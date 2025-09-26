Ft
09. 26.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
Baráti Ágnes Magyar Péter Káncz Csaba

Álhírbotrány: újabb kapcsolatra derült fény Káncz Csaba és a Tisza Párt között

2025. szeptember 26. 22:56

A Szőlő utcai álhírgyártási ügy kulcsemberéről áradozott a Tisza Párt egyik legfontosabb háttérembere.

2025. szeptember 26. 22:56
null

„Kedves Csaba! Köszönjük a mindennapi összefoglalót, mondhatnám a mindennapi betevőt, olyan információkat kapunk, ami tudással eteti az elmét” – áradozott Káncz Csaba egyik bejegyzése alatt Baráti Ágnes, akiről korábban megírtuk, hogy egyik pillanatról a másikra Magyar Péter legfontosabb háttérembere lett.

Mint ismert, Baráti Ágnes villámkarriert csinált a Tisza Pártban, és nem kisebb feladattal bízta meg őt Magyar Péter, mint a 2026-os képviselői lista összeállításával. 

A Tisza Párt belső életét ismerő forrásunk Barati Ágnesről akkoriban azt mondta, ő lett a pártelnök első főtanácsadója, és fizetését is ebben a minőségében kapja.

Ahogy arra a Mandiner olvasói is emlékezhetnek, az Igazságügyi Minisztérium jelentése tisztázta: a Szőlő utcai javítóintézet körüli botrányban nem merült fel pedofil bűncselekmény gyanúja, és politikus neve sem szerepel az ügyben. A vizsgálat ugyanakkor rámutatott egy különösen érzékeny pontra: idegen titkosszolgálati szálak is megjelennek a történetben. 

A dokumentum két nevet emelt ki: Kuslits Gáborét és Káncz Csabáét.

Kuslits Gábor tanúkénti meghallgatásán a korábban adott interjújában megfogalmazott állításokkal kapcsolatban kifejtette, hogy a sajtóban megjelent politikusok nevét ő sehol és semmikor nem mondta. Elmondása szerint az állítását szóbeszédre alapozta.

Káncz Csaba tanúkihallgatása során pedig azt állította, konkrét bizonyítékokkal nem rendelkezik, arra a kérdésre, honnan van információja, azt válaszolta, hogy egy országosan ismert befolyásos politikai család befolyásos tagja mondta ezt neki. Arra hivatkozva, hogy a Privátbankár újságírója, a nevet nem volt hajlandó elárulni. Cselekedte ezt annak ellenére, hogy Facebook-bejegyzését nyilvánvalóan nem újságírói minőségében, hanem magánszemélyként tette.

Azóta az is kiderült, hogy a Szőlő utcai ügy kulcsfigurájának köze van a brit MI6 titkosszolgálathoz, ahogy Márki-Zay Péterhez és tavaly óta Magyar Péterhez is. 

Káncz Csaba a brit nagykövetség után a brüsszeli politika legmagasabb szintjein mozgott.

Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

 

 

Hohokam
2025. szeptember 26. 23:06
Hazaáruló spion.... rágalmazó és terjesztő... mint újabb szerzemény a tokaleszívó pisztolymániás, pornós meg LMBTQ aktivista meg a többi aljadék között.
westend
2025. szeptember 26. 23:02
összenő ugyebár ami összetartozik.
