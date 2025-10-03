Ft
Kocsis Máté bizonyíték Juhász Péter tanú helyzet ügyészség

Kijózanító: feltette a nagy kérdést Kocsis Máté a mártírkodó Juhász Péternek

2025. október 03. 16:55

Két pontban foglalta össze a fideszes politikus, hogy mi is a helyzet a Juhász Péter-ügy kapcsán.

2025. október 03. 16:55
null

Kocsis Máté velős Facebook-posztot szentelt a Juhász Péter-ügynek, amelyben feltette a nagy kérdést a leszerepelt ellenzéki politikusnak:

„Feljelentést ugyanis valamiért nem tettél magadtól. Vajon miért nem, ha tényleg nálad vannak egy brutális p.d.fil ügy információi?” 

Kocsis a posztjában leírja az ügy kapcsán, hogy Juhásznak nem kéne hősködnie, áldozatként beállítani magát, „nem kell, hogy Puzsérék aggódjanak a szabadságodért, mert csak egyszerű tanúként hallgattak meg téged, még csak gyanúsított sem vagy. Igaz? Szóval ne mártírkodj!”

A Fidesz frakcióvezetője leszögezi, hogy nem miatta áll Juhász Péter az ügyészség előtt, hanem maga miatt: „Azzal házalsz ugyanis két hete mindenhol, hogy neked bizonyítékaid, információid, sőt konkrét informátorod is van egy súlyos p.d.fil ügyben. 

A hatóságoknak viszont kötelességük ezt kivizsgálni, értsd, kinyomozni egy ilyen bűnügyet, ezért téged, mint az ügy legfontosabb tanúját meghallgatnak, megpróbálják beszerezni az állítólagos bizonyítékokat.

Feljelentést ugyanis valamiért nem tettél magadtól. Vajon miért nem, ha tényleg nálad vannak egy brutális p.d.fil ügy információi?”

Kocsis megjegyezte az ügy kapcsán, hogy szerinte – és kihangsúlyozta, nem a hatóságok szerint – „te pontosan tisztában vagy azzal, hogy ez csak álhír, amit ti találtátok ki Látó Jánossal.”

„Ha mégsem így van, akkor nagyon remélem minden bizonyítékot odaadtál ma az ügyészeknek! Kíváncsiak leszünk, de addig is kellemes trágárkodást, személyeskedést! A megbékélés jegyében” – zárta bejegyzését a politikus.

A fideszes politikus teljes bejegyzését itt olvashatja:

Nyitókép: Juhász Péter Facebook-oldala

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
letsgobrandon-2
2025. október 03. 17:16
szadesz korcsok a szemiták legalja
Válasz erre
0
0
karcos-2
2025. október 03. 17:09
Mostanában nem hallani Perintfalvi művésznőről? Estleg tud róla valaki?
Válasz erre
1
0
