A kínaiak megfejtették, miért tartja nagyra Donald Trump Orbán Viktort

Sárgulhatnak az irigységtől a nyugati országok: Trump embere megnevezte az USA két legfőbb európai szövetségesét
Magyarországot egyenesen a kontinens „vezető erejének” titulálták.
A South China Morning Post szerzője arról ír, Trump külpolitikáját nem az ideológiai ellentét vezérli, hanem az erő és tekintély iránti tisztelet.
A South China Morning Post véleménycikke szerint Donald Trump amerikai elnök a kommunizmushoz inkább belpolitikai ellenfelei kapcsán viszonyul ellenségesen, míg külföldi kommunista vezetőkkel – például Hszi Csin-ping kínai elnökkel – szemben tiszteletteljesebb hangot üt meg.
A szerző kiemeli, hogy Trump Orbán Viktor magyar miniszterelnököt is azok közé a „erőskezű” vezetők közé sorolja, akiket elsősorban határozottságuk miatt értékel, függetlenül ideológiájuktól.
Hangsúlyozza: Trump külpolitikáját nem az ideológiai ellentét vezérli, hanem az erő és tekintély iránti tisztelet.
A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.
