névvel…… Majd a kegyelmi ügy “kirobbanásakor” hirtelen elkezdett ugyanazon a csatornán politikai tartalmakat “gyártani”……. Egy kérdés van: MIÉRT?……. ☝🏼🫡
domdodom-3
2025. október 05. 11:27
Ahham igen, a Rogán-Nancy ügy. Kellemetlen. De ezzel nem lehet megállítani.
