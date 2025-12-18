Sárgulhatnak az irigységtől a nyugati országok: Trump embere megnevezte az USA két legfőbb európai szövetségesét

Dühbe gurultak a németek, de már nemcsak Orbánra haragszanak: „Ez az Unió utolsó sansza”
A német sajtó szerint a tagállamokat félelem és nemzeti önzés uralja az Ukrajnának nyújtandó támogatás kérdésében.
Magyarországot egyenesen a kontinens „vezető erejének” titulálták.
Samuel Samson, Donald Trump európai politikájának egyik fő alakja és az amerikai külügyminisztérium magas rangú tisztviselője budapesti sajtótájékoztatóján kiemelte:
Ausztria mellett Magyarország marad a Trump-kormányzat legszorosabb közép-európai partnere”
– írja a Die Presse.
Samson szerint az Orbán Viktor vezette Magyarországot „Európa vezető erejének” tartják a nyugati értékek védelmében, különösen az energiafüggetlenség terén elért eredményei miatt. A cikk hangsúlyozza, hogy Washington szorosabb együttműködést keres Közép-Európa konzervatív kormányaival, miközben bírálja az EU-t centralizációs törekvései és szabályozásai – például a digitális szolgáltatásokról szóló uniós rendelet – miatt.
A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.
Fotó: SAUL LOEB / AFP