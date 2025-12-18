A kínaiak megfejtették, miért tartja nagyra Donald Trump Orbán Viktort

A South China Morning Post véleménycikke szerint Donald Trump amerikai elnök a kommunizmushoz inkább belpolitikai ellenfelei kapcsán viszonyul ellenségesen, míg külföldi kommunista vezetőkkel – például Hszi Csin-ping kínai elnökkel – szemben tiszteletteljesebb hangot üt meg.

A szerző kiemeli, hogy Trump Orbán Viktor magyar miniszterelnököt is azok közé a „erőskezű” vezetők közé sorolja, akiket elsősorban határozottságuk miatt értékel, függetlenül ideológiájuktól.