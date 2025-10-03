Kijózanító: feltette a nagy kérdést Kocsis Máté a mártírkodó Juhász Péternek

Kocsis Máté velős Facebook-posztot szentelt a Juhász Péter-ügynek, amelyben feltette a nagy kérdést a leszerepelt ellenzéki politikusnak:

„Feljelentést ugyanis valamiért nem tettél magadtól. Vajon miért nem, ha tényleg nálad vannak egy brutális p.d.fil ügy információi?”

Kocsis a posztjában leírja az ügy kapcsán, hogy Juhásznak nem kéne hősködnie, áldozatként beállítani magát, „nem kell, hogy Puzsérék aggódjanak a szabadságodért, mert csak egyszerű tanúként hallgattak meg téged, még csak gyanúsított sem vagy. Igaz? Szóval ne mártírkodj!”

A Fidesz frakcióvezetője leszögezi, hogy nem miatta áll Juhász Péter az ügyészség előtt, hanem maga miatt: „Azzal házalsz ugyanis két hete mindenhol, hogy neked bizonyítékaid, információid, sőt konkrét informátorod is van egy súlyos p.d.fil ügyben.