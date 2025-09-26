Álhírbotrány: újabb kapcsolatra derült fény Káncz Csaba és a Tisza Párt között

Az újságíró szerint még mindig van lejjebb: tévésztárt csinál az ATV a Magyar Péterrel erősen szimpatizáló Tibi atyából
Mandula Viktor a felkapott influenszert „az ország 10 leggusztustalanabb kultúrbűnözője” közé sorolta.
A Szőlő utcai álhírgyártási ügy kulcsemberéről áradozott a Tisza Párt egyik legfontosabb háttérembere.
„Kedves Csaba! Köszönjük a mindennapi összefoglalót, mondhatnám a mindennapi betevőt, olyan információkat kapunk, ami tudással eteti az elmét” – áradozott Káncz Csaba egyik bejegyzése alatt Baráti Ágnes, akiről korábban megírtuk, hogy egyik pillanatról a másikra Magyar Péter legfontosabb háttérembere lett.
Mint ismert, Baráti Ágnes villámkarriert csinált a Tisza Pártban, és nem kisebb feladattal bízta meg őt Magyar Péter, mint a 2026-os képviselői lista összeállításával.
A Tisza Párt belső életét ismerő forrásunk Barati Ágnesről akkoriban azt mondta, ő lett a pártelnök első főtanácsadója, és fizetését is ebben a minőségében kapja.
Ahogy arra a Mandiner olvasói is emlékezhetnek, az Igazságügyi Minisztérium jelentése tisztázta: a Szőlő utcai javítóintézet körüli botrányban nem merült fel pedofil bűncselekmény gyanúja, és politikus neve sem szerepel az ügyben. A vizsgálat ugyanakkor rámutatott egy különösen érzékeny pontra: idegen titkosszolgálati szálak is megjelennek a történetben.
A dokumentum két nevet emelt ki: Kuslits Gáborét és Káncz Csabáét.
Kuslits Gábor tanúkénti meghallgatásán a korábban adott interjújában megfogalmazott állításokkal kapcsolatban kifejtette, hogy a sajtóban megjelent politikusok nevét ő sehol és semmikor nem mondta. Elmondása szerint az állítását szóbeszédre alapozta.
Káncz Csaba tanúkihallgatása során pedig azt állította, konkrét bizonyítékokkal nem rendelkezik, arra a kérdésre, honnan van információja, azt válaszolta, hogy egy országosan ismert befolyásos politikai család befolyásos tagja mondta ezt neki. Arra hivatkozva, hogy a Privátbankár újságírója, a nevet nem volt hajlandó elárulni. Cselekedte ezt annak ellenére, hogy Facebook-bejegyzését nyilvánvalóan nem újságírói minőségében, hanem magánszemélyként tette.
Azóta az is kiderült, hogy a Szőlő utcai ügy kulcsfigurájának köze van a brit MI6 titkosszolgálathoz, ahogy Márki-Zay Péterhez és tavaly óta Magyar Péterhez is.
Káncz Csaba a brit nagykövetség után a brüsszeli politika legmagasabb szintjein mozgott.
Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert