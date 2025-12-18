Ft
mandiner south china morning post magyarország donald trump orbán viktor

A kínaiak megfejtették, miért tartja nagyra Donald Trump Orbán Viktort

2025. december 18. 14:28

A South China Morning Post szerzője arról ír, Trump külpolitikáját nem az ideológiai ellentét vezérli, hanem az erő és tekintély iránti tisztelet.

2025. december 18. 14:28
null

A South China Morning Post véleménycikke szerint Donald Trump amerikai elnök a kommunizmushoz inkább belpolitikai ellenfelei kapcsán viszonyul ellenségesen, míg külföldi kommunista vezetőkkel – például Hszi Csin-ping kínai elnökkel – szemben tiszteletteljesebb hangot üt meg.

A szerző kiemeli, hogy Trump Orbán Viktor magyar miniszterelnököt is azok közé a „erőskezű” vezetők közé sorolja, akiket elsősorban határozottságuk miatt értékel, függetlenül ideológiájuktól.

Hangsúlyozza: Trump külpolitikáját nem az ideológiai ellentét vezérli, hanem az erő és tekintély iránti tisztelet.

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

esvany-0
2025. december 18. 15:58
az „erőskezű” meg "határozottság" helyett szerintem sokkal inkább az számít, hogy: ki gondolkodik normálisan, elfogadható értékrend szerint és aki emellett a kölcsönös tiszteletre és közös érdekekre épít.
Válasz erre
0
0
Csigorin
2025. december 18. 15:57
Nyilvan. Ot az erdekli mit kaarnak az amerikaiak, hogy akarnak elni az USAban. Ha a kinaiak szocializmust akarnak, marpedig nem kenyszeriti ra oket kivulrol senki, az az o dolguk.
Válasz erre
0
0
nempolitizalok-0
•••
2025. december 18. 15:36 Szerkesztve
Orbán hazafi és Trump is az. Orbán továbbá legalább olyan fineszes mint Trump, miközben Trumpnál jóval okosabb. Persze Trump sem ostoba, ugyanis csak az ostoba nézi le az okosabbat, főleg ha gazdagabb nála, vagy hasonló pályán előrébb jutott. Orbán a tekintélyét sok idő alatt alapozta meg, ma már ellenfelei is elismerik, legfeljebb nem vallják be. Persze nem Poloska, Botmixer, Fegyőr, Gyurcsányné-szerű alakokra gondolok, ezek Orbánnak nem ellenfelei. Ezek szimplán hazaárulók, azt csinálják amiért külföldről fizetik őket, akkor is, ha az választók többségénél ellenérzést okoz. Orbán valódi ellenzéke, akik kb. egy polcon vannak vele, mégha nem is olyan tapasztaltak, pld. Thürmer, Novák Előd
Válasz erre
5
0
ördöngös pepecselés
2025. december 18. 15:03
"Trump külpolitikáját nem az ideológiai ellentét vezérli, hanem az erő és tekintély iránti tisztelet." esetleg a józan ész és az önérdek amihez ezek vezetnek? Ennek ellentéte az EU amely nem tiszteli se az erőt, se a tekintélyt Putyinban, Trumpban vagy Orbánban és másban, ideológiailag pedig nekimegy Kínának meg mindenkinek Na nekik biztos, hogy elment a józan eszük és nem a népeik érdekeit tartják szem előtt.
Válasz erre
7
0
Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!