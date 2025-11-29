Ft
Ft
5°C
-2°C
Ft
Ft
5°C
-2°C
11. 29.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 29.
szombat
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Danny Murphy Arne Slot Naby Keita Fenerbahce Liverpool Bajnokok Ligája Ferencváros PSV Eindhoven Szoboszlai Dominik FTC

Marco Rossi döntött, ide már Szoboszlai Dominik is kevés

2025. november 29. 06:13

A Liverpool sokkoló mélyrepülése mellett Marco Rossi és Naby Keita jövője tartotta lázban a Mandiner sportrovatának olvasóit ezen a héten. No és persze a megunhatatlan téma: Szoboszlai Dominik magyar átlagaggyal nehezen felfogható luxuscikkei!

2025. november 29. 06:13
null

A Nottingham elleni hazai égés után tovább fokozódott a nyomás az angol Liverpool labdarúgócsapatán és Arne Slot vezetőedzőn – és akkor még sehol sem volt a szerdai 4–1-es zakó a Bajnokok Ligájában... A megmagyarázhatatlan mélyrepülésben lévő Vörösök az elmúlt 12 tétmeccsükből 9-et(!) elbuktak, így egyre jobban inog a kispad a tavaly még az együttest fantasztikus Premier League-debütálással egyből bajnoki címig vezető holland mester alatt. A szurkolókon túl immár a szakértők és exlabdarúgók is értetlenségüknek adnak hangot, a korábbi középpályás, Danny Murphy szerint például Slotnak nagyon komoly változtatásokat kellene eszközölnie az állása megtartása érdekében. „Sok játékosnak tükörbe kell néznie, mert csak Szoboszlai Dominik, Ryan Gravenberch és talán Andy Robertson üti meg a tavalyi szintjét” – idézte a Mirror a korábbi kiváló középpályást, aki hozzátette, triviális dolog, de „Slotnak ki kell választania azt a tizenegy játékost, akiről úgy gondolja, a legjobb fizikai állapotban van, a legjobban tud védekezni, és el kell kezdeniük a pontgyűjtögetést, mert ha folyamatosan veszítenek, akkor ő meg az állását veszíti el.”

SZOBOSZLAI Dominik; SLOT, Arne
Egyre nagyobb válságban a Liverpool, s vele együtt Arne Slot: Szoboszlai Dominik ide már egyedül kevés lesz... / Fotó: MTI/EPA/Mohamed Badra

Ezt is ajánljuk a témában

Rossi döntött, Szoboszlaiék örülhetnek

Nem túlzás kijelenteni, a fél országot Marco Rossi jövője foglalkoztatta azt követően, hogy labdarúgó-válogatottunk drámai módon, a 96. percben elbukta az írek elleni sorsdöntő selejtezőmeccset, ezzel együtt az esélyt a világbajnoki részvételre. A szövetségi kapitány közvetlenül a fájó kudarc után még maga sem tudott a jövőjére gondolni, a hét elején viszont már lehetett tudni, hogy meghozta döntését, s valószínűleg marad – már ha az MLSZ is elfogadja értékelését és szakmai beszámolóját. Minekutána a szervezet májusban 2030-ig hosszabbította meg szerződését, sejthető volt a végkifejlet, nem is történt meglepetés: 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Pánik Brüsszelben: Orbán Washington után Moszkvában, válságban a Tisza – itt az új Mesterterv

Pánik Brüsszelben: Orbán Washington után Moszkvában, válságban a Tisza – itt az új Mesterterv
Tovább a cikkhezchevron

kedd este, az elnökségi ülésen hivatalossá vált, hogy az olasz-magyar szakember annak ellenére folytathatja a munkát, hogy idén kiestünk a Nemzetek Ligája A-divíziójából, a vb-pótselejtező elbukásával pedig a bevallottan minimumcélt sem érte el a magyar válogatott. 

