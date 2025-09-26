Álhírbotrány: újabb kapcsolatra derült fény Káncz Csaba és a Tisza Párt között

„Kedves Csaba! Köszönjük a mindennapi összefoglalót, mondhatnám a mindennapi betevőt, olyan információkat kapunk, ami tudással eteti az elmét” – áradozott Káncz Csaba egyik bejegyzése alatt Baráti Ágnes, akiről korábban megírtuk, hogy egyik pillanatról a másikra Magyar Péter legfontosabb háttérembere lett.

Mint ismert, Baráti Ágnes villámkarriert csinált a Tisza Pártban, és nem kisebb feladattal bízta meg őt Magyar Péter, mint a 2026-os képviselői lista összeállításával.

A Tisza Párt belső életét ismerő forrásunk Barati Ágnesről akkoriban azt mondta, ő lett a pártelnök első főtanácsadója, és fizetését is ebben a minőségében kapja.

Ahogy arra a Mandiner olvasói is emlékezhetnek, az Igazságügyi Minisztérium jelentése tisztázta: a Szőlő utcai javítóintézet körüli botrányban nem merült fel pedofil bűncselekmény gyanúja, és politikus neve sem szerepel az ügyben. A vizsgálat ugyanakkor rámutatott egy különösen érzékeny pontra: idegen titkosszolgálati szálak is megjelennek a történetben.

A dokumentum két nevet emelt ki: Kuslits Gáborét és Káncz Csabáét.