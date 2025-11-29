Marco Rossi döntött, ide már Szoboszlai Dominik is kevés

A Nottingham elleni hazai égés után tovább fokozódott a nyomás az angol Liverpool labdarúgócsapatán és Arne Slot vezetőedzőn – és akkor még sehol sem volt a szerdai 4–1-es zakó a Bajnokok Ligájában... A megmagyarázhatatlan mélyrepülésben lévő Vörösök az elmúlt 12 tétmeccsükből 9-et(!) elbuktak, így egyre jobban inog a kispad a tavaly még az együttest fantasztikus Premier League-debütálással egyből bajnoki címig vezető holland mester alatt. A szurkolókon túl immár a szakértők és exlabdarúgók is értetlenségüknek adnak hangot, a korábbi középpályás, Danny Murphy szerint például Slotnak nagyon komoly változtatásokat kellene eszközölnie az állása megtartása érdekében. „Sok játékosnak tükörbe kell néznie, mert csak Szoboszlai Dominik, Ryan Gravenberch és talán Andy Robertson üti meg a tavalyi szintjét” – idézte a Mirror a korábbi kiváló középpályást, aki hozzátette, triviális dolog, de „Slotnak ki kell választania azt a tizenegy játékost, akiről úgy gondolja, a legjobb fizikai állapotban van, a legjobban tud védekezni, és el kell kezdeniük a pontgyűjtögetést, mert ha folyamatosan veszítenek, akkor ő meg az állását veszíti el.”

Egyre nagyobb válságban a Liverpool, s vele együtt Arne Slot: Szoboszlai Dominik ide már egyedül kevés lesz... / Fotó: MTI/EPA/Mohamed Badra