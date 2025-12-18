Sárgulhatnak az irigységtől a nyugati országok: Trump embere megnevezte az USA két legfőbb európai szövetségesét

Samson szerint az Orbán Viktor vezette Magyarországot „Európa vezető erejének” tartják a nyugati értékek védelmében, különösen az energiafüggetlenség terén elért eredményei miatt. A cikk hangsúlyozza, hogy Washington szorosabb együttműködést keres Közép-Európa konzervatív kormányaival, miközben bírálja az EU-t centralizációs törekvései és szabályozásai – például a digitális szolgáltatásokról szóló uniós rendelet – miatt.