ROSSI, Marco
Marco Rossi folytatja a munkát a magyar válogatott élén / Fotó: MTI/Hegedüs Róbert

Ezt is ajánljuk a témában

„Mint amikor a kutyák megjelölik a területük határát”

Hogy miért kiapadhatatlan munícióforrás a Szoboszlai drága luxuscikkein való csámcsogás, arra végre hiánypótló választ adott egy „stílusgondolkodó”. Schiffer Miklós a Blikk kérdésére úgy fogalmazott, egy átlagembernek nehéz felfognia, hogy egy magyar labdarúgó 215 millió forintos luxusautóval rója Budapest utcáit, vagy hogy egy hatvanmilliós karóra díszeleg a csuklóján. „A futballban látjuk, hogy a nagy sztárok ugyanolyan különlegességekkel tűnnek fel, mondhatni, ennek a világnak ez a velejárója. Ha például valaki Lamborghinibe ül bele, akkor a másik is azt teszi. Az átlagember számára felfoghatatlan összegeket keresnek ezek a focisták, sok idejük jut rá, hogy ebből költsenek. Hozzáteszem: megdolgoztak érte, hiszen nem szívességből kapják a fizetésüket, a klubjuknak megérnek ennyit.

 Szoktuk mondani, hogy ha nekünk annyi pénzünk lenne, nem tennénk ilyet, de akinek aztán annyi pénze lesz, és olyan körben fordul meg, hasonlóan cselekszik... ” – magyarázta Schiffer, a futballsztárok luxusköltekezésével kapcsolatban pedig azt a plasztikus párhuzamot alkalmazta, hogy „olyan, mint amikor a kutyák megjelölik a területük határát.”

Ezt is ajánljuk a témában

Klopp jön, ha szükség van rá

Ha a Nottingham elleni kiütés után azt mondtuk, tovább fokozódott a nyomás Arne Sloton, mit mondjunk a PSV elleni 1–4 után?! A tavaly rögön első PL-szezonjában csodát csináló holland mester menesztésének sokáig a gondolata is teljességgel elképzelhetetlen volt, ám a nyári rekordköltekezést követő döbbenetes zuhanórepülés egyre nagyobb pánikot szül Liverpoolban. Ahogy az ilyenkor lenni szokott, mind jobban erősödnek a pletykák a lehetséges edzőváltásról, olyannyira, hogy a héten az előző sikerkovácsot, Jürgen Kloppot is felkérdezték, ha netalántán úgy adódik, elgondolkodna-e egy esetleges visszatérésen... A német edzőfenomén roppant diplomatikus választ adott, ám figyelemre méltó, hogy így sem zárkózott el teljesen az elképzeléstől: 

Nem hiszem, hogy a klubnak a jövőben szüksége lesz a segítségemre, de ha a városnak szüksége van rám, jövök.”

Nos, ki tudja, a csapat jelen helyzetét látva még akár szükség is lehet rá...

A Liverpool idei teljesítményét látva értékelődik fel igazán Jürgen Klopp munkája, beleértve Szoboszlai Dominik leigazolását is / Fotó: AFP/Ian Hodgson

Ezt is ajánljuk a témában

Naby Keita imádja a Fradit, de...

Újabb ferencvárosi bravúr az Európa-ligában: a magyar bajnok elképesztő atmoszférában 1–1-es döntetlent ért el a török sztárcsapat, a Fenerbahce otthonában. Az isztambuli pontszerzést követően a zöld-fehérek legnagyobb sztárja, a Liverpoollal BL-győztes Naby Keita is állt az újságírók, köztük helyszínről tudósító kollégánk rendelkezésére. A guineai kiválóság az első félidőben abszolút világklasszis teljesítményt nyújtott, így adta magát a kérdés a jövőjével kapcsolatban, hiszen budapesti kölcsönszerződése az év végén lejár, miközben anyaklubja, a bundesligás Werder Bremen már többször egyértelművé tette, nem számít rá. Keita azonban egyelőre nem engedett közelebb senkit a megoldáshoz: a középpályás diszkréten csak annyit mondott, a magyar fővárost imádja, a szurkolókat nemkülönben, 

de azt kell, hogy mondjam, ez a futball, sohasem tudhatjuk, mi történik. Hálás vagyok itt mindenkinek, de semmi biztosat nem tudok most mondani, csupán azt, hogy szeretem ezt a csapatot.”

Ezt is ajánljuk a témában

(Nyitókép: AFP/Paul Ellis)

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!