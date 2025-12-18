Ft
die presse donald trump európa orbán viktor

Sárgulhatnak az irigységtől a nyugati országok: Trump embere megnevezte az USA két legfőbb európai szövetségesét

2025. december 18. 10:31

Magyarországot egyenesen a kontinens „vezető erejének” titulálták.

null

Samuel Samson, Donald Trump európai politikájának egyik fő alakja és az amerikai külügyminisztérium magas rangú tisztviselője budapesti sajtótájékoztatóján kiemelte:

Ausztria mellett Magyarország marad a Trump-kormányzat legszorosabb közép-európai partnere”

– írja a Die Presse.

Samson szerint az Orbán Viktor vezette Magyarországot „Európa vezető erejének” tartják a nyugati értékek védelmében, különösen az energiafüggetlenség terén elért eredményei miatt. A cikk hangsúlyozza, hogy Washington szorosabb együttműködést keres Közép-Európa konzervatív kormányaival, miközben bírálja az EU-t centralizációs törekvései és szabályozásai – például a digitális szolgáltatásokról szóló uniós rendelet – miatt.

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

Fotó: SAUL LOEB / AFP

 

